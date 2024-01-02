'Tehdit Matrisi' çalışması futbol ve basketbol oyuncularının 'korkunç çevrimiçi istismara maruz kaldığını' ortaya koyuyor

Sosyal medya şirketleri, spor yıldızlarının çevrimiçi istismarını önlemek amacıyla birkaç yıldır yeni koruma protokolleri uyguluyor.

Ancak dünya çapındaki futbolcular sendikası FIFPro ile NBA ve WNBA'deki oyuncuları temsil eden sendikalar NBPA ve WNBPA tarafından ortaklaşa yürütülen bu rapor, bu kuruluşların hala yapacak çok işi olduğunu gösteriyor.

Mayıs-Eylül 2021 dönemini kapsayan çalışma, Avrupa ve Güney Amerika'da oynayan yaklaşık 80 futbolcu ile NBA ve WNBA'de oynayan 80 basketbolcunun sözlerini takip etti ve bu sporcuların toplam 200 milyon takipçisi olduğunu ortaya koydu.

Rapor, oyuncuların ırkçı paylaşımlar ve "tehdit edici veya şiddet içeren dil" de dahil olmak üzere yüzlerce "küfürlü" yorum aldığını ortaya koydu.

Çalışmanın bulgularından biri olarak, "Tüm spor dallarındaki oyuncular benzer risk profillerini paylaşıyor ve işyerinde zihinsel refahı, yaşam tarzını ve performansı etkileyen korkunç çevrimiçi istismara maruz kalıyorlar" denildi.

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Veri bilimi şirketi Signify Group, 'Tehdit Matrisi' adı verilen teknolojiyi kullanarak, '@' işlevi kullanılarak futbolculara ve basketbolculara yöneltilen 7,3 milyondan fazla tweeti takip edebildi.

Başlangıçta ölüm tehditleri ve tehlikeli davranışları aramak için kullanılan 'Tehdit Matrisi'nin kütüphanesi son 18 ay içinde "ırkçılık, homofobi ve kadın düşmanlığını kapsayan yüzlerce ayrımcı ve küfürlü terimi" ve emojileri de içerecek şekilde genişletildi.

Teknoloji tarafından saldırgan, tehditkar ya da küfürlü olarak işaretlenen tweetler daha sonra analistler tarafından tek tek incelenerek herhangi bir hata olmadığından emin olunuyor.

FIFPro, çalışmada hedeflenen futbol ligleri, NBA ve WNBA genelinde 1.455 farklı hesaptan gönderilen toplam 1.558 küfürlü paylaşım tespit edildiğini açıkladı.

Bunların 648'i NBA oyuncularına, 427'si futbolculara ve 398'i de WNBA yıldızlarına yönelik küfürlü tweetlerden oluşuyor.

Cinsiyetçi ve homofobik taciz, WNBA oyuncularına yöneltilen en büyük hedefli taciz kategorileriydi. WNBA'de hedefli taciz vakalarının beşte dördü cinsel içerikli veya taciz edici mesajlar içerirken, kadın futbolunda tespit edilen hedefli tacizlerin çoğunluğunu (%90) cinsiyetçilik ve homofobi oluşturdu.

Raporun yönetici bulguları

1. Oyuncuların refahı risk altında: Farklı spor dallarındaki oyuncular benzer risk profillerini paylaşmakta ve işyerinde zihinsel refahı, yaşam tarzını ve performansı etkileyen korkunç çevrimiçi istismara maruz kalmaktadır.2. Aynı istismar kalıpları: Çevrimiçi istismar, spor endüstrileri ve yargı bölgeleri genelinde benzer taktikleri ve sosyal medya istismarı kategorizasyonunu takip eder.3. İş yerinde bir güvenlik sorunu: Oyuncular genellikle kendi takım hesaplarının takipçileri, sponsorlar, yarışma organizatörleri ve medya kuruluşları tarafından hedef alınmaktadır.4. Kişiliklere ve kimliklerine yönelik bir saldırı: Çevrimiçi istismar, oyuncuların karakterlerine ve kişiliklerine saldıran ve onları oldukları ve olmak istedikleri kişiden saklanmaya ve geri çekilmeye zorlayan bir ortam yaratır.5. İlerici nedenler için dayanışma ve destek istismarı tetikler: Sosyal konularda dayanışma gösteren oyuncular neredeyse her zaman taciz yağmuruna maruz kalmaktadır (örneğin homofobi).6. Oyuncular için güvenlik önlemleri genellikle eksiktir: Oyuncular çevrimiçi istismara karşı korunabilirken, belirli güvenlik önlemleri genellikle yeterince uygulanmamaktadır.7. Denetleme ve düzenleme eksikliği: Tespit edilen içeriğin büyük bir çoğunluğu çevrimiçi ve kamuya açık kalmakta (%87) ve düzenleme ve gözetim eksikliğini ortaya koymaktadır.

'Güvenli bir yer değil'

Sosyal medyada taciz sadece Twitter'a özgü bir sorun değildir. Ancak Twitter, programlarına kamunun erişimine izin verirken, bu tür bir çalışma Instagram ve Facebook'ta mümkün olmazdı.

NBPA Ruh Sağlığı ve Zindelik Programı Direktörü Dr. William D. Parham, araştırmada "Sosyal medya, sporcuları koruyan uygulanabilir ve değerli güvencelerden yoksundur ve yakın zamanda İngiltere, AB ve ABD'de yeni düzenleme önerileri formüle edilmesine rağmen, gerekli güvencelerin uygulamaya konulacağını gösteren hiçbir şey yoktur" diye yazıyor.

Parham, "sosyal medyanın kötüye kullanımının kuşkusuz tetiklediği" sonuçlar arasında sosyal medya bağımlılığı, anksiyete, depresyon, üzüntü, sosyal karşılaştırmalarla ilgili tuzaklar, kıskançlık, yetersizlik duyguları, sosyal geri çekilme ve izolasyon, intihar ve uyku bozukluklarının yer aldığını söylüyor.

Parham, "Irk, etnik köken, cinsiyet, cinsel kimlik, şöhret veya 'ünlü' statüsü gibi bağlamlar içinde bakıldığında, sporcular sosyal medya istismarından olumsuz etkilendiklerini kabul etmek istemeyebilirler" diye ekliyor.

"Alternatif olarak, her şey yolundaymış gibi davranmayı tercih edebilirler. 'Kamuflaj' ve örtbas etmeyi içeren bu kendini koruma stratejileri, sporcuları bakım ve hassasiyet çatlaklarından düşme ve sosyal medya istismarına verdikleri tepkileri daha iyi yönetmelerine yardımcı olabilecek destek ve akıllıca tavsiyeler alamama riskiyle karşı karşıya bırakabilir."

Bir Twitter sözcüsü CNN'e yaptığı açıklamada "Nefret, önyargı veya hoşgörüsüzlükten kaynaklanan istismarla mücadele etmeye kararlıyız ve Nefret İçeren Davranış Politikamızda belirtildiği üzere, ırk, etnik köken, cinsiyet, cinsel kimlik veya cinsel yönelim temelinde insanların istismar edilmesine veya taciz edilmesine müsamaha göstermiyoruz" dedi.

"Bugün, ihlal içeren içeriklerin %50'sinden fazlası otomatik sistemlerimiz tarafından ortaya çıkarılıyor ve bu da bireylerin kötüye kullanımı bildirme yükünü daha da azaltıyor. İnsanlara güvenliklerini yönetmeleri için daha fazla kontrol sağlama konusunda son zamanlarda önemli adımlar atmış olsak da, hala yapılması gereken işler olduğunu biliyoruz."

Twitter'a göre, raporda yer alan hesapların ve tweetlerin verileri henüz Twitter'a ulaşmadı, bu nedenle bunlar hakkında yorum yapamıyor, ancak platformundaki kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yardımcı olmak için üçüncü taraf incelemelerini memnuniyetle karşılıyor.

Geçtiğimiz yıl CNN'e konuşan Thierry Henry, sosyal medyanın "güvenli bir yer ve güvenli bir ortam olmadığını" söylemiş, eski Fransız uluslararası oyuncu daha önce sosyal medya şirketleri çevrimiçi istismarı durdurmak için daha fazlasını yapana kadar hesaplarını kapatacağını açıklamıştı.

Paris Saint-Germain'in forveti Kylian Mbappe, CNN'e verdiği demeçte, tacizin oyuncular üzerindeki psikolojik etkisini anlatırken, Fransa'nın Euro 2020'den çıkmasının ardından aldığı saldırıların kendisini "incittiğini" ve kaldırması "zor" olduğunu söyledi.

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'Davranışı küçümseme'

FIFPro, Twitter'ın yanı sıra bu süre zarfında Instagram ve Facebook'ta yaşanan olayların da izlendiğini belirtiyor.

Üç oyuncu sendikası, yıldız sporcularının internette sürekli istismar edilmesiyle ancak sosyal medya şirketleri, kulüpler, turnuva organizatörleri, kanun koyucular ve kolluk kuvvetlerinin ortak endüstriyel eylemiyle etkili bir şekilde mücadele edilebileceğini söylüyor.

İngiltere ve Borussia Dortmund'un orta saha oyuncusu Jude Bellingham, CNN'e verdiği ve Salı günü yayınlanan röportajında futbol otoritelerinin siyahi futbolculara yönelik ırkçı tacizleri gerçekten "önemseyip önemsemediğini" sorguladı.

"Belki de yalnızız ve belki de ilgilenmiyorlar, belki de umursamıyorlar," dedi. "Belki de mesajımızı duyurmak için bağımsız olarak çalışmak bana ve bize düşüyor."

Çalışmadaki temel bulgular arasında sendikalar, açık bir denetim ve düzenleme eksikliği olduğunu söylüyor; yayın sırasında FIFPro, tespit edilen istismarın %87'sinin çevrimiçi kaldığını ve kamu tarafından görülebildiğini söylüyor.

Çalışmada, "Oyuncuların ifadeleri, çevrimiçi kişiliklerine yakın erişimin ruh sağlıklarına ve refahlarına nasıl zarar verebileceğini doğrulasa bile, kamusal alanda stadyumlarda veya diğer fiziksel mekanlarda hoş görülmeyecek davranışları küçümseme yönünde genel bir eğilim var" deniyor.

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Kaynak: edition.cnn.com