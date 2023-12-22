Teksas Ulusal Muhafızları bir göçmenin yardım çağrısını görmezden geldiklerini inkar etti

CNN tarafından elde edilen video görüntülerinde Rio Grande'de kucağında ağlayan bir bebeği tutan bir kadının yardım için bağırdığı, Teksas Ulusal Muhafızlarının yakındaki iki bottan izlediği ancak müdahale etmediği görülüyor.

Video, kar amacı gütmeyen bir sivil haklar örgütü olan Latino Justice PRLDEF'in adalet savunucusu koordinatörü Priscilla Lugo tarafından çekildi.

Lugo CNN'e yaptığı açıklamada olaya 12 Aralık Salı günü Eagle Pass'ta Rio Grande'de bir meslektaşı ve bir tekne rehberiyle birlikte kamu güvenliği ve Teksas eyalet hükümetinin yasadışı göçü engelleme girişimi olan Lone Star Operasyonu ile ilgili bir dijital medya projesi üzerinde çalışırken tanık olduğunu söyledi.

Lugo'ya göre tüm olay yaklaşık yedi dakika sürdü ve iki erkek, bir kadın ve bir çocuktan oluşan dört kişilik bir grubun nehri geçerek Meksika'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne girmeye çalışmasıyla başladı.

İki erkek nehri başarıyla geçerken, 3-4 yaşlarında görünen bir çocuğu taşıyan kadın nehri geçmek için mücadele etti.

Bir İç Güvenlik yetkilisine göre video, ABD Sınır Devriyesinin sadece Salı günü ABD-Meksika sınırını yasadışı yollardan geçen 10.500 göçmeni işlemden geçirmesinden bir hafta önce kaydedildi.

Videoda kadın, iki Teksas Ulusal Muhafızını taşıyan botlardan birine "Hey, lütfen bana yardım edin!" diye bağırıyor.

"Size yalvarıyorum, lütfen bana yardım edin" diyen kadın, kucağındaki çocuk ağlarken muhafızlara yalvarıyor.

"Artık dayanamıyorum. Lütfen botu yaklaştırın" diyen kadın videoda sözlerine devam ediyor. "Bana yardım edin! Lütfen beni burada bırakmayın."

Kadın yardım için yalvarmaya devam ederken, muhafızlar yakınlardaki teknede kalıyor ancak kadına aktif olarak yardım etmiyorlar. Lugo, muhafızların durup izlediğini ve sonunda kadının elinde çocuğuyla Meksika tarafına geri döndüğünü söyledi.

Lugo'nun CNN ile paylaştığı bir başka videoda da ABD Gümrük ve Sınır Koruma'ya ait bir hava botu ile iki görevlinin kadın ve çocuğun yanından geçtiği ancak onlara yardım etmek için durmadığı görülüyor

Lugo karşılaşma hakkında şunları söyledi: "CBP'ye ait bir botun kadının bulunduğu yöne doğru ilerlediğini gördüm ve yardım edeceklerini düşündüm ama sadece birkaç tur attılar ve hiçbir şey yapmadılar."

"Kadın ve çocuk boğulabilirdi ve hiçbir şey yapmadılar. Tekneden indiğimde gözlerim yaşardı. Boğulma tehlikesi geçiren bir çocukla nasıl empati kuramayız? Bu nasıl güvenlik?"

Teksas Askeri Departmanı CNN'e yaptığı açıklamada, "Meksika kıyı şeridi yakınlarında bir kadın ve çocuğun destek talebinde bulunduğunu gösteren son videodan haberdar olduklarını" söyledi.

"Teksas Ulusal Muhafız Askerleri botla yaklaşmış ve herhangi bir tıbbi sıkıntı, yaralanma ya da iş göremezlik belirtisi olmadığını ve kısa mesafeyi Meksika kıyısına geri dönebileceklerini tespit etmiştir. Askerler durumu izlemek üzere sahada kaldılar" diye yazdılar.

Lugo CNN'e yaptığı açıklamada olayla ilgili olarak ABD Gümrük ve Sınır Koruma Teşkilatı'na ulaştığını ve CBP memurlarının yardım etmesine izin verildiğini ve geçmişte de yardım ettiklerini söyledi. Lugo, kurumun Lugo'dan videoları kendilerine göndermesini istediğini ve olayı araştıracaklarını söylediğini aktardı.

CNN yorum için CBP'ye ulaştı.

Mevcut ve eski ABD yetkilileri, güney sınırındaki mevcut tutuklama hızının federal kaynakları sınıra kadar zorladığı ve sistemin bir kırılma noktasına yaklaştığı konusunda uyarıda bulundu. Yetkili, sınırda gözaltında tutulan 26,000'den fazla göçmen olduğunu söyledi.

Teksas Cumhuriyetçi Valisi Greg Abbott, federal hükümetin sınır güvenliğini sağlamadaki başarısızlığından duyduğu hayal kırıklığıyla Mart 2021'de Lone Star Operasyonu 'nu başlattı. Eyalet, aralarında Ulusal Muhafızların da bulunduğu binlerce kişiyi ABD-Meksika sınırına konuşlandırdı. Teksas ayrıca Rio Grande boyunca kilometrelerce yüzen sınır bariyerleri kurdu.

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Kaynak: edition.cnn.com