Tek eşli bir çift mutlu bir şekilde tek eşli olmayabilir mi? Uzmanlar bunun mümkün olduğunu ancak kolay olmadığını söylüyor

Muayenehanemde her geçen gün daha fazla, her zaman tek eşli ilişkiler içinde olan ancak şimdi ilişkilerini açmayı ciddi olarak düşünen her yaştan çift görüyorum. Bunlar yeni başlayan genç çiftler, küçük çocukları ve ipotekleri olan çiftler ve kanatlarını bulmak isteyen boş kuşaklar.

Sıçrama yapma nedenleri çeşitlilik göstermektedir. Genellikle eşlerden biri veya her ikisi de birincil ilişkide cinsel açıdan tatminsizlik hissediyor olabilir - bu can sıkıntısı, uyumsuz libidolar veya yeni ufuklar keşfetme arzusu olabilir. Bazen insanlar yeni biriyle ilk kez bağlantı kurduklarında ortaya çıkan heyecan ve enerjiye açlık duyarlar. Partnerlerden birinin ya da her ikisinin de tek eşliliğe inanmaması da mümkündür. Bazı çiftler için, ilişkinin geri kalanı yolunda gitse bile seks her zaman bir sorun olmuştur.

Nedeni ne olursa olsun, tek eşlilik dışı cinsel ilişkilere olan ilgi artıyor. Kinsey Enstitüsü araştırma görevlisi Justin Lehmiller'in 2020 yılında şu anda tek eşli olan 822 kişiyle yaptığı bir çalışmada, neredeyse üçte biri açık bir ilişkiye sahip olmanın en sevdikleri cinsel fantezi olduğunu ve %80'inin bunu gerçekleştirmek istediğini söyledi.

İlişkiniz tek eşli olarak başlarsa ve siz ya da partneriniz fikrinizi değiştirirse ne olur? Lehmiller, bunun ilişkinizi mahvetmek zorunda olmadığını söyledi. "Araştırmalar, ilişki kalitesinin aslında tek eşli ve rızaya dayalı olarak tek eşli olmayan ilişkilerde oldukça benzer olduğunu gösteriyor" dedi. "Her iki ilişki tarzı da iyi işleyebilir - ve her ikisi de başarısız olabilir."

Başarılı tek eşliliğin anahtarının tek kelimede olduğuna inanıyorum: rızaya dayalı. Etik tek eşlilik dışı olarak bilinen bu yaklaşım, partnerlerin birbirlerini aldattığı tek eşli ilişkilerden farklıdır. Seksolog Yvonne Fulbright'a göre, etik olarak tek eşli olmayan bir ilişki, kendilerini çift olarak tanımlayan ancak geleneksel bir ilişkiye bağlı olmayan iki kişiyi içerir.

İzlanda'da yaşayan Fulbright, "Birbirlerine bağımsız olarak başka insanlarla çıkma veya seks yapma fırsatı vermişlerdir" dedi. "Genellikle bu ilişkilerin yürümesindeki kilit bileşen, diğer ilişkinin romantik ya da duygusal değil, sadece cinsel olmasıdır. Başkalarıyla seks yapma konusunda herhangi bir aldatma söz konusu değildir."

Bazı çiftler etik tek eşliliği diğerlerinden daha kolay bulabilir. Buna açık ilişki olasılığını en başından beri tartışanlar ve LGBTQ çiftler de dahildir. New York merkezli seks terapisti Dulcinea Alex Pitagora, "Deneyimlerime göre, eşcinsel ve queer çiftler tek eşlilik konusunda daha rahatlar" dedi.

Pitagora, "Cinsel veya cinsiyet kimlikleri hakkında daha fazla iç gözlem yapmak ve iletişim kurmak zorunda kaldılar" dedi. "Kim olduklarını, ne istediklerini anlamak ve bunu nasıl ileteceklerini öğrenmek için harcanan bu ek zaman, tek eşlilik dışı iletişimle çok sorunsuz bir şekilde örtüşüyor."

Tek eşli olmamanın artı ve eksilerini tartmak

İlişkilerini etik olarak açmayı seçen çiftler için bunun faydaları olabilir. Wisconsin merkezli seks terapisti Madelyn Esposito, "Tek eşli olmamak tatmin edici olabilir ve kişisel gelişim için bir katalizör olabilir" dedi. "Bu kişisel gelişim, kendinizi ve cinsel ihtiyaçlarınızı ilişkisel sınırların dışında keşfedebileceğiniz bir alana sahip olduğunuz için birincil partnerinize yönelik anlayış ve arzuyu derinleştirebilir."

Florida merkezli seks terapisti Rachel Needle, açık bir ilişkide tüm cinsel ihtiyaçlarınızın partneriniz tarafından karşılanması için genellikle daha az baskı olduğunu söyledi. "Ve partnerinizin tüm cinsel ihtiyaçlarını karşılamanız için üzerinizde daha az baskı vardır. Bu da size partnerinizle cinsel aktivitenin tadını çıkarma ama bunu gerginlik ya da kaygı olmadan yapma fırsatı verir."

Bazen yatak odasının dışında oluşan ısı, birincil ilişkiye geri dönmenin yolunu bile bulur. Lehmiller, "Tek eşli olmayan birçok kişi, partner çeşitliliğinin libidolarını yükselttiğini ve bunun birincil ilişkide daha fazla sekse dönüştüğünü fark ediyor" dedi. "Araştırmamızda bulduğumuz bir başka şey de, seksin ötesinde, bu ilişkilerin birbirlerini karşılıklı olarak güçlendirebileceğidir. Özellikle, ikincil bir partnerden daha memnun olmak aslında birincil partnere daha bağlı olmayı öngörüyor."

Ancak etik tek eşliliğe geçiş yapmak, tarihsel olarak tek eşli olan çiftler için her zaman kolay değildir. Çoğu zaman, partnerlerden biri "arabayı süren", diğeri ise yola devam etmekte isteksiz bir yolcu konumundadır. Bazen bir çift tek eşli olmamanın ne olduğu konusunda anlaşamaz (farklı kişilerle gündelik sekse karşı bir kişiyle tekrar tekrar görüşmek) veya kurallar konusunda anlaşamazlar (çevrimiçi profil yayınlamak, gece kalmak, birini eve getirmek, öpüşmek yok).

Partnerlerden biri, başkalarının öğrenmesi durumunda sosyal damgalanmadan endişe duyabilir veya tek eşliliği idealize eden tüm kültürel mesajların ötesine geçemeyebilir. Tek eşlilik kıskançlık ve sahiplenme gibi güçlü duyguları tetikleyebilir. Fulbright, "Bunu bir merak olarak gündeme getirmek bile bazı çiftler/ortaklar için tehdit edici olabilir" dedi.

Aklınızda etik tek eşlilik yoksa nelere dikkat etmelisiniz?

Doğru nedenlerle yapın

Çiftlerin tek eşliliği denemeleri için pek çok olumlu motivasyon kaynağı vardır, ancak tek eşliliğe mevcut sorunlara yara bandı yapıştırmak için güvenmek istemezsiniz. New York'ta bir psikoterapist olan Rebecca Sokoll, "Bir ilişkiyi düzeltmek için tek eşliliği kullanmak, bir ilişkiyi düzeltmek için bebek sahibi olmak kadar etkilidir - bu korkunç bir fikirdir" dedi. "Tek eşliliğe geçiş yapmak için güçlü ve sağlıklı bir ilişkiye ihtiyacınız var."

Bunu kendinizi partnerinizden uzaklaştırmak için yapmayın. Bu alanda uzmanlaşan Minnesota merkezli psikoterapist Hanna Zipes Basel, "Etik tekeşlilik aynı zamanda bir savunma mekanizması, bir geciktirme taktiği, bir saklambaç oyunu ve yakınlıktan kaçınma olabilir," diyor. "Tek eşlilik dışı ilişkiye zaten güvenli bir şekilde işleyen bir ilişkiyle girdiklerinde, her ikisi de tek eşlilik dışı ilişkiyi eşit derecede arzuladıklarında ve/veya önceden deneyim sahibi olduklarında ya da ev ödevlerini yaptıklarında çiftlerin başarılı olduğunu görüyorum."

Kendinizi eğitin

New York'taki Center for Love and Sex'i yöneten seks terapisti Sari Cooper, "Kitaplar, podcast'ler ve makaleler aracılığıyla etik tek eşlilik dışı dünyada mümkün olan çok çeşitli felsefeler, yapılar ve anlaşmalar hakkında eğitim alın" önerisinde bulundu. "Bu geçiş sürecinde her birinizin ne aradığını derleyin ve bu hedefleri partnerinizle tartışarak aynı fikirde olup olmadığınızı, değilseniz hangi örtüşmelerin veya uzlaşmaların işe yarayabileceğini görün."

Konuşun, konuşun ve biraz daha konuşun

Etik tekeşliliğin iletişim gerektirdiğine hiç şüphe yok - hem de çok fazla. Los Angeles'ta yaşayan seks terapisti Tammy Nelson, "Kimse bir şey yapmadan önce bir 'ya olursa' konuşması yapılmasını öneriyorum" diyor. "Olası bir keşfin potansiyel olumlu yanlarının yanı sıra tuzakları hakkında konuşmak, daha sonra ortaya çıkabilecek sorunları önleyebilir. Sorunlar ortaya çıkmadan önce bunlar hakkında ne kadar çok konuşursanız o kadar iyi olur."

Etik olarak tek eşli olmayan çiftlerle çalışma konusunda deneyimli bir terapist, potansiyel artıları ve eksileri tartmanıza yardımcı olabilir, süreç boyunca size rehberlik edebilir ve size tartışmak için tarafsız, güvenli bir alan sağlayabilir.

Temel kurallar oluşturun

Etik tek eşliliğin ikiniz için de nasıl göründüğünü belirleyin ve parametreleriniz üzerinde anlaşın - başlangıçta daha katı kurallar en iyisi olabilir - ve konuşmayı sürdürmeyi planlayın.

Los Angeles'ta seks terapisti olan Kimberly Resnick Anderson, "Her yıl terapiye gelip beklentilerini önceden müzakere etmeye çalışan düzinelerce çift görüyorum" diyor. "Ev ödevlerini önceden yapan çiftlerin başarı oranı, hazırlık yapmadan hemen işe koyulan çiftlere göre çok daha yüksek.

"Sorumlu bir şekilde hazırlık yapan çiftler bile belirli durumlara verdikleri tepkiler karşısında şaşırıyor ve sınırları yeniden müzakere etmek zorunda kalıyorlar."

Profesyonel deneyimlerime göre, tek eşlilikte başarılı olan çiftler genellikle çok fazla kurala ihtiyaç duymuyorlar çünkü birbirlerine güveniyorlar, birincil ilişkiye öncelik veriyorlar ve süreç boyunca birbirlerini akıllarında tutuyorlar.

Başarısızlığı ve başarıyı yeniden tanımlayın

Etik tek eşlilik sizin için işe yaramıyorsa - ya da bir ayrılığa yol açıyorsa - bu bir kayıp olduğu anlamına gelmez. New Jersey merkezli seks terapisti Margie Nichols, "Etik tek eşlilik olmadan ayrılacak olan ve tek eşliliğin ilişkilerini istikrara kavuşturduğu çocuklu bir çift düşünün" dedi.

Nichols, "Sonunda, bu istikrar sürmez, ancak etik tek eşlilik, çiftin bilinçli bir şekilde ayrılmasına ve sürece zaman ayırmasına olanak tanır" dedi. "Düşünceli davranıldığı için, aile birlikte ya da birbirlerine yakın yaşamaya devam edebilir ve birbirlerini sevmeye ve önemsemeye devam edebilir ve ikisi arasında acı ya da kin olmaz. Ben buna başarı derim - boşanmaya rağmen."

Sonuçta, başarılı olan çiftler birincil ilişkilerine şiddetle bağlıdırlar: Onu korurlar, ona değer verirler ve ona özen gösterirler. Temellerinin sağlam ve güvenli olduğundan emin olurlar ve bir çift olarak seksin ötesinde şekillerde büyümeye ve genişlemeye devam ederler. Nonmonogami bir çift için heyecan verici yeni bir bölüm olabilir, ancak bu ilişkilerinin hikayesinin sona erdiği anlamına gelmez. Heyecan verici bir başlangıç gibi hissettirmelidir.

Kaynak: edition.cnn.com