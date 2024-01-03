Temsilci Lauren Boebert'in yeni bölgesi eski bölgesine göre 4 grafikte nasıl sıralanıyor?

Boebert, şu anda ikamet ettiği 3. Bölgede yeniden seçilmek yerine, gözünü eyaletin diğer tarafında bulunan 4. Bölgeye dikti. Bu hamle, sonbahar boyunca kendisinden daha fazla fon sağlayan Demokrat Adam Frisch ile potansiyel olarak zorlu bir rövanştan kaçınıyor ve Boebert'i demografik ve politik açıdan seçilmesine daha elverişli bir bölgeye yerleştiriyor.

İki bölgenin nasıl karşılaştırıldığına dair daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

Boebert gibi partinin Donald Trump kanadıyla ittifak kuran ve 2023'te Cumhuriyetçiler Meclis'in kontrolünü ele geçirdiğinde Temsilci Kevin McCarthy 'nin Meclis Başkanı seçilmesi için mücadele eden biri için mevcut daha ılımlı bölgesinden yeni bir bölgeye geçmek cazip bir adım.

Colorado Bağımsız Yeniden Sınırlandırma Komisyonuna göre 4. Bölge, 3. Bölgeye kıyasla daha fazla Cumhuriyetçi seçmene ve 9,1 puan daha fazla Beyaz nüf usa sahip.

Douglas County'de yer alan ve kırsal Doğu Ovalarını kapsayan 4. Bölge, Boebert'in eski bölgesinden ya da eyaletteki diğer bölgelerden daha varlıklı. Nüfus Sayım Bürosu'na göre, 4. Bölge'deki ailelerin yüzde dördü yoksulluk seviyesinin altında gelir bildirirken, bu oran 3. Bölge'deki ailelerde yüzde 8,8'dir.

2022 ara seçimlerinde Boebert, yılın en sıkı GOP Temsilciler Meclisi yarışında Frisch'i 546 oyla kıl payı mağlup etti. Buna karşılık, Boebert'in yakında boşalacak olan 4. dönem koltuğuna göz diktiği Cumhuriyetçi Temsilci Ken Buck, Demokrat rakibini 86.000'den fazla oyla ya da yüzde 24,3 puanla geride bıraktı.

Eyaletin en muhafazakar bölgesinde yarışacak olsa da Boebert'in kazanması hala garanti değil. Kutuplaştırıcı muhafazakar, görevde olduğu süre boyunca QAnon komplo hareketiyle ilişkilendirilmesi ve diğer Temsilci Ilhan Omar'a karşı Müslüman karşıtı yorumlar yapması gibi bir dizi skandala karıştı. Boebert, 4. Bölge'de aralarında bir radyo sunucusu ve bir eyalet yasama meclisi üyesinin de bulunduğu kalabalık bir Cumhuriyetçi ön seçim sahasıyla karşı karşıya.

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Kaynak: edition.cnn.com