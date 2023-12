Taylor Swift'in bu yıl önemsememizi sağladığı her şey

Swift, kariyerinin ilk dönemlerinden bu yana haber döngüsünü sürekli olarak avucunun içinde tuttu - romantik ilgilerinden ustalarının satışına ve bunun sonucunda ortaya çıkan yeniden yayınlara kadar her şey için manşetlere çıktı.

Yine de 2023 onun şimdiye kadarki en büyük yılı gibi görünüyor. Rekor kıran bir dünya turnesi, ona eşlik eden bir konser filmi ve NFL'in en iyi oyuncularından biriyle yüksek profilli, övgüye değer bir ilişki ile Swift, çoğu insanın sadece hayal edebileceği bir şekilde yılı kazanıyor.

Üstüne üstlük, Time dergisinin "Yılın Kişisi " seçildi - eski Başkan Barack Obama (2008 ve 2012), Suudi hükümetiyle aynı fikirde olmadığı için öldürülen Cemal Kaşıkçı gibi zulüm gören gazeteciler(2018) ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky (2022) gibi kültürel değişim yaratanlar için ayrılmış bir unvan. Swift'in çekim gücü o kadar güçlü ki, dünya liderlerinin çekim gücüyle yarışıyor.

Swift'in şimdiye kadarki en iyi yıllarından birinin şerefine, bu yıl önemsememizi sağladığı her şeye bir göz atalım.

Kansas City Chiefs'in hücumu

Swift, Chiefs'in tartışmasız en iyi oyuncularından biri olan Travis Kelce ile çıkmaya başladığında internet adeta patladı. Aktör Joe Alwyn'den yeni ayrılmış olan Swift'in Kelce'le yeni flörtü, Swift'çilerin Kelce'in eski adı Twitter olan X'teki eski paylaşımlarını bulup her hareketini analiz etmeleriyle kısa sürede hayranların hoşuna gitti.

Swift'in Chiefs maçlarındaki varlığı da sürekli bir "Where's Waldo?" haline geldi çünkü yıldız, jimnastikçi Simone Biles ve Kelce'nin annesi Donna gibi insanlarla birlikte yeni sevgilisine tezahürat yaparken sık sık fotoğraflandı.

Swift'in yıldızlık gücü o kadar yoğundu ki, Kelce formalarının satışında %400'lük bir artışa neden oldu ve Swift'çiler bir an görebilme umuduyla maçlara koştukça Chiefs'in bilet fiyatlarını artırdı. Yayınlar sırasında Swift ve hayranları, bazı NFL taraftarlarını üzecek şekilde, NFL yorumcularının söylemlerinin düzenli bir parçasıhaline geldi.

ABD'de futbolu gölgeleyebilecek pek bir şey yok ama bu yıl Swift bunu başardı.

'Görünüşte Çiftlik'

Swift'in Chiefs'in maçlarındaki varlığının her detayı, yedikleri de dahil olmak üzere mercek altına alındı. Bir taraftar hesabına göre Swift'in yemeği tavuk bonfile, ketçap ve "görünüşe göre ranch "tan oluşuyordu.

Bu ifade kısa sürede bir meme haline geldi, öyle ki Heinz sınırlı sayıda üretilen "Ketçap ve Görünüşte Ranch" sosunu geliştirerek taraftarlara göz kırptı ve açıkçası bir pazarlama hilesi yaptı.

Tercih ettiğiniz tavuk eti eşlikçilerinin ulusal bir marka tarafından benimsenmesine neden olacak kadar güçlü olmak? Bu Swift için sıradan bir Pazar günü.

Toplu taşıma

Swift'in biletleri tükenen Eras Turnesi, hayranlarının konser alanlarına gitmek için otobüslere, metrolara ve trenlere (aman Tanrım!) güvenmesini sağladı ve bu süreçte birçok şehrin toplu taşıma sistemini yeniden canlandırdı.

Chicago'da CTA, 4-10 Haziran haftasında 5,63 milyon yolculuk sağlayarak pandeminin başlangıcından bu yana en yüksek rakama ulaştı. CTA bu artışı Swift'in o hafta tüm biletleri tükenen gösterisine bağladı. CNN'in daha önce bildirdiğine göre, Atlanta'da yaklaşık 140.000 kişi şehrin Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority sistemine akın ederek normal bir hafta sonu boyunca binenlerin sayısının üç katından fazlasını oluşturdu. Philadelphia ve New Jersey'de de benzer artışlar yaşandı.

Oteller ve restoranlar da bundan faydalandı ve Swift'in turnesi ülke genelinde yerel ekonomilerin canlanmasına yol açtı - bazıları yaklaşmakta olan durgunluktan korkmaya devam ederken birçokları için büyük bir kazanç. Wall Street Journal'ın dediği gibi, "Bu basit bir Taylornomics."

Son moda Manhattan restoranları

Swift'in dışarıda yemek yemesi bazılarına önemli görünmeyebilir. Ancak Rachel Handler' ın Vulture'da detaylandırdığı üzere, Swift sıradan bir ünlü olmadığı gibi sıradan bir orta sınıf müşterisi de değil. Yine de, geçtiğimiz sonbaharda bir süre boyunca Swift, yıldızlarla dolu bir arkadaş grubuyla birlikte Manhattan'ın en gözde restoran ve barlarından bazılarına giderken düzenli olarak fotoğraflandı.

Yine de Swift'in bunu neden yaptığını söylemek mümkün değil: Acaba evde yemek mi yoktu? Kızlarla bir şeyler içmek mi istedi? Özel şefi tatilde miydi? Motivasyon ne olursa olsun, Manhattan yemek sahnesinde kısa bir karışıklığa neden oldu. Handler, Swift'in şehirdeki adımlarını takip ederek Emilio's Ballato'dan Emilio'ya Swift'in restoranınızda yemek yemesinin nasıl bir şey olduğunu sordu. Yanıtı basitti: "Size ne söyleyebilirim ki? Yemeğini yer, parasını öder ve defolup gider." Ünlüler de tıpkı bizim gibiler.

Film dağıtımının detayları

Swift'in Ağustos ayında Los Angeles'taki SoFi Stadyumu'nda verdiği konser sırasında üç gece boyunca çekilen "Eras" konser filmi açılış hafta sonunda rekor kırdı. AMC'ye göre 96 milyon dolar hasılat elde eden film, bir açılış hafta sonu için yurt içinde en yüksek hasılatı elde eden konser filmi oldu.

Ancak Swift'in konser filmiyle oyunu değiştirmesinin tek yolu bu değil. Swift filmin yapımcılığını kendisi üstlendi ve filmin dağıtımını geleneksel bir Hollywood dağıtımcısı yerine doğrudan AMC Theatres aracılığıyla gerçekleştirdi. Sonuç olarak, her zamanki büyük Hollywood stüdyosu aracısını devre dışı bıraktı ve kendisi ve ekibi için çok daha yüksek bir ödeme günü elde edebildi.

Bu yol kesinlikle alışılmadık bir yol ve diğer büyük yıldızlar tarafından kullanılan bir taktik olabilir. Beyoncé kendi Rönesans turu filmi için benzer bir hamle yaptı ve çok azı Queen Bey ve Swift'in yıldız gücüne sahip olsa da, bu trend izlemeye değer bir trend olabilir.

Yaz kampı çekirdeği

"You're on Your Own, Kid "de Swift, dinleyicileri aşkı özlemek yerine "arkadaşlık bilezikleri yapmaya" çağırıyor. Bu cümle sadece bir kez söyleniyor, ama bir kez yeterli oldu: Parça geçen yıl yayınlanmış olmasına rağmen arkadaşlık bileklikleri bir anda her yerdeydi.

Swiftie'ler Eras Tour görünümlerinin bir parçası olarak dostluk bilekliklerini özenle bir araya getirmek için yerel el sanatları mağazalarını yağmaladı ve bileklikleri turun vazgeçilmezi haline getirdi. Ünlüler bile bu trendi benimsedi. Nicole Kidman, Swift'in şovu sırasında Jennifer Lawrence ve tabii ki Swift'in kendisi de birkaç bilezik aldı.

Swift'in güvenlik görevlisi bile bu hatıralardan muaf değildi. Gelecek yıl bunları podyumlarda görürseniz şaşırmayın.

Tekeller ve Ticketmaster

Geçtiğimiz yılın sonunda Ticketmaster'ın ana şirketi olan Live Nation, Swift'in yaklaşmakta olan Eras Turnesi'nin ön satışlarını beceriksizce yürüttüğü için ağır eleştirilere maruz kalmış ve milyonlarca hayranın bilet alamamasına ya da almalarına rağmen biletsiz kalmasına neden olmuştu.

Ticketmaster ve Live Nation, bilet satışları üzerinde tekel gücüne sahip oldukları gerekçesiyle uzun süredir eleştirilse de, bu olay Kongre'nin şirketi incelemesinde önemli bir katalizör oldu. Milletvekilleri Ocak ayında Live Nation'ın CFO'sunu sorguya çekti ve Senato'nun bir alt komitesi geçtiğimiz ay şirkete bir mahkeme celbi göndererek "bilet fiyatlandırması, ücretleri ve yeniden satış uygulamaları" ile ilgili belgeleri talep etti.

Bir şirketin yaklaşan turneniz için bilet satışlarını yanlış kullanmasının ardından ABD hükümetinin harekete geçmesini sağlamak pek çok sanatçının sahip olduğu bir güç değildir. Ne olursa olsun, en azından kısmen Swift'e teşekkür etmeniz gerekecek.

Kaynak: edition.cnn.com