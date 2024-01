Taylor Swift'in Şef ceketi Swiftçileri Travis Kelce ile daha da mutlu etti

Süperstar şarkıcı, Pazar günü futbolcu sevgilisinin Yılbaşı gecesi maçına, Kelce'nin bazen giydiğine benzeyen bir Kansas City Chiefs ceketi giyerek geldi.

Ancak Swift'in ceketinde fazladan küçük bir şey daha vardı.

Kartal gözlü Swift'çiler ceketin üzerinde "Tay-Tay" yazdığını fark etti ve bu da hayran kitlesini sosyal medyada çılgına çevirdi çünkü birçoğu Swift için ya bu lakabı ya da sadece "Tay "ı kullandı.

Kelce , Kasım ayında ağabeyi NFL oyuncusu Jason Kelce'nin yardımıylakız arkadaşı için takma adını açıklamıştı .

İkili "New Heights with Jason and Travis Kelce" podcast'inin ortak sunuculuğunu yapıyor ve bir bölümde Philadelphia Eagles'da pivot pozisyonunda oynayan Jason Kelce küçük kardeşini ligde 11,000 alıcı yardaya en hızlı ulaşan ve takımı Kansas City Chiefs'in tarihinde bunu başaran tek sıkı uç olduğu için selamladı.

Büyük Kelce, Swift'in Kansas City Chiefs'in kardeşinin kariyer başarısıyla ilgili bir paylaşımını "beğenerek" destek verdiğini belirtti.

"Pekala şimdi. Teşekkürler Tay," dedi Travis Kelce. "Chiefs'in sayfasında seni desteklediğim için minnettarım."

Swift ayrıca Kelce'ye profesyonel desteğini birçok maçına katılarak göstermiş ve NFL'i sevindirecek bir reyting artışına yol açmıştır.

Time Yılın Kişisi ödülüne eşlik eden röportajda Swift şakacı bir şekilde "Futbol harika bir şeymiş meğer. Tüm hayatım boyunca bunu kaçırmışım."

Kaynak: edition.cnn.com