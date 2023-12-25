Teksas şerifi, teşkilatının hem göçmen sınır geçişlerindeki artışla hem de yerel meselelerle başa çıkmak için insan gücünden yoksun olduğunu söylüyor

"Bu çok fazla. Kolluk kuvvetleri tarafında sıkıntı çekiyoruz çünkü yerel işler, suç unsurları ve göçmenlik sorunu dediğimiz şeylerle ilgilenecek insan gücümüz yok," diyor Maverick County, Texas Şerifi Tom Schmerber Pazar günü verdiği bir röportajda. "Yani bu bize çok fazla insan gücüne mal oluyor."

Schmerber, ABD Gümrük ve Sınır Koruma'dan yardım çağrıları aldıktan sonra memurları defalarca yerel görevlerden almak zorunda kaldığını söyledi. Bu yardım, yakalanan ve göçmenlik işlemleri için nakledilen göçmenleri taşıyan otobüslere eşlik etmeyi de içeriyor.

Şerif, "Bu yüzden bu otobüslere eşlik eden iki birimim, yardımcılarımla birlikte iki aracım var," dedi. "Bu eksi iki."

"Ama bunu yapmak zorundayız ve bunu insanların ve tabii ki ajanların ve otobüs şoförlerinin güvenliği için yapıyoruz" diye ekledi.

Sözleri, sınır geçişlerindeki artışın zaten bunalmış olan bir dizi ABD kurumunu zorladığı bir dönemde geldi.

Sınır yetkilileri bu artışın, ABD'nin güney sınırına seyahatin reklamını yapan ama sonuçta göçmenleri kaçakçılara bağlayan sözde meşru seyahat acenteleri ve organize ulaşım ağlarından kaynaklandığını söylüyor. Bir sınır yetkilisi bu ayın başlarında CNN 'e yaptığı açıklamada, bu kaçakçıların bir seferde 1.000 kadar kişinin yasadışı geçişini kolaylaştırdığını söyledi .

Bir İç Güvenlik yetkilisi geçen hafta yaptığı açıklamada, federal yetkililerin Aralık ayında ABD'nin güney sınırı boyunca yedi günlük ortalama 9.600'den fazla göçmenle karşılaştığını bildirdi. Bu sayı şimdiye kadar kaydedilen en yüksek rakam lar arasında yer alıyor. Yedi günlük ortalama rakam 28 Kasım'da 6,800 civarındaydı.

Ülke bu artışa yanıt vermekte zorlanırken, Schmerber son federal önlemlerin kendi toplumunun ekonomisini de vurduğunu söyledi.

Federal yetkililer Pazartesi günü Maverick County'nin ilçe merkezi Eagle Pass ve Teksas'ın El Paso kentindeki uluslararası demiryolu geçiş köprülerindeki operasyonları geçici olarak askıya alarak personeli göçmenlerin işlemlerine yönlendirdi.

Demiryolu endüstrisi, Eagle Pass ve El Paso'daki operasyonların askıya alınmasının tüketiciler için olumsuz sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.

Schmerber de kapatmanın, genellikle topluluk üzerinden geçen uluslararası ticaretin durması anlamına geldiğini ve yerel işletmeler için en yoğun sezonlardan biri olması beklenen bu döneme darbe vurduğunu söyledi.

Cuma günü ABD Gümrük ve Sınır Koruması, Eagle Pass ve El Paso'daki uluslararası demiryolu geçiş köprülerinde işlemlere yeniden başladığını duyurdu. Kurum, Eagle Pass'taki uluslararası köprülerden birinde araç işlemlerinin askıda kaldığını söyledi.

Ancak Maverick County şerifi, beş günlük kapanmanın bir etkisi olduğunu söyledi.

"Şu anda Noel ile birlikte, tüm bu işletmelerin çok para kazandığı yer burası" dedi ve köprülerin kapanması nedeniyle birçok işletmenin yavaşladığını ekledi.

Schmerber, yerel kolluk kuvvetleri eyalet tarafından desteklenirken, federal düzeyden yardım almadıklarını söyledi.

"Federal hükümet bu bölgedeki kolluk kuvvetlerine hiç yardımcı olmadı" dedi.

Kötüleşen durum geçen hafta ABD Başkanı Joe Biden ve Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador arasında göçmen akışını durdurmak için daha fazlasını yapması konusunda Meksika'ya baskı yapılması çağrısıyla doruğa ulaştı. Her iki lider de daha fazla yaptırıma ihtiyaç olduğu konusunda hemfikir ve üst düzey ABD'li yetkililerin önümüzdeki günlerde Meksika'ya gitmesi bekleniyor.

CNN'den Catherine E. Shoichet, Rosa Flores, Sara Weisfeldt ve Priscilla Alvarez bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com