Taylor Swift'in 'Eras Tour' konser filmi prömiyeri öncesinde Los Angeles'taki The Grove'u kapattı

Çok ekranlı bir sinema salonunu da içeren Los Angeles'ın lüks alışveriş kompleksi The Grove, Çarşamba günü Instagram hikayelerinde açık hava alışveriş merkezinin bir günlüğüne alışverişe kapalı olduğunu duyurdu.

Prömiyerin ayrıntıları ve Swift'in kendisinin de katılma ihtimali henüz resmi olarak doğrulanmamış olsa da, sosyal medyada yayınlanan videolar The Grove'un ünlü arnavut kaldırımlı yürüyüş yollarının devasa bir kırmızı halıyla örtüldüğünü gösteriyor.

Görüntülerde ayrıca üzerinde "Eras Tour" konser filminin tanıtım görsellerinin yer aldığı adım ve tekrarlar da görülüyor.

Ağustos ayında fragmanı yayınlayan Swift, Instagram sayfasında rekorlar kıran "Eras Tour "u 13 Ekim'de beyazperdeye taşıyacağını duyurmuş ve filmin başlığına "turne hayatımın şimdiye kadarki en anlamlı, en elektrikli deneyimi oldu" diye yazmıştı.

Sinemaseverleri "Eras" kıyafetlerini giymeye, dostluk bilekliklerini değiş tokuş etmeye ve "Eras" konserinin tamamının sinematik bir gösterimi olan 3 saatlik film boyunca şarkı söyleyip dans etmeye teşvik etti.

Konser filmi henüz gösterime girmedi ama şimdiden rekorlar kırdı.

CNN daha önce filmin, biletlerin satışa sunulmasının üzerinden üç saat geçmeden tek günlük bilet ön satışlarını ezip geçtiğini ve bunun da AMC'yi mümkün olan yerlere fazladan gösterim saatleri eklemeye sevk ettiğini bildirmişti. Sektör tahminlerine göre filmin açılış hafta sonunda 100 milyon ila 125 milyon dolar arasında hasılat elde etmesi bekleniyor.

Swift, "Eras" turnesinin ilk ABD ayağını Ağustos ayında tamamladı ve aynı ayın sonlarında Mexico City'de üç gösteri yaptı. Turunun uluslararası ayağı Kasım ayında Arjantin'de tekrar başlayana kadar ara verdi.

"Taylor Swift: The Eras Tour Konser Filmi" Cuma günü sinemalarda gösterime giriyor.

CNN'den Jordan Valinsky bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com