Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ABD'nin güney sınırından gelen soruları yanıtlayacak

Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson Çarşamba öğleden sonra CNN'den Jake Tapper'ın sorularını yanıtlamak üzere Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçilerinden oluşan bir heyetin başında Teksas'taki ABD-Meksika sınırını ziyaret edecek.

Johnson'ın sınır gezisi, senatörlerin Ukrayna, İsrail'e yardım ve sınır güvenliği için daha geniş bir finansman paketinin bir parçası olarak iki partili bir sınır anlaşması yapmaya çalıştıkları ve Senato'nun bir anlaşma yapması halinde Meclis Başkanı'nın ne yapacağı belirsizliğini korurken gerçekleşiyor.

Johnson, GOP konferansı sınır konusunu Başkan Joe Biden ve yönetimine yönelik eleştirilerinin odak noktası haline getirirken, yaklaşık 60 Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçisiyle birlikte Eagle Pass, Texas'ı ziyaret etti. CNN Çarşamba günü Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçilerinin İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas'ı sınırla ilgili tutumu nedeniyle görevden almak için adımlar attığını bildirdi.

Temsilciler Meclisi'nin muhafazakâr sertlik yanlıları, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'nden geçirdiği HR2'yi yansıtan bir sınır tasarısı istiyor ve Senato Demokratları da bunun mümkün olmadığını söylüyor.

Cumhuriyetçiler, Biden yönetiminin Ukrayna'ya ek para talebini ancak bir sınır paketinin de dahil edilmesi halinde kabul edeceklerini söyledikleri için Senato'daki sınır müzakereleri son birkaç haftadır devam ediyor.

Sınır, Ukrayna, İsrail ve Tayvan için ek para sağlanması, hükümetin kısmi olarak kapanmasına bir aydan az bir süre kalması nedeniyle yeni yılda Kongre'nin karşı karşıya olduğu zorlu finansman sorunlarından sadece biri.

Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer Çarşamba günü gazetecilere yaptığı açıklamada, Johnson'ın görüşmelere daha fazla dahil olup olmaması gerektiği sorulduğunda, Senato'nun önce bir sınır anlaşmasına varmasını istediğini söyledi. "Bütçe müzakerelerine oldukça dahil oldu. Sınır konusunda ise H.R. 2'den geri adım atmayacaklarına göre, önce Senato'nun bir anlaşmaya varmasını istiyoruz," dedi.

Johnson'ın ziyareti öncesinde Biden yönetimi yetkilileri, Kongre'deki sınır müzakerelerinde "kaydedilen ilerlemeden cesaret aldıklarını" söylerken, bu hafta sınır geçişlerinde dramatik bir düşüş yaşandığının altını çizdiler.

Üst düzey bir yönetim yetkilisine göre Pazartesi günü, sınır yetkilileri ABD'nin güney sınırında yaklaşık 2.500 göçmenle karşılaştı - günlük tutuklamaların 10.000'i aştığı Aralık ortasına göre dramatik bir düşüş. Aralık ayı sonlarında binlerce göçmenin akınına uğrayan Del Rio bölgesinde Pazartesi günü 500'den az göçmen yakalandı.

Beyaz Saray'ın ulusal güvenlik ek talebi sınır güvenliği için 14 milyar dolar da içeriyor ve Biden Salı günü Kongre'yi bu fonu sağlamaya çağırdı.

"Bir şeyler yapmalıyız. Bana sınırı korumam için gereken parayı vermeliler" diyen Biden, bir muhabirin Güney sınırı konusunda ne yapacağını sorması üzerine şunları söyledi

CNN'den Priscilla Alvarez, Lauren Fox, Morgan Rimmer ve Ted Barrett bu habere katkıda bulundu.

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Kaynak: edition.cnn.com