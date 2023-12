Taylor Swift, Beyoncé ve ünlülerin boşanmaları: Bunlar 2023'ün popüler kültür anlarını tanımlıyor

Bu yıl çok şey yaşadık - hatta çok fazla şey! Beyoncé ve Taylor Swift'in hayatımızı tekeline almasından NFL güvenliği tartışmalarına, işçi grevlerine, ünlülerin boşanmalarına ve bitmek bilmeyen mahkeme duruşmalarına (Gwyneth Paltrow ve Young Thug'ın bu yıl ortak bir yönleri olacağını kim bilebilirdi ki?), biz -kendini pop-kültür uzmanı ilan eden iki kişi- hepsini hatırladık.

Öyleyse toplanın kültür dostları. İşte bu yıl popüler kültürü iyi ya da kötü tanımlayan şeyler.

'Barbenheimer' gişeyi domine etti

MCU'da Tony Stark öldüğünden beri görmediğimiz türden bir sinema olayıydı (üzgünüm, bu artık bir spoiler değil). 2023'ün en çok beklenen filmlerinden ikisi olan "Barbie" ve "Oppenheimer " aynı yaz hafta sonunda gösterime girdi. ("Barbie", CNN ile ana şirket Warner Bros Discovery'yi paylaşan Warner Bros. tarafından gösterime sunuldu).

Sinemaseverler bu ikiliyi rekabete sokmak yerine, aynı gün, birbiriyle uyumsuz iki filmi birden izlemek için viral bir kampanya başlattılar. Buna "Barbenheimer" adını verdiler. Vızıltı ve pazarlama bütçeleri bir yana, "Barbenheimer" hareketi her iki filmi de gişenin zirv esine taşıdı ve sinemalara çok ihtiyaç duyulan bir destek sağladı. Ancak buradaki asıl çıkarım, izleyicilerin ister tarihi korkularla dolu olsun isterse pembe renklerle bezeli olsun, sadece iyi filmler izlemek istedikleridir.

Ünlülerin anıları hüküm sürüyor

Britney Spears'ın "İçimdeki Kadın " adlı kitabı pop yıldızının 13 yıllık vesayet dönemini anlattığı ilk kitap olarak lanse edilirken, Prens Harry'nin "Yedek" adlı kitabı da eski kraliyet mensubunun Windsor Evi'yle ilgili her şeyi anlattığı bir kitap oldu.

Barbra Streisand'ın olağanüstü hayatını anlatmak için yaklaşık 1.000 sayfaya ihtiyacı vardı ve 33 yaşındaki Julia Fox'un bile bir kitap dolusu inanılmaz hikayesi vardı. Bunlara eşlik eden sesli kitaplar metinleri daha da zenginleştirdi: Beş kez Akademi Ödülü'ne aday gösterilen Michelle Williams, Spears'ın anılarından Justin Timberlake/Ginuwine "fo shizz" pasajını soğukkanlılıkla okurken; Prens Harry penisi hakkında açıklayıcı satırlar okuyarak viral oldu. Dürüstlüklerinin karşılığını aldılar: Dört anı kitabı da New York Times'ın en çok satanlar listesine girdi.

Scandoval Bravo evrenini şok etti

"Vanderpump Rules" yıldızı Tom Sandoval nişanlısı ve rol arkadaşı Ariana Madix'i rol arkadaşları Rachel Leviss ile aldattığında, hayranları şaşkına döndü. Madix'e yönelik şok ve destek o kadar büyüktü ki Bravo dışındaki izleyicileri bile dikkat etmeye zorladı. Ve sonra "Pump Rules "da ifşaatlar yayınlandığında, hayranlar dramı sanki ilk kez yaşıyormuş gibi yeniden yaşadılar - ayrılık sonrasını anlatan bölüm dizinin en yüksek reyting alan bölümü oldu. Madix, en azından, kalp kırıklığını iyi taşıyor: Kısa süre önce kokteyl tariflerinden oluşan bir kitap yayınladı ve yakında Broadway'in "Chicago" oyununda rol alacak.

'M3GAN' öldürüyor

Yapay zeka kendi korku hikayesini yazmaya devam ederken, bu teknoloji kitaplardan metinler çalıyor, tuhaf sanat eserleri yaratıyor ve genel olarak bizi korkutuyor. Keşke yapay zeka, küçük bir kıza benzeyen ve TikTok dansları ve deadpan esprileri arasında kendisinden nefret edenleri öldüren cani bir androidi konu alan "M3GAN" filmiyle sınırlı kalsaydı. M3GAN, kendi adını taşıyan filmini komik ve kaçırılmayacak bir olay haline getirdi - ve şimdi, muhtemelen alaycı tehdidine dayanan bir film destanına öncülük edecek.

George Santos Kongre sonrası Cameo'da

New York'tan Cumhuriyetçi temsilci, Temsilciler Meclisi Etik soruşturmasında kampanya fonlarını kötüye kullandığı ve çeşitli federal yasaları ihlal ettiğinin tespit edilmesinin ardından Aralık ayında Kongre'den ihraç edildi. Gözden düşmüş politikacı, birkaç saat içinde görevden alınmasını Cameo'da bir kariyere dönüştürdü ve ödeme yapan müşteriler için nefret edenleri görmezden gelmekten ölen bir eşin ruhunu bir mankene aktarmaya kadar her şey hakkında mesajlar kaydetti. Bu yazı yazılırken, kişiselleştirilmiş videolar 500 dolara satılıyordu.

'The Simpsons' boğuluyor

"The Simpsons "ın otuz yılı ve 35 sezonu boyunca birkaç değişmezi oldu: Aile her zaman sarı olacak, Springfield her zaman vatansız olacak ve Homer her zaman Bart'ı boğacak. Yine de hayranlar, son bölümdeki bir şakanın yayın dışında viral olmasının ardından TV'nin çörek seven reisinin sonunda çocuğu bıraktığından emindi: Homer, "Gördün mü Marge, çocuğu boğmak işe yaradı," dedikten sonra hemen ekledi, "Şaka yapıyorum, artık bunu yapmıyorum. Zaman değişti."

Dizinin yaratıcısı Matt Groening ve yapımcı James L. Brooks, bu kez "clickbaiting" için Homer'ın genç tecavüzcünün boynunu sıktığı yeni bir çizimle söylentileri kapattı . Ekibe göre, "Homer Simpson Bart'ı boğmakla meşgul olduğu için yorum yapamadı."

Pedro Pascal ateşi yeni zirvelere ulaştı

Bay "Mandaloryalı" bu yıl HBO'nun aynı adlı video oyununun beğenilen uyarlaması "The Last of Us "ta Joel rolüyle yeni hayranlar kazandı. Pascal'ın canlandırdığı Joel, kelime oyunlarını seven bir gençle birlikte kıyamet sonrası ABD'sinde seyahat ederken kalbi yavaş yavaş eriyen, mantar-zombilerin azılı bir katilidir. Bu, ona Emmy adaylığı, "Saturday Night Live "da övgü toplayan bir sunuculuk -2023 'teki tek görüntüsü değil- ve pek çok TikTok fancam'i kazandıran başarılı bir dönüş. Pascal'ın bir sonraki MCU'ya katılacağına dair söylentiler dolaşıyor - ama ne zaman? Amerika'nın sevgilisi olmakla yeterince meşgul olduğunu varsayıyoruz.

Çağlar ve Rönesans turları yazı şenlendiriyor

Taylor Swift'in "Eras" turnesi ve Beyoncé'nin "Renaissance" turnesi yazlarımızın etrafında döndüğü güneşlerdi. "Rönesans" için tamamen uzaylı şıklığı giymediyseniz, "Eras" için arkadaşlık bilekliklerini taktınız. Ya da belki ikisini de yaptınız! Turneler rekorlar kıran devler haline geldi, Live Nation'a milyarlarca dolar gelir getirdi, dünyanın dört bir yanındaki stadyumları sattı ve aynı zamanda büyük para kazanan çılgınca başarılı konser filmleri ortaya çıkardı. Bu yıl bu iki kraliçeye ait.

Formula 1 kalplerimizle yarışıyor

Netflix'in Formula 1 hakkında bir belgesel dizisi olan "Drive to Survive "ın beşinci sezonu Şubat ayında yayınlandı ve her türlü F1 jargonunu sözlüğe kazandırdı (işe giderken trafikte yolumuzu bulma, otoyolda yarış yapma ve kendimize "it it" deme konusunda bize kes).

Hızlı işe gidiş gelişlerimiz bir yana, F1 ABD'de muazzam bir yıl geçirdi. General Motors ve Ford gibi Amerikan otomobil üreticileri bu yarışa katılmak için başvuruda bulundu ve sezon, sporun 40 yılı aşkın bir süredir Las Vegas'ta düzenlenen ilk grand prix'siyle tamamlandı. Etkinlik ünlülerin ilgi odağı oldu ve pek çok kent sakini şüpheyle yaklaşsa da, sürücülerin Strip'te patlayışını izlemek görülmeye değer bir manzaraydı. F1 henüz Amerika'nın en sevdiği spor olarak futbolun yerini alamayabilir, ancak denediği için puan alıyor.

Herkes greve gidiyor

Otomobil işçileri, aktörler, otel çalışanları, yazarlar, sağlık çalışanları - adını siz koyun, muhtemelen greve gitmişlerdir.

Bunların en büyüğü, SAG-AFTRA greviyle birlikte Hollywood'u durma noktasına getiren yaklaşık beş aylık bir destan olan WGA greviydi. Aramızdaki en güzellerin işlerini tanıtmalarını izlemeyi özleyeceğimizi kim bilebilirdi?

Ne yazık ki özledik ve bu ara sektörün bazı kötücül yanlarını ortaya çıkardı - özellikle de bir stüdyo yöneticisinin Deadline 'a verdiği demeçte yazarların "dairelerini ve evlerini kaybetmeye başlayana kadar" grevin devam etmesine izin vereceklerini söylemesi. Bu düşünce bile yazarları ürpertiyor.

Trump tarih yazıyor

Başka hiçbir şeye benzemeyen bir sabıka fotoğrafıydı. Gözleri kameraya odaklanmış, hafif kan çanağı, kaşları ters çevrilmiş iki onay işareti gibi, ağzı kaşlarını çatmış. Mahkum No. P01135809, eski başkan Donald J. Trump olarak da biliniyor. Trump'ın Georgia eyaletinde 2020 seçimlerini geçersiz kılma girişimleri nedeniyle suçlanmasının ardından çekilen bu fotoğraf kadar tartışma ve analize yol açan bir sabıka fotoğraf ı çok az görülmüştür.

Trump tarihe pek çok şeyle geçecek ve sabıka fotoğrafı olan tek başkan olmak da bunlardan biri.

Travis Kelce yeni bir hayran kitlesi buldu

Kansas City Chiefs'in sıkı ucu Travis Kelce, takımının Rihanna konserine - pardon - Super Bowl'a gidip ağabeyi Jason ve Philadelphia Eagles ile karşılaşmasının ardından yıla iyi başladı. Her yerde küçük kardeşler için bir zafer olarak Chiefs galip geldi ve etkinlik Kelce Bowl olarak tanındı.

Çoğu insan için bu, o yıl için yeterli bir tanıtım olurdu. Sonra Kelce, Taylor Swift adında az bilinen bir bağımsız sanatçıyla çıkmaya başladı. Onu duymuş muydunuz?

Bir zamanlar öncelikle NFL hayranları ve fantezi futbol bağımlıları tarafından tanınan Kelce, şimdi yılın en çok incelenen ünlülerinden biri. Eski adı Twitter olan X'teki eski paylaşımları Swift'in hafiyeliği sayesinde viral oldu; eski sevgilisi eski birlikteliklerinin ayrıntılarını paylaşmak için ortaya çıktı; ve görünüşe göre insanlar ona futbolundan çok ilişkisi hakkında sorular sordu. Sanki 2000'lerin başından beri bu düzeyde bir ünlü takıntısı görmemişiz gibi geliyor. Nostalji için teşekkürler Kelce.

Ünlüler boşanıyor

Taylor Swift ve Travis Kelce için aşkın sonbaharıydı. Ancak diğer tüm ünlüler için - Joe Jonas ve Sophie Turner, Jodie Turner-Smith ve Joshua Jackson, Cardi B ve Offset, Jeremy Allen White, Reese Witherspoon, Tina Knowles, Tia Mowry, Deion Sanders, Hugh Jackman, Britney Spears, Ariana Grande, Sofía Vergara, Ricky Martin, Billy Porter, Kevin Costner, David Lynch, Lukas Gage, Maren Morris ve ve ve - boşanma yılıydı. Womp womp.

Yapay zekâ kontrolü ele geçirmeye başladı

Yapay zeka kültürümüze saldırısına geçen yıl ChatGPT'nin tanıtımıyla başlamış olsa da, bu yıl ölçeği artırdı. Uzmanların uyarılarına rağmen şirketler yapay zekayı kucaklamaya devam etti. Spotify, bu yıl 2.000'den fazla çalışanını işten çıkardıktan sonra, teknolojiye yaptığı yatırımı daha da artırdı. Gazete zinciri Gannett, lise sporları hakkında raporlar yazmak için yapay zekayı kullanmaya başladı, ancak birkaç raporun başarısız olmasının ardından bir duraklama duyurdu. Ve bir yazar, adının gerçekten yapay zeka tarafından üretilen kitaplar yazmak için kullanıldığını söyledi.

Tüm bunlar bir bilimkurgu filminden fırlamış gibi hissettiriyor - ve tabii ki bu filmlerin sonu her zaman filmdeki insanlar için iyi bitiyor! Ne yazık ki, ele geçirme devam edecek gibi görünüyor ve kesinlikle endişelenecek bir şeyimiz yok.

En iyi arkadaşımızın erkek kardeşinin kız arkadaşının Netflix hesabına

Hani şu hepimizin sabahın ikisinde "Bojack Horseman" izlerken ya da "Emily in Paris "i nefretle izlerken kullandığımız Netflix hesabı. Bu yıl, hepimizi üzecek şekilde, Netflix şifre kısıtlamasına başladı - yeni abone kayıtlarını başarılı bir şekilde artırdı ve bu süreçte hesap erişimimizi öldürdü. Narkotikler! Umarız mutlu olmuşlardır.

Threads, Bluesky ve Twitter yedekleri yükseliyor

Yerine ne koyacağımız konusunda hiçbir zaman tam olarak anlaşamadık, değil mi? Bu yıl, Twitter hiçbir neden yokken X oldu (teşekkürler Elon!) ve platformu etkili bir şekilde öldürdü. Musk'ın Twitter'ı "eski halinin bir kabuğuna" dönüştürdüğünü söyleyen CNN Business'taki arkadaşlarımızdan alın. Vay be.

Onun yerine sayısız alternatif ortaya çıktı. Threads, Bluesky, Mastodon, Spill ve T2, X'in ardından farklı seviyelerde başarı elde etse de hiçbiri Twitter'ın en parlak dönemiyle yarışamadı. Belki de yerine bir şey koymak yerine hepimiz sosyal medyadan biraz uzaklaşırız. Şimdi bu güzel olmaz mıydı?

Hip-Hop 50 yaşında ve André 3000 bir flüt albümü yapıyor

Amerikan kültürüne bu kadar yerleşmiş bir müzik türünün 50 yaşına girmesi her yıl olmuyor. Ayrıca bu türün öncülerinden André 3000'in ilk solo albümü"New Blue Sun "ın aslında bir hip-hop albümü değil, bahar tadında bir flüt serüveni olduğu da her yıl söylenemez.

Yıllarını rastgele bir üflemeli enstrüman çalarak geçiren OutKast sanatçısından başka ne beklenebilirdi ki? Açılış parçasının başlığı bu iç savaşı yansıtıyor gibi görünüyor: "Yemin ederim, gerçekten bir 'Rap' albümü yapmak istiyordum ama bu sefer tam anlamıyla rüzgar beni böyle savurdu." Hip-hop'ın gelecek 50 yılında neler olacağını bilmiyoruz ama Three Stacks öncülük ediyorsa biz de memnuniyetle takip edeceğiz.

Damar Hamlin NFL'in durumunu değiştiriyor

Yeni yıla sadece iki gün kala, Buffalo Bills'in güvenlik görevlisi Damar Hamlin tüm ülkenin nefesini tutmasına neden oldu. Olayların sırası sayısız kez tekrarlandı. Hamlin, Cincinnati Bengals'a karşı oynanan sezon sonu maçında başına ve göğüs bölgesine bir darbe aldı. Ayağa kalktı, birkaç adım attı ve geriye doğru düştü. Daha sonra, o zamanlar 24 yaşında olan Hamlin'in sahada kalbinin durduğu ortaya çıktı. Sahadan çıkarılırken bazı oyuncular diz çökerek dua etti, bazıları ise ağladı.

Her ne kadar Hamlin çok az da olsa NFL'e geri dönmüş olsa da, bu olay zaten oyuncu güvenliği konusunda sorularla karşı karşıya olan Amerika'nın en sevilen profesyonel spor ligi için üzücü bir olaydı. Kelce-Swift aşkının son zamanlarda yarattığı iyi tanıtım dozuna rağmen, bir sezon daha sona ererken bu soruların cevaplanıp cevaplanmadığı hala belirsiz.

Ayo Edebiri favori komedyenimiz oldu

Belki de "The Bear" dizisinde canlandırdığı Emmy adayı şef Sydney rolünün hayranısınızdır. Ya da belki de eşcinsel dövüş kulübü komedisi "Bottoms"da (Edebiri'nin hayali şapkasını nazikçe eğip " iyi akşamlar" demesini işaret edin ) sevimsiz Josie rolüyle sizi kazandı. Onu moda haftasında Thom Browne'da ön sırada görmüş olabilirsiniz. "Teenage Mutant Ninja Turtles "daki kilit sesinden Mutant Mayhem'e kadar bu yıl oynadığı yardımcı rollerden herhangi birinde onu heyecanla işaret etmiş olabilirsiniz: Mutant Mayhem "deki kilit sesten "Theater Camp "teki dayanıksız sahne dövüşü koçuna ve "Abbott Elementary "de Janine'in uçarı kız kardeşine kadar.

Onu nasıl tanıyor olursanız olun, muhtemelen seviyorsunuzdur. Ayo Edebiri kısa sürede kendini desteklemeye değer yükselen bir yıldız olarak kanıtladı.

Rihanna Super Bowl'da mikrofonu bıraktı

Rihanna bu yılki ikinci hamileliğini büyük yıldızlarımızdan birine yakışır bir şekilde duyurdu: Super Bowl devre arası şovu sırasında, tasarımcı kıyafetleri içinde. Loewe'den göğüs plakasına sahip kiraz kırmızısı bir tulum ve Alaïa'dan büyük, yorgan benzeri paltolar giyen Rihanna, hepimize onu neden sevdiğimizi hatırlattı: En iyi şarkılarını 10 dakikadan fazla bir süre boyunca seslendirdi, üstelik tüm bunları bebek karnını sallayarak yaptı. Bu yıl Super Bowl'u kimin kazandığını hatırlayan var mı? Çünkü biz hala Rih'in kendinden emin bir şekilde bebekle sahneye dönüşünün büyüsüne kapılmış durumdayız.

Ünlüler mahkemeye gidiyor

Ünlülerin mahkemeye çıktığı ve hayranlarının (ve nefret edenlerin) yakından takip ettiği yoğun bir yıldı. Gwyneth Paltrow'un Utah'taki bir mahkemede, emekli bir göz doktorunun 2016'da kayak yaparken kendisine çarpıp yaralanmasına neden olmakla suçladığı ve sonunda kazandığı, sürekli hatırlanan davası vardı. (Davanın en unutulmaz satırları arasında Gwynnie'nin göz doktoru kazasından sonra "yarım gün kayak yapamadığını" itiraf etmesi yer alıyor).

Young Thug' un Atlanta'dakiRICO davası devam ediyor ve ünlü rapçi, plak şirketinin baş harfleri olan YSL'yi paylaşan bir çeteye liderlik etmek ve on yıldan fazla bir süredir şiddet eylemleri gerçekleştirmekle suçlanıyor. (Dava özellikle tartışmalı çünkü savcılık Thug'ın şarkı sözlerini rapçinin yanlış yaptığına dair kanıt olarak kullanıyor).

Eski Başkan Donald Trump da bu yıl, son olarak New York'taki bir dolandırıcılık davası için olmak üzere, birden fazla kez mahkemeye çıktı. Yukarıda bahsi geçen, 2020 seçim sahtekârlığıyla ilgili suçlamalar nedeniyle teslim olduktan sonra Georgia'daki Fulton County Şerif Ofisi'nde kısa bir süre tutulduğu sırada çekilen vesikalık fotoğrafı ona milyonlarca dolar kazandırdı.

Kaynak: edition.cnn.com