Taylor Swift 'Anti-Hero'nun ne hakkında olduğunu teorize etmemizi engelliyor

Ancak yeni single'ı "Anti-Hero" söz konusu olduğunda merak etmeye gerek yok.

Swift, doğrulanmış Instagram hesabından paylaştığı bir video kliptebu şarkının "şimdiye kadar yazdığım en sevdiğim şarkılardan biri" olduğunu söylüyor.

"Daha önce güvensizliklerimi bu kadar ayrıntılı bir şekilde ele aldığımı sanmıyorum," diyor. "Hayatımın yönetilemez bir boyuta ulaştığı fikriyle çok mücadele ettiğimi biliyorsunuz ve çok karanlık görünmek istemem ama kendimi bir insan gibi hissetmeme fikriyle mücadele ediyorum."

İnsanların kendisi için üzülmesini istemediğini söyleyen süperstar şarkıcı ve söz yazarı, şarkının kendisiyle ilgili nefret ettiği her şeyin bir "rehberli turu" olduğunu da sözlerine ekledi.

Klipte "Hepimiz kendimizle ilgili şeylerden nefret ederiz ve eğer bu kişi olacaksak, kendimizle ilgili hoşlanmadığımız ve sevmediğimiz şeylerin tüm bu yönleriyle yüzleşmek zorundayız" diyor. "Evet, 'Anti-Hero'yu çok seviyorum çünkü gerçekten dürüst olduğunu düşünüyorum."

Single, sanatçının yakında çıkacak olan "Midnights" albümünün üçüncü parçası.

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Kaynak: edition.cnn.com