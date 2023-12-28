Tayvanlı istihbarat yetkilileri, Çin'in Tayvan'ın önde gelen rock grubuna yönelik dudak senkronizasyonu soruşturmasının siyasi amaçlı olduğunu iddia ediyor

Çince konuşan dünyanın en önde gelen rock gruplarından biri olan Mayday, son Şanghay gösterileri sırasında dudak senkronizasyonu yaptığı iddiasıyla Aralık ayı başından bu yana Çin'de resmi bir soruşturma altında. Grubun plak şirketi suçlamaları defalarca reddetti.

Tayvanlı iki istihbarat yetkilisi yakın zamanda güvenlik konularında verdikleri bir brifingde, Çinli yetkililerin aylardır Mayday'e Çin ve Tayvan'ın aynı ülkeye ait olduğunu kamuoyuna açıklaması için baskı yaptığını iddia etti. Güvenlik nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemeyen Tayvanlı yetkililer, tekrarlanan taleplerin grubun Mayıs ayındaki Çin turunun başlangıcına denk geldiğini iddia etti.

CNN'in de katıldığı brifingde yetkililer, "Hayranlarıyla etkileşimleri ve halka açık röportajları sırasında (siyasi) duruşlarını beyan etmeleri istendi" dedi. Bu değerlendirmenin Tayvan'ın Çin'deki güvenlik birimleri tarafından toplanan istihbarata dayandığını da sözlerine eklediler.

Tayvanlı yetkililer, Mayday'in buna uymayı reddetmesi üzerine Çin Komünist Partisi'nin güçlü propaganda departmanının devlet medyasıyla koordineli çalışarak konserlerinde dudak senkronizasyonu yaptıkları iddiasıyla ilgili kamuoyunda geniş çaplı tartışmalar yaratarak Mayday'e baskı uyguladığını iddia etti.

Yetkililer, "(Tayvanlı sanatçıların) peşine ilk kez bu kadar büyük çapta düştükleri için olayı kamuoyuna duyurmaya karar verdik" dedi.

Tayvanlı yetkililer Çin'in Mayday'e yönelik soruşturmasının Tayvan'ın Ocak ayındaki başkanlık seçimleriyle ilgili olabileceğinden şüphelendiklerini söylediler. Tayvan daha önce Pekin'i yarışı etkilemek için bir dizi dezenformasyon, askeri ve ekonomik operasyon yürütmekle suçlamıştı.

Çin'in iktidardaki Komünist Partisi'nin Tayvan üzerindeki askeri ve siyasi baskısını arttırmasıyla Tayvan Boğazı'ndaki gerilim son yıllarda yükselişe geçerken, partilerin Çin'le ilişkiler konusundaki farklı görüşleri seçimleri Pekin'e yönelik kamuoyu duyarlılığı için bir turnusol testi haline getiriyor. Tayvan'ın mevcut iktidar partisi Pekin'in liderleri tarafından nefretle karşılanıyor.

CNN Tayvan'ın istihbarat değerlendirmelerini bağımsız olarak doğrulayamadı.

Ancak Tayvan'ın pop müzik sahnesini yakından tanıyan üç kaynak, Tayvanlı sanatçıların, büyük nüfusu nedeniyle oldukça kazançlı bir pazar olan Çin anakarasında konser verme izni karşılığında siyasi kısıtlamalarla karşılaşmasının alışılmadık bir durum olmadığını söyledi.

CNN yorum için Çin Komünist Partisi Tanıtım Departmanı ve Çin Siber Uzay İdaresi'ne ulaştı.

İddialar

Tayvan'dan bazı sanatçılar, Pekin'in hiçbir zaman kontrol etmemiş olmasına rağmen kendi toprağı olarak gördüğü ve kendi kendini yöneten ada hakkında açık sözlü oldukları için Çin'de zorluklarla karşılaştı.

Ancak bazen "Asyalı Beatles" olarak adlandırılan Mayday, siyasetten büyük ölçüde uzak durdu ve anakara Çinli hayranları arasında büyük popülerliğini korudu.

Dudak senkronizasyonu suçlamaları Mayday'in Şangay'da Kasım ayı ortasında 10 gün boyunca sekiz kez sahne aldığı ve toplamda 360,000'den fazla izleyiciye ulaştığı son gösterilerine odaklandı.

Tartışma Kasım ayı sonunda Çin'in en büyük video paylaşım platformlarından biri olan Bilibili'de bir müzik vlogger'ının Mayday'in 16 Kasım'da Şanghay'da verdiği konserde bir hayranı tarafından canlı olarak kaydedilen 12 şarkının vokallerini analiz etmek için bilgisayar yazılımı kullandığı bir video yayınlamasıyla başladı.

Vlogger, yaptığı analiz sonucunda grubun solisti Ashin'in üç saatlik konser boyunca en az beş şarkıda dudak senkronizasyonu yaptığını iddia ederek, vokalistin bu şarkılarda tam olarak akortta olduğunu, diğer şarkılarda ise sert bir şekilde akortta gidip geldiğini söyledi.

Vlogger'ın iddiaları sosyal medya platformu Weibo'da hızla ilgi görerek en çok konuşulan konu haline geldi ve yüz milyonlarca kez görüntülendi.

Ticari performansları denetleyen Şanghay Kültür ve Turizm Bürosu, 3 Aralık'ta Çin devlet medyası tarafından geniş bir şekilde haberleştirilen bir soruşturma başlattığını duyurdu.

Mayday'in plak şirketi B'in Music bu ayın başlarında yaptığı bir açıklamada dudak senkronizasyonu suçlamalarını "kötü niyetli saldırılar, söylentiler ve iftira" olarak niteleyerek grubun imajına ciddi zarar verdiğini söyledi.

Plak şirketi CNN'in Tayvan'ın istihbarat değerlendirmeleriyle ilgili sorularına yanıt vermedi.

CNN ayrıca Çin'in Tayvan İşleri Ofisi ve Bilibili müzik vlogger'ına da yorum için ulaştı.

Çin medyasına göre, Pazartesi günü Şangay Kültür ve Turizm Bürosu soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Değişen kırmızı çizgiler

Tayvanlı sanatçılar daha önce de Çin'de sahne alırken, görünüşte zararsız yorumlarla bile olsa, siyasi kırmızı çizgileri aştıkları için kendilerini sıcak suda buldular.

Ağustos ayında Tayvanlı bir indie grubu, Şangay'daki bir kalabalığa Çin'de ilk performanslarını gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını söyledikten sonra önemli bir tepkiyle karşılaştı - Tayvan'ın ülkenin bir parçası olmadığını ima eden bir dil sürçmesi. Daha sonra özür dilediler ve para iadesi teklif ettiler.

2000 yılında popüler Tayvanlı şarkıcı A-mei, eski Başkan Chen Shui-bian'ın göreve başlama töreninde Tayvan marşını seslendirmesinin ardından bir yıl süren bir yasakla karşı karşıya kaldı. Chen, bağımsızlık yanlısı eğilimleri nedeniyle Pekin'de dışlanan Demokratik İlerleme Partisi'ni temsil ediyordu.

Halen sektörde çalıştığı için isminin yayınlanmasını istemeyen deneyimli bir Tayvanlı müzik yapımcısı, "Birçok Tayvanlı sanatçı otosansür uygulamak zorunda kalıyor," dedi.

"Genellikle Tayvan'ın siyasetiyle ilgili hiçbir şey söyleyemiyorlar, aksi takdirde [Çin'de] sahne alma fırsatlarını kolayca kaybedebilirler."

Yapımcı ayrıca dudak senkronizasyonu iddialarının Çin'de büyük manşetlere taşınmasının alışılmadık bir durum olduğunu belirtti.

"Her yıl farklı sanatçılar hakkında çok sayıda benzer iddia ortaya atılıyor ve bu şekilde patlaması gerçekten alışılmadık bir durum" dediler.

Cardiff Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan ve Çin'in Tayvan müziğine uyguladığı sansür konusunda uzmanlaşan Lin Chen-yu, Tayvanlı sanatçılara yönelik baskının son yıllarda arttığını söyledi.

Lin, eskiden sadece Taipei yanlısı açıklamalar yapmamak yeterli olurken, Tayvanlı sanatçıların "anavatana" destek beyan etmeleri için Çinli yetkililerden giderek daha fazla baskı gördüğünü söyledi.

Örneğin, son yıllarda bazı Tayvanlı sanatçıların Çin'in ulusal gününü kutlamak için sosyal medyada paylaşım larda bulunurken, Tayvan'ın kendi ulusal gününde sessiz kaldıklarını söyledi.

"Baskı özellikle mega yıldızlar için daha büyük" diye ekledi.

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Kaynak: edition.cnn.com