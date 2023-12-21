Taylor Hawkins Grammy Ödülleri'nde video ile onurlandırıldı

Grammy sunucusu Trevor Noah, grubun "My Hero" şarkısı çalarken Hawkins'in performansından bir video montajı sundu. Video, Ben Platt, Cynthia Erivo, Leslie Odom Jr. ve Rachel Zegler tarafından seslendirilen In Memoriam bölümüne yol açtı.

Foo Fighters'ın Grammy'de sahne alması planlanıyordu ancak Hawkins'in bir hafta önce hayatını kaybetmesinin ardından grup sahneye çıkışını ve yaklaşan turnesini iptal etti.

Hawkins, Foo Fighters'ın Bogota, Kolombiya'daki Festival Estereo Picnic'te sahne almasından kısa bir süre önce hayatını kaybetti.

"Foo Fighters ailesi, sevgili Taylor Hawkins'in trajik ve zamansız kaybı karşısında yıkılmıştır. Onun müzikal ruhu ve bulaşıcı kahkahası hepimizle birlikte sonsuza dek yaşayacak" dedi.

Foo Fighters gecenin erken saatlerinde en iyi rock performansı, en iyi rock albümü ve en iyi rock şarkısı olmak üzere üç Grammy Ödülü kazandı.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com