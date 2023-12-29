içeriğe geç
Kayıt olmak Abone Ol
ToplumHaberlereğlence

Taylor Swift Brezilya'da konser öncesi ölen hayranının yasını tutuyor

Taylor Swift'in bir hayranı Cuma gecesi Brezilya'nın Rio De Janeiro kentindeki Eras Tour gösterisinden önce hayatını kaybetti.

 and  Michael Bootcampf
1 dakikada okunur
Taylor Swift Cuma günü Rio de Janeiro'daki Estadio Olimpico Nilton Santos'ta sahne alıyor..aussiedlerbote.de
Taylor Swift Cuma günü Rio de Janeiro'daki Estadio Olimpico Nilton Santos'ta sahne alıyor..aussiedlerbote.de

Taylor Swift Brezilya'da konser öncesi ölen hayranının yasını tutuyor

Swift, "Bu sözleri yazdığıma inanamıyorum ama paramparça olmuş bir kalple bu gece gösterimden önce bir hayranımızı kaybettiğimizi söylüyorum" dedi. "Bu olay karşısında ne kadar yıkıldığımı anlatamam. İnanılmaz derecede güzel ve çok genç olduğu gerçeği dışında elimde çok az bilgi var."

Ölümü çevreleyen koşullar belirsiz.

Brezilya Ulusal Meteoroloji Enstitüsü'ne göre Cuma günü Swift'in yüksek sıcaklıkların yaşandığı Rio de Janeiro'daki ilk konseri olacaktı.

Swift, "Bu konuda sahneden konuşamayacağım çünkü konuşmaya çalıştığımda bile kederden bunalmış hissediyorum," dedi. "Şimdi bu kaybı derinden hissettiğimi ve kırık kalbimin ailesine ve arkadaşlarına gittiğini söylemek istiyorum. Bu turneyi Brezilya'ya getirmeye karar verdiğimizde böyle bir şey olacağını hiç düşünmemiştim."

Web sitesine göre Swift, Cumartesi ve Pazar günleri Rio de Janeiro'da sahne alacak ve ardından üç performans için Sao Paulo'ya gidecek.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com

Yorumlar

İlişkili

En sonuncu

Hong Konglu demokrasi yanlısı öğrenci aktivisti ve dağılan Studenlocalism'in eski lideri Tony Chung....aussiedlerbote.de
Sıcak Konular

Hong Konglu aktivist, hapisten çıktıktan sonra ulusal güvenlik polisinin 'sıkı takibini' gerekçe göstererek İngiltere'ye kaçtı

Hong Kong'da bağımsızlık yanlısı bir grubun eski lideri Perşembe günü yaptığı açıklamada, polis gözetim kararını ihlal ederek sığınma talebinde bulunmak üzere İngiltere'ye kaçtığını ve Pekin'in kent üzerindeki baskısının ardından yurtdışında kendi isteğiyle sürgünde yaşayan demokrasi yanlısı...

 and  Ksenia Johnson
Üyeler Herkese Açık