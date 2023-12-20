Teknik direktör Massimiliano Allegri, Cristiano Ronaldo'nun Juventus'tan ayrılmak istediğini söyledi

Portekizli forvet 2018 yılında 117 milyon dolar transfer ücreti karşılığında dört yıllık bir anlaşmayla İtalyan kulübüne katıldı ancak mevcut sözleşmesinin bitmesine bir yıldan az bir süre kaldı.

"Dün Cristiano bana artık Juventus için oynamak gibi bir niyeti olmadığını söyledi. Bu nedenle yarınki maça çağrılmayacak," dedi Allegri.

"İşler değişir, bu hayatın bir kanunu. Juventus baki, en önemli şey de bu.

"Cristiano katkısını verdi, kendini hazırladı, şimdi ayrılıyor ve hayat devam ediyor."

Allegri Ronaldo'nun bundan sonra nereye gideceğini belirtmedi.

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Sırada neresi var?

Ronaldo, Old Lady ile ilk iki sezonunda Serie A şampiyonluğunu kazandı ancak Real Madrid ile dört kez kazandığı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna İtalyan kulübünü taşıyamadı.

Juventus geçen sezonu dördüncü sırada bitirdi ve Ronaldo'nun geleceğiyle ilgili spekülasyonlar o zamandan beri devam ediyor.

Resmi bir açıklama yapılmamasına rağmen, medyada çıkan birçok haber beş kez Ballon d'Or kazanan oyuncuyu Manchester City ve Ronaldo'nun eski kulübü Manchester United ile ilişkilendirdi.

36 yaşındaki oyuncu Old Trafford'da geçirdiği altı yıl boyunca 84 Premier Lig golü attı ve kulüpte üç lig şampiyonluğu ve bir Şampiyonlar Ligi kazandı.

Euro 2020 sırasında Ronaldo, İranlı Ali Daei'ye ait 109 uluslararası golle tüm zamanların uluslararası gol rekorunu egale etti.

Etihad Stadyumu'na taşınması halinde Ronaldo, rakibi Lionel Messi'yi dünyanın en iyi oyuncusu olarak defalarca öven Pep Guardiola'nın himayesi altına girecek.

'Cristiano karar verecek'

Bu yaz İngiltere kaptanı Harry Kane'i elinden kaçıran City'nin hala liderlik edecek bir forvete ihtiyacı var ve kariyerinde Ronaldo'dan daha iyisi yok.

Guardiola Cuma günü düzenlediği basın toplantısında Ronaldo ile ilgili bir soru üzerine durumun kendi elinde olmadığını söyledi.

"Fazla bir şey söyleyemem. Harry Kane kulübüne, Tottenham gibi istisnai bir kulübe devam edeceğini açıkladı. Cristiano bir Juventus oyuncusu ve ben başka bir şey söyleyemem," dedi Guardiola.

"Transfer döneminin bitmesine üç, dört gün kala söyleyebileceğim tek şey, her şeyin olabileceğidir.

"Cristiano nerede oynamak istediğine kendisi karar verecek, Manchester City ya da ben değil. Çok uzakta olan pek çok şey var."

United menajeri Ole Gunnar Solskjaer ise düzenlediği basın toplantısında kulübün süper yıldızın dönüşünü memnuniyetle karşılayacağını söyledi.

"Çok fazla spekülasyon yapmak istemiyorum. Cristiano bu kulübün efsanesi oldu, o bu kulübün efsanesi, bana sorarsanız tüm zamanların en büyük oyuncusu" dedi.

"Cristiano'nun Juventus'tan ayrılacağını düşünmüyordum. Son birkaç gündür spekülasyonlar vardı tabii ki.

"Her zaman iyi bir iletişimimiz oldu. Bruno'nun [Fernandes] da onunla konuştuğunu biliyorum. Onun hakkında ne düşündüğümüzü biliyor. Eğer Juventus'tan ayrılacak olursa burada olduğumuzu biliyor."

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Kaynak: edition.cnn.com