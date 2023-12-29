Taylor Swift Brezilya'da konser öncesi ölen hayranının yasını tutuyor

Swift, "Bu sözleri yazdığıma inanamıyorum ama paramparça olmuş bir kalple bu gece gösterimden önce bir hayranımızı kaybettiğimizi söylüyorum" dedi. "Bu olay karşısında ne kadar yıkıldığımı anlatamam. İnanılmaz derecede güzel ve çok genç olduğu gerçeği dışında elimde çok az bilgi var."

Ölümü çevreleyen koşullar belirsiz.

Brezilya Ulusal Meteoroloji Enstitüsü'ne göre Cuma günü Swift'in yüksek sıcaklıkların yaşandığı Rio de Janeiro'daki ilk konseri olacaktı.

Swift, "Bu konuda sahneden konuşamayacağım çünkü konuşmaya çalıştığımda bile kederden bunalmış hissediyorum," dedi. "Şimdi bu kaybı derinden hissettiğimi ve kırık kalbimin ailesine ve arkadaşlarına gittiğini söylemek istiyorum. Bu turneyi Brezilya'ya getirmeye karar verdiğimizde böyle bir şey olacağını hiç düşünmemiştim."

Web sitesine göre Swift, Cumartesi ve Pazar günleri Rio de Janeiro'da sahne alacak ve ardından üç performans için Sao Paulo'ya gidecek.

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Kaynak: edition.cnn.com