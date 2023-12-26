Temyiz mahkemesi eski Temsilci Jeff Fortenberry'nin bağışlar konusunda yalan söylediği için aldığı mahkumiyet kararını bozdu

Fortenberry'nin üç ağır suçtan 2022 yılında aldığı mahkumiyet kararları, FBI ile yaptığı iki ayrı görüşmede yabancı bir ülke vatandaşı tarafından 2016 seçim kampanyasına yapılan yasadışı katkılardan haberdar olmadığını söyleyerek yalan söylediği iddialarına dayanıyordu.

Temyiz mahkemesi oybirliğiyle, savcıların Fortenberry'yi Nebraska ya da Washington DC yerine kampanya finansmanı soruşturmasının yürütüldüğü Los Angeles'ta - Fortenberry'nin ajanlarla görüştüğü ve yalan söylediği iddia edilen yerde - hatalı bir şekilde suçladıkları sonucuna vardı.

Yargıç James Donato, "Fortenberry'nin davası, isnat edilen suçun işlenmediği bir eyalette ve sanığı soruşturan federal kurumların çevresinden seçilen bir jüri önünde gerçekleşti" diye yazdı ve "bu tuhaf sonucun Anayasa ile bağdaştırılamayacağını" ekledi.

Donato, "Fortenberry'nin mahkumiyet kararları, uygun bir yerde yeniden yargılanabilmesi için bozulmuştur" diye yazdı.

Adalet Bakanlığı'nın Fortenberry'yi yeniden yargılayıp yargılamayacağı henüz belli değil. Eğer böyle bir karar alırlarsa, federal savcıların Nebraska ya da Washington DC'de dava açmaları gerekecek ve bu da davayı baştan başlatacak.

ABD Kaliforniya Merkez Bölge Savcılığı yorum talebine hemen yanıt vermedi.

Fortenberry Salı günü CNN'e yaptığı açıklamada "Dokuzuncu Daire'nin kararından memnuniyet duyuyoruz" dedi. "Celeste ve ben yanımızda duran ve nezaket ve dostluklarıyla bizi destekleyen herkese teşekkür etmek istiyoruz."

Fortenberry geçen yıl hüküm giydikten sonra görevinden istifa etmiş ve o sırada "artık etkili bir şekilde hizmet edemeyeceğini" söylemişti. Eski Kongre üyesi hiçbir zaman federal seçim yasalarını ihlal etmekle suçlanmadı.

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Kaynak: edition.cnn.com