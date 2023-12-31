Temyiz mahkemesi Kaliforniya'da kamuya açık yerlerde gizli taşımayı kısıtlayan yasanın yürürlüğe girmesine izin verdi

Yasa - Senato Yasa Tasarısı 2 - geçen hafta Bölge Yargıcı Cormac Carney'in ihtiyati tedbir kararıyla engellenmişti, ancak üç yargıçlı bir panel Cumartesi günü bu tedbir kararını geçici olarak engelleyerek yasanın yürürlüğe girmesinin önünü açtı.

Mahkeme idari durdurma kararı verdi, yani temyiz hakimleri davanın esasını değerlendirmedi, ancak mahkemeye her iki tarafın argümanlarını değerlendirmek için daha fazla zaman tanımak amacıyla hakimin kararını erteledi. Yargıçlar, "İdari durdurma kararı verirken, esas heyetinin bu temyizlerin esasına ilişkin değerlendirmesini herhangi bir şekilde kısıtlama niyetinde değiliz" diye yazdılar.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom tarafından Eylül ayında imzalanan bir dizi silah kontrol önlemi arasında yer alan yasa, gizli silah taşıma ruhsatına sahip olanlar için geçerli. Newsom, Eylül ayında silah yasalarını imzalarken, imzadan önceki 72 saat içinde ülke genelinde 100'den fazla kişinin ölümüne neden olan silahlı saldırıları gerekçe göstermişti.

Yeni yasaya göre, ibadet yerleri, halk kütüphaneleri, eğlence parkları, hayvanat bahçeleri ve spor etkinlikleri de dahil olmak üzere Kaliforniya'nın çeşitli yerlerinde insanların gizli silah taşımasına izin verilmeyecek. Diğer davacıların yanı sıra Kaliforniya Tüfek ve Tabanca Derneği ve Amerika Silah Sahipleri yasaya itiraz etmişti. Yargıç Carney, yeni yasanın çok geniş olduğu konusunda davacılarla hemfikirdi ve tedbir kararında "Kaliforniya'daki neredeyse her kamuya açık yeri 'hassas bir yere' dönüştürdüğünü" söyledi.

Carney yeni yasanın kapsamını "kapsamlı, İkinci Değişikliğe aykırı ve Yüksek Mahkemeye açıkça meydan okuyan" olarak nitelendirdi.

Carney'nin kararının ardından bir açıklama yapan Vali, yeni yasa kapsamında gizli taşımanın yasaklanacağı yerlerin "herkes için güvenli olması gereken" alanlar olduğunu söyledi.

"Newsom daha önce CNN'e verdiği demeçte "Bu karar Kaliforniya'nın veri destekli silah güvenliği çabalarını çirkin bir şekilde 'iğrenç' olarak nitelendiriyor. "Asıl iğrenç olan, herkes için güvenli olması gereken hastanelerimizde, kütüphanelerimizde ve çocuk oyun alanlarında silahların yaygınlaşmasına yeşil ışık yakan bu karardır."

CNN, California Başsavcılığı ve davacıların baş avukatı ile Cumartesi öğleden sonra yorum için temasa geçti.

CNN'den Zoe Sottile, Nouran Salahieh, Cindy Von Quednow ve Josh Campbell bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com