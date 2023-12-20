Taylor Swift'ten Barbenheimer'a, 2023'ü tanımlayan kültürel trendler

Dünyanın büyük bir kısmı bu normallik hissine, zor durumdaki yaratıcı sektörleri destekleyen bir intikam harcamasıyla karşılık verdi (her ne kadar sonraki yavaşlama şimdiden başlamış olsa da). Bu durum, savaş ve teknolojik bozulmayla tanımlanan bir yılda toplumun en acil sorunlarını hem yansıtan hem de onlara karşı çıkan yaratıcı yollarla yanıt veren sanat, moda ve kültür dünyaları için büyük ölçüde iyi bir haberdi.

İşte geçtiğimiz 12 ay içinde iyi ya da kötü bir şekilde gündemi belirleyen güçlerden bazıları:

Dünyayı kim yönetiyor? Kızlar

Kültür ekonomisinin en büyük itici güçlerinden ikisi, müziğin en başarılı iki kadınının turneleriydi: Beyoncé ve Taylor Swift.

Taylor Swift'in kelimenin tam anlamıyla yeri göğü inleten "The Eras Tour" turnesi 1 milyar doların üzerinde has ılat elde eden ilk turne oldu. Biletlere olan talep o kadar fazlaydı ki, örneğin Singapur ayağının organizatörleri 22 milyon dan fazla kişinin ön satış için kayıt yaptırdığını, bir milyondan fazla kişinin ise online kuyrukta beklediğini bildirdi.

Bu küresel çılgınlık 34 yaşındaki sanatçıyı mega starlığa daha da yükseltti, Ticketmaster'ın siparişleri işleyememesinin ardından ABD Kongresi 'nin bilet endüstrisindeki rekabet eksikliğine ilişkin bir oturum düzenlemesine neden oldu ve hatta otellerin artan taleple karşılaşması ve havayolu şirketlerinin konser tarihlerine ekstra koltuklar eklemesiyle seyahat endüstrisini değiştirdi.

Bu arada Beyoncé'nin "Renaissance" turnesi, araştırma firması QuestionPro tarafından konser izleyicilerinin harcamaları üzerine yapılan bir analize göre, ABD ekonomisine 4,5 milyar do lardan fazla katkı sağladı. Danimarka Danske'den bir ekonomist ise yıldızı İsveç'in enflasyon sorununa katkıda bulunmakla suçladı. 56 gösterilik Stockholm turnesini başlatma kararı şehirdeki otel ve restoran fiyatlarının artmasına neden oldu.

'Barbenheimer' gişeyi yükseltti

Bey ve Tay gibi, Greta Gerwig'in "Barbie "si de filmin izleyicilerinin tahminen üçte ikisini oluşturan kadınların harcama gücünü açığa çıkardı. Bu arada Universal Pictures'ın "Oppenheimer "ının aynı anda gösterime girmesi, büyük bir stüdyo rekabetine (ya da karşılıklı olarak faydalı bir tanıtım kampanyasına) ve Amerika'nın sinemaya gitme gücünün yeniden uyanmasına yol açtı.

Barbie'nin tamamen pembe dünyasına arsız bir feminist yaklaşım ile atom bombasının babasının üzücü hikayesi arasındaki keskin zıtlık, yılın en iyi mem, şaka ve parodilerinin yanı sıra sinemaseverlerin filmleri tek bir günde art arda izlemeye çalıştıkları "Barbenheimer" meydan okumasına da ilham verdi. Bu fenomen her iki filmi de viral sansasyonlara dönüştürdü ve 2,3 milyar dolardan fazla küresel gişe hasılatı elde edilmesini sağladı ve "Barbie" Warner Bros'un 100 yıllık tarihinde en yüksek hasılatı elde eden film oldu.

Modanın en büyük holdingleri daha da büyüdü

Moda endüstrisinin büyük bir bölümünü kontrol eden holdingler, bu yıl da 1,6 trilyon dolarlık lüks pazarı üzerindeki hakimiyetlerini sıkılaştırmaya devam etti. Varlık yönetimi grubu Savigny Partners tarafından yayınlanan genel bir piyasa endeksi ölçümü olan Savigny Luxury Index'in Mart 2023 verilerine göre, LVMH, Kering ve Richemont lüks moda piyasasının toplam %62'sine sahip.

Bu yaz Coach ve Kate Spade'in ana şirketi Tapestry, Versace ve Michael Kors'un sahibi Capri ile 8,5 milyar dolarlık bir anlaşmayla birleşti. Bu arada Louis Vuitton, Givenchy, Christian Dior ve Fendi'nin sahibi olan LVMH, Nisan ayında piyasa değeri 500 milyar doları aşan ilk Avrupalı şirket oldu.

Pazarın diğer ucunda, bağımsız üst düzey moda markalarını yönetmenin gerçekleri, kendi kendini finanse eden tasarımcıların şiddetli rekabetle karşı karşıya kalması ve sektörde tanınan genç yeteneklerin kendilerini markalarını sürdüremeyecek durumda bulmasıyla giderek daha kasvetli bir hal aldı.

Sanat hırsızlığı ve iadesi

Müzelerin ve koleksiyoncuların kökenleri şüpheli eserleri iade etmeleri yönünde süregelen baskılar nedeniyle, yüksek profilli sanat eserleri iadeleri bu yıl da hızla devam etti. New York Rubin Sanat Müzesi ve Metropolitan Sanat Müzesi 11. yüzyıldan kalma bir Nepal manastırından (yukarıda resmedilmiştir) ve Güneydoğu Asya'daki arkeolojik alan lardan alınan eserleri iade etti; Avustralya Ulusal Galerisi ve merhum Amerikalı boru hattı milyarderi George Lindemann 'ın ailesi Kamboçya'ya yağmalanan eserleri geri gönderme sözü verdi; ve ABD 77 eseri Yemen'e iade edeceğini açıkladı.

Kayda değer bir direniş de, büyük koleksiyonundaki tartışmalı eserleri iade etmesi için artan bir baskı altında olan British Museum'dan geldi. Bunların arasında, on yıllardır İngiltere ile Yunanistan arasındaki diplomatik çekişmenin merkezinde yer alan Parthenon mermerleri de bulunuyor - ve bu yıl çekişme daha da şiddetlenerek İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın Yunan mevkidaşıyla görüşmeyi reddetmesine (ve Kral Charles'ın günler sonra Yunan bayrağıyla süslenmiş bir kravat takarak kaşlarını kaldırmasına) yol açtı.

Müze, Ağustos ayında koleksiyonundan yaklaşık 2.000 parçanın kayıp olduğunu (ve bazı durumlarda eBay'de satışa sunulduğunu) fark ederek kendisi de hırsızlık kurbanı oldu. Şu anda kurtarma çalışmaları devam ediyor ve müze hazinelerinin iadesi için halka çağrıda bulunuyor.

Para konuşur, 'sessiz lüks' fısıldar

Dünyanın birçok yerinde yükselen enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarındaki artış nedeniyle hayat pahalılığı krizi yaşanırken, 2023'ün "sessiz lüks" yılı olması şaşırtıcı değil. Zenginliğin bağırmak yerine fısıldaması gerektiği fikri, podyumlarda ve podyumların ötesinde, göz kamaştırıcı logolara veya yüzünüze vuran stillere ihtiyaç duymadan statü iletişimi sağlayan yeni bir tür sadelikle yansıtıldı.

Mayıs ayında dördüncü ve son sezonunu tamamlayan HBO'nun "Succession" dizisi, dizinin ultra zengin kahramanlarının genellikle yüksek temel kıyafetleri tercih etmesiyle "gizli zenginlik" trendinin ön plana çıkmasına yardımcı oldu (Shiv Roy'un iş kıyafetleri ve Kendall Roy'un beyzbol şapkaları dizinin birçok kıyafet konuşması arasındaydı). Gwyneth Paltrow'un yüksek profilli ama gösterişten uzak mahkeme salonu gardırobu da öyle.

Çok geçmeden Prada yeni erkek giyim koleksiyonunu "basit şeylerin yeniden gözden geçirilmesi" olarak sunmaya başladı ve kült tasarımcı Phoebe Philouzun zamandır beklenen kendi adını taşıyan markasını abartısız zarafetle tanımlanan bir ilk koleksiyonla piyasaya sürdü. Başka yerlerde, minimalizmle karıştırılmaması gereken bu trend saatlere, aksesuarlara ve hatta otellere (bkz. kuyumcu Chopard'ın Paris'in kalbindeki yeni "anti-oteli" ) yayıldı.

Grevler Hollywood'u ve kırmızı halıyı felç etti

Geleneksel telif haklarından kaçınan ve içeriğin ne sıklıkta izlendiğini nadiren açıklayan yayın hizmetleri çağında azalan ücret ve kalıntıların artırılması için çağrıda bulunan oyuncular bu yıl neredeyse dört ay boyunca Hollywood'da greve gitti. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, oyuncuların geçen yıl saatte ortalama 27,73 dolar kazandığını bildirdi ve birçoğuna yıl boyunca ödeme yapılmadığını kaydetti. Senaristler de greve giderek film ve televizyon yapımlarını durma noktasına getirdi.

Ödül törenleri azaltıldı ya da ertelendi, bu da kırmızı halıların alışılmadık derecede gösterişsiz olmasına neden oldu. Bu durum, önemli bir gelir kaynağını kaybeden ünlü makyaj sanatçıları ve stilistler için kötü bir haber olsa da, influencer'lara ve modellere film yıldızlarının boşalttığı ilgi odağına adım atma şansı sundu.

Kasım ayında oyuncu sendikası SAG-AFTRA nihayet büyük stüdyolarla bir anlaşmaya vardı. Mayıs 2026'da sona erecek olan anlaşma, ücret artışları, daha uzun süreli istihdam, daha iyi sosyal haklar, telif hakkı garantileri ve stüdyoların yapay zeka kullanımına karşı korumayı içeriyor - hem oyuncular hem de yazarlar için bir başka önemli anlaşmazlık noktası.

Yapay zeka yaratıcıları rahatsız etmeye devam ediyor

Yapay zekanın geçim kaynaklarını riske atmasından endişe edenler sadece senaristler ve oyuncular değildi. George R. R. Martin, Jodi Picoult ve John Grisham gibi yazarlar, ChatGPT'nin arkasındaki şirket olan OpenAI'ye karşı açılan toplu davaya katılarak, sistemlerini daha insan benzeri tepkiler oluşturmak üzere eğitirken telif hakkıyla korunan çalışmaları kullandığını söyledi. Aralarında James Patterson, Roxane Gay ve Margaret Atwood'un da bulunduğu 10.000'den fazla yazar da, yapay zeka endüstrisi liderlerini, büyük dil modellerini eğitmek için çalışmalarını kullanırken yazarlardan izin almaya ve bunu yaptıklarında onlara adil bir şekilde tazminat ödemeye çağıran açık bir mektup imzaladı.

Bu arada görsel sanatçılar, çalışmalarının yapay zeka tarafından rızaları olmadan kullanılmasına karşı mücadele etmenin yollarını buldular - kısmen yapay zeka modellerini görüntüleri insan gözünden farklı bir şekilde okumaları için kandıran Glaze (örneğin, yağlı boya bir tablo karakalem çizim gibi görünebilir) ve görüntüleri manipüle etmelerini engelleyen PhotoGuard gibi programlar sayesinde.

Diğer alanlar da gelişen teknolojinin rekabetiyle karşı karşıya kaldı - Nisan ayında yapay zeka tarafından üretilen bir görüntü Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülü'nü bile kazandı. Ancak Japonya'nın ilk yapay zeka tarafından üretilen manga çizgi romanından, bu teknolojiyle tasarlanan moda koleksiyonlarına kadar pek çok yaratıcı, gelişmelerin potansiyelini benimsedi.

NFT'ler yeni düşük seviyelere ulaştı

NFT fiyatlarının dramatik yükselişi ve düşüşü 2022'nin en büyük hikayeleri arasındaysa, bu yıl token meraklıları için daha ciddi uzun vadeli gerçekler sundu. İşlem hacimlerinin düşmesiyle birlikte, ünlülerin onayladığı koleksiyonların arkasındaki bazı firmalar ve kişiler yeni bir yasal işlem dalgasıyla karşı karşıya kaldı.

Nisan ayında yatırımcılar, diğerlerinin yanı sıra Bored Ape NFT'lerin yaratıcıları Yuga Labs'a tokenları "yanıltıcı" bir şekilde tanıttıkları ve fiyatlarını yapay olarak şişirdikleri gerekçesiyle dava açtı. (O dönemde şirket CNN'e iddiaların "tamamen dayanaksız ve gerçeklere dayanmayan" iddialar olduğunu söylemişti.) Futbol yıldızı Cristiano Ronaldo da, kendisinin NFT'lerini satmak da dahil olmak üzere kripto borsası Binance'i tanıttığı için 1 milyar dolarlık bir toplu dava ile karşı karşıya. Başka bir yerde, New York'taki federal bir jüri, bir sanatçının Hermes'in ünlü Birkin çantalarının NFT versiyonlarının lüks evin ticari marka haklarını ihlal ettiğine karar verdi.

Ancak Bitcoin fiyatlarının son aylarda yükselişe geçmesiyle birlikte bazı kripto analistleri "NFT kışının" nihayet sona eriyor olabileceğine dair umutlarını dile getirdiler. Ancak Kasım satışlarındaki nispeten sağlıklı artışa rağmen, daha yakın zamandaki zirvelere bile geri dönmek için uzun, çok uzun bir yol var.

Tiaralar, trans hakları ve Miss Universe'de kargaşa

Miss Universe yarışmasının modern çağda nasıl bir yeri olduğunu düşünürseniz düşünün, bu yılki yarışma yakın geçmişte yapılanlardan çok daha fazla konuşuldu. LGBTQ kapsayıcılığı adına bir zafer olarak, Marina Machete ve Rikkie Kollé'nin sırasıyla Portekiz ve Hollanda'yı temsil etmek üzere seçilmelerinin ardından yarışmada ilk kez iki trans kadın yer aldı.

Zafer, El Salvador'daki finalden birkaç gün önce Miss Universe'ün sahibi JKN Global Group'un iflas başvurusunda bulunmasıyla kargaşaya dönüştü. Ancak Taylandlı medya dağıtım şirketi yine de - zarif gece elbiseleri ve bazı hoş tuhaf "ulusal kostümler " ile tamamlanan - başarılı bir gösteri düzenleyebilmiş olsa da, sonrasında yaşananlar daha da dramatikti.

Nikaragua'dan Sheynnis Palacios'un ülkenin tacı alan ilk temsilcisi olmasının ardından, Miss Nicaragua serisinin yöneticisi Karen Celebertti komplo kurmak ve vatana ihanet etmekle suçlandı. Kocası ve oğluyla birlikte hükümeti devirmeye yönelik bir komploya karışmakla suçlanan Celebertti daha sonra istifa etti. (Celebertti CNN'in yorum talebine yanıt vermedi ancak Instagram'da şeffaf bir şekilde ve "vatanımın adını yüceltmek için gayretle ve çabayla" çalıştığını yazdı.)

Müzayede evleri için dalgalı sular

Bu yılki müzayedelerde bazı yüksek fiyatlı eserler satışa sunuldu, ancak sadece iki tanesi dokuz haneli rakamlara ulaşabildi: Picasso'nun "Femme à la montre" adlı başyapıtı 139 milyon dolardan fazla bir fiyata alıcı bularak İspanyol sanatçının bugüne kadar çekiç altına konan en değerli ikinci eseri olurken, Gustav Klimt'in son portresi de Londra'da 108 milyon dolara alıcı bularak bir Avrupa müzayedesinde satılan en pahalı sanat eseri oldu.

Ancak genel olarak satışlar durgun seyretti. Örneğin Christie's 2023 satışlarında bir önceki yıla göre 2,2 milyar dolarlık bir düşüş bildirirken, Philips yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre neredeyse %40'lık bir düşüş yaşadı.

Müzayede devleri, 2023 yılında gerçekleşecek birkaç büyük spor ayakkabı ve spor hatırası satışıyla tekliflerini çeşitlendirmeye çalıştılar. Ancak başarılarının temelinde, Artsy tarafından yakın zamanda yapılan bir analizin dramatik bir şekilde düştüğünü öne sürdüğü mavi çipli sanat satışları yatıyor: Bu yıl, en iyi 100 müzayede lotu toplam 2,4 milyar dolara satılırken, bu rakam 2022'de 4,1 milyar dolardı.

Müzeler gibi müzayede evleri de kapılarından geçen eserlerin kökenleri konusunda incelemelerle karşı karşıya kaldı. Eylül ayında Christie's, Yahudi savunma grupları ve insan hakları örgütlerinin, kocasının Nazi Almanyası'nda baskı altında satılan Yahudi işletmelerini satın alarak aile servetini biriktirdiğine dair endişelerini dile getirmesinin ardından merhum milyarder Heidi Horten'e ait bir mücevher satışını iptal etti.

Sürpriz keşifler

Birinin çöpü, diğerinin hazinesidir ve 2023, birkaç şanslı pazarlık müşterisinin mücevherler bulup büyük kârlar elde etmesine tanık oldu. İngiltere'nin ikinci el mağazaları özellikle kazançlı çıktı; İngiltere'de bir çift, Japon bir seramik sanatçısının küçük bir vazosunu 3,30 dolara satın aldı ve daha sonra bu vazoya neredeyse 12.000 dolar değer biçildi. İsimsiz bir koleksiyoncu ise, sadece 25 dolara satın aldığı iki Qing hanedanı kavanozunu 74.000 doların üzerinde bir fiyata sattı.

ABD'de bir antika meraklısı, uzun süredir kayıp olan bir N.C. Wyeth tablosu olduğunun ortaya çıkmasının ardından 4 dolarlık satın alımının açık artırmada 191.000 $'lık bir satış fiyatı çektiğini gördü (New York Times daha sonra, bir alıcının açıklanmayan altı rakamlı bir meblağ karşılığında satın almadan önce satışın bir noktada düştüğünü bildirdi ). Ardından bu ayın başlarında Richmond, Virginia'da ikinci el alışveriş yapan bir kişi, Goodwill'den 3.99 dolara satın aldığı cam vazonun İtalyan mimar Carlo Scarpa'nın eseri olduğunun tespit edilmesinin ardından 107.000 doların üzerinde bir fiyata satılmasıyla büyük bir kâr elde etti.

Sanat dünyasının diğer keşifleri de düzeltilmiş atıflar yoluyla gerçekleşti - örneğin bir zamanlar müzayedede 15.000 dolara satılan bir tablo, Rembrandt'a ait olduğu belirlendikten sonra bu ay neredeyse 14 milyon dolara alıcı buldu. Ayrıca, Hollandalı bir sanat hafiyesine IKEA çantasında teslim edilen çalıntı bir Van Gogh tablosu gibi sürpriz geri dönüşler de oldu.

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Kaynak: edition.cnn.com