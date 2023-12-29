Tayland Kralı'nın taç giyme töreni: Terlik, şemsiye ve kutsal kraliyet kıyafetleri

Kral Maha Vajiralongkorn babasının ölümünden iki yıldan fazla bir süre sonra resmen tahta çıkarken, "kraliyet kıyafetlerinin" bir parçasını oluşturan bu özenli eşyalar önemli bir törensel rol oynayacak.

Ülkenin monarşisi 13. yüzyıla kadar uzansa da, mevcut taç giyme törenlerinin birçoğu 1782'de Chakra hanedanlığını -şimdiki dönemi- kuran I. Rama'nın hükümdarlığı sırasında oluşturulmuştur. Yeni krala sunulacak kutsal nesneler koleksiyonu da bu dönemden kalmadır.

Yeni kral Bangkok'tan ve Tayland'ın 76 eyaletinin her birinden toplanan kutsal suyla "arındırıldıktan" sonra, Chao Phraya Nehri kıyısındaki zengin bir kompleks olan Büyük Saray'ın ana taht odasında kraliyet eşyaları kendisine takdim edilecek.

Kraliyet tarihçisi Mom Rajawongse Suriyavudh Sukhasvasti telefonda yaptığı açıklamada, "Bu kraliyet töreni birkaç yüz yıldır devam ediyor ve çoğunlukla orijinal şekline sadık kaldık" dedi.

"Sukhothai dönemine (1238-1428) ait kayıtlar, tıpkı günümüzde olduğu gibi kraliyet kıyafetlerinin (yeni krala) sunulmasından bahsediyor."

Taç ve şemsiye

Kutsal eşyalar arasında bir tanesi dünya monarşileri arasında özellikle yaygın bir sembol: elmas ve değerli taşlarla kaplı altın bir taç.

Resmi olarak Zafer Tacı olarak bilinen 7,3 kilogramlık (16 pound) başlık - Kraliçe Elizabeth II'nin İmparatorluk Devlet Tacı'ndan yedi kat daha ağır - Güneydoğu Asya'daki diğer kraliyet aileleri tarafından kullanılanlara benzer çok katmanlı, konik bir şekle sahiptir.

Kral Vajiralongkorn'un atalarından biri olan ve 1851'den 1868'e kadar Tayland'ı yöneten Rama IV, daha sonra 26 inç uzunluğundaki ucuna devasa bir Hint elması takmış olsa da, bu parçanın geçmişi 18. yüzyıla dayanıyor. Kendisi de Rama IV'ün torununun torunu olan Suriyavudh'a göre, hükümdarın kulaklarının üzerinde asılı duran iki süslü kanadın eklenmesini de denetledi.

Önceki nesillerde taç asla takılmaz ve bunun yerine taç giyme töreni sırasında kralın yanına yerleştirilirdi. Ancak Avrupa'nın kraliyet hanedanlarıyla temas, tacın rolünün - ve sembolik öneminin - giderek geliştiğini gördü.

Kral Rama IV'ün 1851'deki taç giyme töreninden bu yana taç, tören sırasında hükümdarlar tarafından giyilmektedir (ancak bunu bir daha asla yapmazlar). Cumartesi günü Zafer Tacı Kral Vajiralongkorn'a, taç giyme törenlerini denetleyen önde gelen dini figür olan baş Brahmin tarafından teslim edilecek - ancak tacı kendi başına koyması beklenecek.

Ancak bazı Avrupa monarşilerinin aksine, fiziksel taç giyme törenin en önemli anı değildir.

Aslında taç giyme töreni ancak yeni krala dokuz katmanlı kraliyet şemsiyesi takdim edildiğinde tamamlanmış sayılır. Ülkenin Kültür Bakanlığı tarafından kutsal nesnelerin "en önemlisi" olarak kabul edilen, yükselen, katmanlı şemsiye bundan sonra kralın tahtının üzerinde kalıcı olarak asılı kalacaktır.

Dokuz katmanlı yapısı taç giymiş hükümdarlar için ayrıldığından (daha düşük rütbeli kraliyet mensupları daha az katmanlı şemsiyelerin altına oturabilir) sadece Kral Vajiralongkorn'un altına oturmasına izin verilecek. Her yıl, taç giyme töreninin yıldönümünde, yeni kralın kutsal eşyaya adakta bulunması beklenecektir.

Gerçekte dokuz katmanlı kraliyet şemsiyelerinden yedi tane vardır. Bunların çoğu, diğer kutsal eşyaların da kalıcı olarak yerleştirildiği Büyük Saray'ın çeşitli tahtlarının üzerinde tutulmaktadır. Suriyavudh, şemsiyelerin kralın Tayland halkına sunacağı korumayı temsil ettiğini ve "kralın ülkenin her yerinde güç ve prestije sahip olduğunun bir sembolü" olduğunu söyledi.

Kutsal eşyaların sunulması

Benzer sembolizm törende yer alan diğer eşyaların da temelini oluşturuyor. Suriyavudh, demirhindi kabuğu şeklindeki altın bir yelpazeye ve 19. yüzyılda altın olarak yeniden yapılmadan önce ahşap bir asa olan kraliyet asasına işaret ediyor.

"Kraliyet yelpazesi halkın acılarını hafifleteceğinin bir sembolüdür" diye açıkladı. "Asa, hayatın her alanında güvenilir olabileceğinin bir sembolüdür."

Dokuz katmanlı şemsiyeyi kabul ettikten sonra krala verilecek olan kraliyet kıyafetinin diğer parçaları arasında 25 inçlik bıçağı, mücevherli kılıfı ve kabzası bulunan Zafer Kılıcı ve kraliyet terlikleri yer alıyor. Mineli altından yapılmış ve elmas kakmalı sivri uçlu terlikler baş Brahmin tarafından doğrudan kralın ayaklarına yerleştirilecek.

Çoğu I. Rama'nın emriyle üretilen mevcut kraliyet giysileri 250 yıldan daha eski olmayabilir, ancak Siam'ın neredeyse yedi yüzyıl öncesine dayanan tarihi krallıklarındaki taç giyme törenlerinde benzer eşyaların kullanıldığına inanılıyor. Nitekim Rama IV, tarihi kayıtların mevcut kraliyet yelpazesinden daha doğru bir yorumunu sunduğuna inanarak lüks bir sinek çırpma teli (sinekleri kovalamak için kullanılan bir alet) yaptırmıştır.

Merhum Kral Bhumibol Adulyadej'in tahta çıktığı 1950 yılındaki son taç giyme töreninden bu yana Tayland'da çok şey değişmiş olsa da, asırlık kıyafetler yeni kral ile geçmiş hanedanların hükümdarları arasında bir bağ kurmaya devam edecek.

Üstteki resim: Bir reklam panosunda Tayland'ın kraliyet kıyafetlerinden Zafer Kılıcı gösteriliyor.

CNN'den Mohammed Elshamy bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com