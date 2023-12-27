Temsilciler Meclisi Etik Komitesi, kampanya finansmanı iddialarıyla bağlantılı olarak Demokrat milletvekili hakkında soruşturma başlattı

Komiteden yapılan açıklamada, Cherfilus-McCormick'in "2022 özel seçimleri ve/veya 2022 yeniden seçim kampanyalarıyla bağlantılı olarak kampanya finansmanı yasalarını ve düzenlemelerini ihlal etmiş olabileceği; Meclis'e sunulması gereken beyannamelerde gerekli bilgileri düzgün bir şekilde açıklamadığı ve/veya Kongre ofisinde çalışmayan bir kişiden resmi işler için gönüllü hizmet kabul ettiği iddialarıyla ilgili olarak" herhangi bir yasayı veya resmi davranış kuralını ihlal edip etmediğini belirlemek için bir soruşturma alt komitesinin yargı yetkisine sahip olacağı belirtildi.

Cherfilus-McCormick'in ofisinden CNN'e yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Etik Komitesinin de açıklamasında belirttiği üzere, bir soruşturma alt komitesinin kurulmuş olması tek başına herhangi bir ihlalin gerçekleştiğini göstermez. Her şeye rağmen Kongre Üyesi bu konuları ciddiye almakta ve çözüme kavuşturmak için çalışmaktadır."

Soruşturma alt komitesinin kurulmasına ilişkin oylama komite tarafından oybirliğiyle kabul edildi. New York GOP Temsilcisi Andrew Garbarino dört üyeli soruşturma alt komitesinin başkanı olarak görev yapacak.

Komite, soruşturma panelinin oluşturulmasının Kongre Etik Ofisi'nden gelen bir başvuru üzerine gerçekleştiğini kaydetti.

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Kaynak: edition.cnn.com