Teksas, sığınmacıları büyük şehirlere otobüslerle çok az bir süre önceden haber vererek gönderiyor. Bu belediye başkanları frene basmak istiyor

Belediye Başkanı Eric Adams, şehrin Sığınmacı Varış Merkezi'ne atıfta bulunarak, geçen hafta Teksas'tan 14 otobüs dolusu göçmenin New York'a gittiğini ve bunun 2022 baharından bu yana kaydedilen en yüksek rakam olduğunu söyledi.

Valilik tarafından Cuma günü açıklanan rakamlara göre, Teksas'ın Cumhuriyetçi Valisi Greg Abbott'un talimatıyla, Lone Star eyaleti Nisan 2022'den bu yana 90.000'den fazla göçmeni Washington, DC, New York City, Chicago, Philadelphia, Denver ve Los Angeles gibi Demokratlar tarafından yönetilen "kutsal şehirlere" otobüslerle taşıdı.

Abbott geçen yıl yaptığı bir açıklamada, güney sınırını geçen göçmenlerin otobüslere bindirilmesini gerekçelendirirken "tüm kaosun ve beraberinde gelen sorunların yükünü sadece Teksas ve Arizona'nın çektiğini" söylemişti.

"Artık Amerika'nın geri kalanı neler olup bittiğini tam olarak anlayabilir" dedi.

Göçmen akınına uğrayan şehirlerin liderleri, göçmenlerin gelişiyle birlikte onları nasıl ağırlayacakları konusunda kafa yoruyor.

Çarşamba günü Adams, sığınmacıları şehre taşıyan tüm charter otobüslerinin, göçmenlerin ne zaman ve nerede bırakılabileceğini düzenleyen ve varışlarının önceden yazılı olarak bildirilmesini gerektiren kurallara uymasını gerektiren bir idari emir imzaladı.

Adams Cuma günü "CNN This Morning" programında "Bu işbirliği ve bu düzensizliği düzene dönüştürmekle ilgili" dedi. "Şehirlerimizi düzenli bir şekilde yönetmeliyiz."

Belediye başkanının emri, ABD'de zaten bunalmış olan bir dizi kurumu zorlayan güney sınırı geçişlerindeki artışın hemen ardından geldi. Sınır yetkilileri Aralık ayında ABD-Meksika sınırı boyunca 225,000'den fazla göçmenle karşılaştı ve bu rakam, CNN ile paylaşılan ön İç Güvenlik istatistiklerine göre 2000 yılından bu yana kaydedilen en yüksek aylık toplamı işaret ediyor.

New York City'nin otobüs kurallarını ihlal etmenin B sınıfı bir kabahatle sonuçlanacağı belirtilen kararda, bu suçun 3 aya kadar hapis ve bireyler için 500$'a kadar, şirketler için ise 2,000$'a kadar para cezasıyla cezalandırılabileceği belirtiliyor. Buna ek olarak, otobüs şirketlerinin otobüslerine New York Polis Departmanı tarafından el konulabilir.

Chicago gibi şehirler - ve hatta banliyöleri - benzer bir yönetmeliği çoktan uygulamaya koymuş ve uygulamaktadır. Bu ayın başlarında, sığınmacıları taşıyan bir otobüse el konuldu ve otobüs işletmecilerinin gerekli evrakları ve izin belgeleri olmadığı için çekildi.

Amerikan Dostları Hizmet Komitesi'nin ABD/Meksika Sınır Programı'nın San Diego program direktörü Pedro Rios Cuma günü CNN'e verdiği demeçte, kuzeye otobüslerle taşınan göçmenlerin çoğunun "ABD'nin gerçekten soğuk olan bölgelerine sadece tek bir tişörtle ve fazla korunmadan geldiklerini" söyledi. AFSC, ABD'de ve dünyanın dört bir yanında barış için çalışan ve sosyal adalet getiren bir kuruluştur.

"Sınır Devriyesi insanlara sadece bir parça giysi giyebileceklerini söyleyecek, bu yüzden ceketlerini ve sıcak tutan giysilerini çıkaracaklar" dedi. "Sınır Devriyesi ile temas noktasından Chicago'da, New York'ta ya da her nerede olursa olsun serbest bırakılma noktasına kadar bu şekilde seyahat ediyorlar, çoğu zaman ayakkabı bağcıkları olmadan, çünkü onları çıkarmaları gerektiği söyleniyor."

Rios, eşyalarını tek bir çantaya tıkıştırdıkları için - çünkü hayatlarını tek bir konteynere indirgemeleri söylenmişti - zaten "çok savunmasız bir ruh hali" içinde olduklarını söyledi.

Rios, "Fiziksel olarak savunmasız, duygusal olarak perişan durumdalar ve politikacıların onların hayatlarıyla oynaması vicdansızlıktır," dedi.

Belediye başkanları koalisyonu yardım istiyor

Adams ve büyük şehirlerdeki mevkidaşları Chicago Belediye Başkanı Brandon Johnson ve Denver Belediye Başkanı Mike Johnston'a göre mesele otobüslerin bırakılmasını koordine etmekten çok daha fazlası.

Üç belediye başkanı ortaklaşa olarak göçmen akınını yönetmek için ek federal destek çağrısında bulunuyor ve bunu ulusal bir çözüm gerektiren ulusal bir insani kriz olarak nitelendiriyor.

Johnston bu hafta internet üzerinden yaptığı ortak açıklamada, "Şehirlerimiz yeni gelenleri desteklemek için omuz omuza çalışıyor, ancak federal hükümetin çalışma iznini artırmasının, koordineli bir giriş stratejisi oluşturmasının ve şehirlerin bu krizi yönetebilmesini ve yeni gelenlerin gelişmesine yardımcı olmasını sağlamak için daha fazla federal dolar sağlamasının zamanı geldi" dedi.

Abbott'un sözcüsü Renae Eze CNN'e yaptığı açıklamada, belediye başkanlarının "kendi ilan ettikleri sığınak şehir vaatlerini yerine getirmekten kaçınmak için aşırıya kaçtıklarını" söyledi. "Bu Demokrat belediye başkanları, Teksas'ın bunalmış sınır toplumlarımıza yardım sağlama çabalarına saldırmak yerine, parti liderlerini nihayet işini yapmaya ve sınırı güvence altına almaya çağırmalıdır - ki bunu yapmayı reddetmeye devam ediyor."

Bir Beyaz Saray sözcüsü Cuma günü CNN'e yaptığı açıklamada, bu yıl Biden-Harris yönetiminin eyaletler ve şehirlerle işbirliği içinde, vatandaş olmayanların çalışma izni almalarına ve barınma sistemlerini rahatlatmalarına yardımcı olmak için çalışma izni ve Geçici Korunan Statü klinikleri açtığını söyledi.

Sözcü, "Bugüne kadar bu klinikler yaklaşık 10.000 kişiye hizmet verdi ve USCIS'in çabaları sayesinde çalışma izni başvuruları için ortalama işlem süresi 30 gün oldu" dedi.

"Başkan Biden bu sorunu çözmeye kararlı, bu nedenle Kongre'ye daha fazla kolluk kuvveti ile sınırı güvence altına almak için ek kaynaklar, göçmenlere ev sahipliği yapan yargı bölgeleri için daha fazla hibe fonu ve uygun vatandaş olmayanlar için çalışma izinlerinin işlenmesini hızlandırmak için fon içeren ek bir finansman talebi sundu."

Bu arada Chicago ve New York'ta şehir liderleri, bu sığınmacı akınını karşılamadaki bir sorunun, sığınmacıların rastgele zamanlarda rastgele yerlere bırakılmaları olduğunu söylüyor.

New York City Corporation Counsel Sylvia O. Hinds-Radix internet üzerinden yaptığı açıklamada, New York City'de bu plansız bırakmaların "şehrin bu insani krizi yönetme ve acil durum hizmetleri sağlama kabiliyetini engellediğini" söyledi.

Çarşamba günkü idari emir buna bir son vermeyi amaçlıyor.

Adams CNN'de yaptığı açıklamada, "Belirli bir süre arasında göçmenleri şehre bırakabileceğinizi söylüyoruz, ancak bunu bizim belirlediğimiz yerde yapacaksınız, böylece kaynaklarımızı, insan gücümüzü aşırı zorlamayacağız ve bu düzenli ortamı yaratacağız" dedi.

New York Şehri'nin emri zorunlu kılıyor:

- 10 veya daha fazla göçmen taşıyan charter otobüslerin varıştan önce şehir yetkililerine 32 saat önceden haber vermeleri gerekecek.- Yolcuların, seyahat eden bekar yetişkinlerin ve aile üyelerinin sayısı da dahil olmak üzere bir manifestosu şehir komiserine verilecek.- Teslimler Manhattan'da belirlenen yerlerde, Pazartesi'den Cuma'ya sabah 8:30'dan öğlene kadar yapılacak.- Şehrin resmi tatil günlerinde sığınmacıların NYC'de bırakılması yasak.

New York'taki göçmen ve mülteci hakları gruplarını temsil eden New York Göçmenlik Koalisyonu'nun iletişim ve strateji başkan yardımcısı Suvasini Patel Cuma günü CNN'e yaptığı açıklamada, yönetmeliğin sığınmacıların New York'a vardıklarında belli bir düzeyde başarılı olmalarını sağladığını ancak Adams'ın 30 ve 60 günlük barınakta kalma kurallarını ortadan kaldırmadığı sürece yeterince ileri gitmediğini söyledi.

Patel, "Güvenli ve istikrarlı bir ev ortamı oluşturmak, herhangi bir ailenin kendi kendine yetme yoluna girmesi için ilk adımdır" dedi. "Bu olmadan, belediye başkanı bu yeni gelenlere kötü bir hizmette bulunuyor ve aslında burada gerçekten hayatlarını kurma umutlarına zarar veriyor."

Ağustos 2022'den bu yana 28,000 sığınmacının geldiği Chicago'da, Chicago şehir yetkililerine göre, otobüslerin göçmenleri "trafiğin ortasında, rastgele sokak köşelerinde ve O'Hare Uluslararası Havaalanı'nda" bırakmasını engellemek ve indirme-bindirme işlemlerini kolaylaştırmak için benzer bir otobüs yönetmeliği halihazırda uygulanıyor.

"Hava sıcaklıkları düşmeye devam ederken, Belediye otobüs şirketlerini bu protokolleri ihlal etmekten caydırmak için daha katı cezaları yürürlüğe koyuyor" dedi. "İnsanlık dışı muamele, sığınmacıların emniyet ve güvenliğini daha da tehlikeye atmakta ve zaten zorlu olan bu geçişi kolaylaştırmakla görevli şehir departmanlarına, gönüllülere ve karşılıklı yardım ortaklarına ek yük getirmektedir."

Göçmenlerin bırakılması sadece otobüslerle gerçekleşmiyor: Valinin basın sekreteri Andrew Mahaleris'in CNN'e verdiği ve X'te paylaştığı bilgiye göre, Abbott 20 Aralık'ta El Paso'dan Chicago'ya 120 göçmeni taşıyan bir uçak gönderdi.

Chicago'nun çevresindeki topluluklar da akını kontrol altına almaya çalışıyor ve şehrin bir saat dışındaki Elburn köyünde olduğu gibi otobüslerin göçmenleri bırakmadan önce izin almalarını şart koşuyor. Köy yönetim kurulunun 27 Aralık tarihli toplantı tutanaklarına göre, bu ayın başlarında 38 göçmen Chicago metropolitan bölgesindeki banliyö raylı sisteminin Elburn durağına geldi ve kendilerine bir güvenlik görevlisi, irtibat görevlisi ve otobüs şoförü eşlik etti.

Elburn Köyü Yöneticisi John Nevenhoven CNN'e verdiği demeçte, göçmenler tren gelene kadar otobüste bekledikleri için tek otobüsle yapılan indirmenin düzenli olduğunu, ancak yetkililerin trenlerin çalışmadığı zamanlarda otobüslerin göçmenleri indirerek onları bilmedikleri bir yerde mahsur bırakmasından büyük endişe duyduklarını söyledi.

"Johnson Cuma günü CNN This Morning'de yaptığı açıklamada, "(Abbott) şimdi otobüsleri Chicago şehrinin dışına, bazı durumlarda yüz mil uzağa gönderiyor ve insanlar burada indiriliyor... Onlara Chicago şehrinde oldukları söyleniyor, kelimenin tam anlamıyla hiçliğin ortasında indiriliyorlar" dedi. "Bunu insanlık dışı ve vicdansızca buluyorum."

Elburn'un 27 Aralık'ta kabul edilen yönetmeliği, otobüslerin göçmenleri bırakmadan en az beş iş günü önce bir izin başvurusu yapmasını ve operatörlerin 18 yaşın üzerindeki yolcuların geçmişlerini kontrol etmesini ve gerekli makamlara kopyalarını vermesini gerektiriyor.

Elburn'un yönetmeliğine göre ihlaller yolcu başına 750 dolar para cezasına çarptırılabilir.

Denver Belediye Başkanı Johnston, Cuma günü "CNN This Morning" programında Kongre'nin krizi ele alması gerektiğini söyledi.

Johnston'ın basın sekreteri Jordan Fuja Perşembe günü CNN'e yaptığı açıklamada, kentin Aralık ayında şu ana kadar 5,000'den fazla göçmen aldığını ve bunların arasında Teksas'tan gelen 115 otobüsün de bulunduğunu söyledi. Fuja, kente günde ortalama 250'den fazla yeni göçmenin geldiğini ve şu anda 4.100 kişinin barındığını söyledi.

Fuja, Denver'ın, şehir personelinin göçmenler geldiğinde onları desteklemek ve barınaklara ulaşmalarına yardımcı olmak için hazır olmasını sağlamak amacıyla, Pazartesi'den Cuma'ya kadar sabah 8'den akşam 5'e kadar teslimleri sınırlayan acil durum kurallarını uygulamaya koymaya çalıştığını söyledi.

"Bizim için sinir bozucu olan şey, bu sorunun çözülebilir olduğunu bilmemiz. Aslında bizim için bunu çözmenin bir yolu olduğu açık," dedi Johnston. "İşte bu yüzden Kongre'nin harekete geçmesine ihtiyacımız var. Bence Beyaz Saray da bu sorunu çözmek için aynı yolu görüyor."

CNN'den Gloria Pazmino, Norma Galeana, Camila Bernal ve Whitney Wild bu habere katkıda bulunmuştur.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com