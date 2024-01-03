Temsilciler Meclisi komitesi Biden İç Güvenlik şefi hakkında resmen görevden alma işlemlerini başlatacak

İç Güvenlik Bakanlığı bu habere Çarşamba günü tepki gösterdi ve sözcü Mia Ehrenberg yaptığı açıklamada, "Temsilciler Meclisi çoğunluğu, her iki partinin üyeleri tarafından reddedilen ve iki partili bir oylamada zaten başarısız olan temelsiz bir siyasi uygulama peşinde koşarak değerli zamanını ve vergi mükelleflerinin dolarlarını boşa harcıyor" dedi.

Ehrenberg sözlerini şöyle sürdürdü: "Temsilciler Meclisi çoğunluğunun kıdemli üyelerinin de teyit ettiği üzere Bakan Mayorkas'ı görevden almak için geçerli bir dayanak yoktur ve bu aşırı görevden alma çabası kritik ulusal güvenlik önceliklerimizden zararlı bir şekilde uzaklaşmamıza neden olmaktadır." "Bakan Mayorkas ve İç Güvenlik Bakanlığı Amerikalıları güvende tutmak için her gün çalışmaya devam edecektir."

Son gelişme, Temsilciler Meclisi'nin Kasım ayında Mayorkas'ın görevden alınmasına ilişkin bir önergeyi 209-201 oyla İç Güvenlik Komitesi'ne havale etmesinin ve sekiz Cumhuriyetçinin Demokratlarla birlikte oy kullanmasının ardından geldi.

Georgia'dan GOP Temsilcisi Marjorie Taylor Greene, Kasım ayında Mayorkas'ın görevden alınması için ayrıcalıklı bir karar tasarısı sunmuş ve GOP liderliğini bu tedbiri gündeme almaya zorlamıştı.

Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu yeniden ele geçirdiklerinden bu yana Mayorkas'ı İç Güvenlik Bakanlığı ve ABD'nin Meksika sınırı konusundaki tutumu nedeniyle görevden almak istiyorlardı. Greene'in bu hamlesi, Cumhuriyetçilerin herhangi bir ek yardım paketinde daha sıkı sınır güvenliği hükümlerinin yer alması için bastırdığı bir dönemde geldi.

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Kaynak: edition.cnn.com