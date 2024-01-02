Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Steve Scalise Trump'ı Başkanlık için destekliyor

Scalise'in açıklaması Iowa'da Cumhuriyetçilerin başkanlık önseçimlerinin başlamasına iki haftadan az bir süre kala geldi. Temsilciler Meclisi çoğunluk sözcüsü Tom Emmer dışında tüm Temsilciler Meclisi GOP liderliği Trump'ı desteklediklerini açıkladı.

Scalise, eski adıyla Twitter olarak bilinen X'te "2024'te başkanlık için Donald Trump'ı desteklemekten gurur duyuyorum ve Biden'ın başarısız politikalarının ağırlığı altında mücadele eden aileler için Başkan Trump ve Cumhuriyetçi bir Meclis ve Senato ile birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum" diye yazdı.

Trump, sosyal medya sitesi Truth Social üzerinden Scalise'e teşekkür etti ve onun desteğini almanın "büyük bir onur" olduğunu söyledi. "Sizi ya da Ülkemizi hayal kırıklığına uğratmayacağım!" diye yazdı.

CNN Poll of Polls'un son güncellemesine göre eski başkan, Cumhuriyetçi önseçimlerde ülke çapında yapılan anketlerde yaklaşık 40 puan farkla, başlıca rakipleri Florida Valisi Ron DeSantis ve eski Güney Carolina Valisi Nikki Haley'in önünde liderliğini sürdürüyor.

Trump'ın liderliği, birden fazla ceza davasında sanık olduğu ve dört ayrı davada kendisine yöneltilen 91 suçlamayla karşı karşıya olduğu bir dönemde geliyor. Trump, erken oy verme dönemindeki eyaletlerde kampanya yürütürken bir yandan da sanık olarak yasal yükümlülüklerini yerine getirmeye çalışıyor. Trump tüm suçlamaları reddetti.

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Kaynak: edition.cnn.com