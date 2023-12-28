Teksas polisi halktan hamile genç ve erkek arkadaşının ölü bulunduğu yerin yakınındaki videodaki kişileri teşhis etmelerini istedi

Polis, 18 yaşındaki Savannah Soto ve 22 yaşındaki Matthew Guerra'nın geçtiğimiz Cumartesi günü kayıp olduklarının bildirildiğini ve Salı günü San Antonio'daki bir apartman kompleksinin yakınına park edilmiş bir arabada eşkallerine uyan iki ceset bulunduğunu söyledi. Polis cesetlerin "birkaç gündür" orada olduğunu söyledi.

Polise göre adli tabip erkek kurbanın kimliğini Guerra olarak belirledi ve kafasına aldığı ateşli silah yarası sonucu öldüğünü söyledi. Ölümcül şekilde vurulan hamile kadın kurbanın kimliği henüz resmi olarak belirlenmedi ancak San Antonio Polis Şefi William McManus Perşembe günü yaptığı açıklamada cesedin Soto'ya ait olduğundan emin olduklarını söyledi.

Leon Valley Polis Departmanına göre, Soto hamileydi ve önemli bir tıbbi randevuyu kaçırdığında doğum tarihi geçmişti ve ailesi kayıp olduğunu bildirdi.

Polis, cinayetlerin büyük bir cinayet vakası olarak soruşturulduğunu söyledi.

Perşembe günü polis, iki farklı araba kullanan iki kişinin güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı ve halktan bu kişilerin kimliklerinin tespit edilmesi için yardım istedi.

Videoda koyu renkli bir kamyonetin bir otoparkta yavaşlayarak durduğu ve diğer yönden gelen gümüş renkli bir Kia Optima'nın aracın yanında durduğu görülüyor. Videoda daha sonra bir kişinin kamyonetten indiği, Kia'ya doğru yürüdüğü ve kamyonete dönmeden önce sürücüyle etkileşime girdiği görülüyor.

Optima kurbanların arabasıydı ve Soto ile Guerra'nın içinde bulunduğu araçla aynıydı. McManus, videonun cesetlerin bulunmasından birkaç gün önce çekildiğini söyledi.

Videoda insanların ne yaptığını görmek zor. McManus, polisin kamyonetteki adamın "arabanın yan tarafını silmek için bir şey" yaptığına inandığını, ancak emin olamadığını söyledi.

Şef, "Birilerinin bu videoda görülen kişileri teşhis edebileceğini umuyoruz" dedi.

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Kaynak: edition.cnn.com