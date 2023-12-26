Taylor Swift 'The Eras Tour'u Duyurdu

"The Eras Tour "un ABD ayağı ilkbaharda başlıyor.

"Bir sonraki turnemi duyurmaktan büyük mutluluk duyuyorum: Taylor Swift | The Eras Tour, kariyerimin müzikal dönemlerinde (geçmiş ve şimdiki!) bir yolculuk," diye yazdı Swift sosyal medyadan yaptığı duyuruda. "Turnenin ilk ayağı ABD'deki stadyumlarda olacak, uluslararası tarihler ise en kısa zamanda açıklanacak!"

Swift ayrıca "Kendimi yaşayan en şanslı insan gibi hissediyorum çünkü bu muhteşem sanatçıları turneye yanımda götürebiliyorum" diye yazdı ve Paramore, Beabadoobee, Phoebe Bridgers, Girl in Red, Muna, Haim, Gayle, Gracie Abrams ve Owenn gibi sanatçıların da kendisine katılacağını duyurdu.

Swift, "Muhteşem yüzlerinizi orada görmek için sabırsızlanıyorum" diye yazdı. "Uzun zamandır bekliyordum."

Turne 18 Mart'ta Glendale, Arizona'daki State Farm Stadyumu'nda başlayacak ve 5 Ağustos'ta Los Angeles'taki SoFi Stadyumu'nda sona erecek.

Swift, yeni albümü "Midnights" sayesinde Billboard Hot 100 listesinde ilk on sıranın tamamını aynı anda ele geçiren ilk sanatçı oldu.

Bilet satın almak isteyenler 9 Kasım Çarşamba günü saat 23:59'a kadar buradan kayıt yaptırabilirler. Kayıt yaptıranlar, 15 Kasım Salı günü yerel saatle sabah 10'dan itibaren bilet satın almak için özel erişime sahip olacakları bir kod alacaklardır.

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Kaynak: edition.cnn.com