Tatjana Maria ikinci çocuğunun doğumundan 15 ay sonra 'rüya gibi' bir Wimbledon koşusunun tadını çıkarıyor

Bunun nedeni sekiz yaşındaki kızı Charlotte'un her sabah antrenman yapan bir tenis yıldızı olması. Günün ilerleyen saatlerinde Maria kortlara çıkacak ve Salı günü kariyerinin en büyük galibiyetini alarak Wimbledon'da yarı finale yükselecek.

Alman Jule Niemeier karşısında aldığı 4-6 6-2 7-5'lik galibiyetle 34 yaşındaki Maria, ikinci kızı Cecilia'nın doğumundan 15 ay sonra SW19'daki olağanüstü performansını sürdürdü.

Korttaki röportajında "Bu bir rüya," dedi, "bunu ailemle, iki küçük kızımla yaşamak bir rüya. Yani, bir yıl önce yeni doğum yapmıştım."

Bu yılki Wimbledon'dan önce Maria 34 kez katıldığı bir grand slam turnuvasında üçüncü turdan öteye gidememişti. O halde, Salı günkü zorlu zaferinin gerçekleştiği 1 No'lu Kort'ta alkışlarla karşılanırken "tüylerinin diken diken olduğunu" itiraf etmesi şaşırtıcı değil.

Ancak Tunuslu Ons Jabeur'e karşı oynayacağı yarı final maçına hazırlanırken, Maria'nın tenis ve annelik arasında gidip gelen günlük rutinlerini değiştirme ihtimali çok az.

Gazetecilere verdiği demeçte "Wimbledon'da yarı finaldeyim ve bu çılgınca ama ben hala bir anneyim ve bundan sonra oraya gidip çocuklarımı göreceğim ve her gün yaptığım şeyi yapacağım" dedi.

"Pampers'ı değiştireceğim, her şey normal olacak. (Her şeyi) mümkün olduğunca normal tutmaya çalışıyorum. Beni en çok gururlandıran şey bu - anne olmak."

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Maria, Venus ve Serena Williams, Martina Navratilova, Chris Evert ve Billie Jean King'in izinden giderek Açık Dönem'de 34. yaş gününden sonra bir grand slam'de final four'a ulaşan altıncı kadın oldu.

Oraya ulaşma yolculuğu kolay olmadı. Wimbledon'daki beş maçından dördü üç sete gitti ve dördüncü turda Jelena Ostapenko'ya karşı maç puanı kurtarmak zorunda kaldı.

Ancak Maria kortta savaşmanın ve mücadele etmenin doğasında olduğunu gösterdi. Bunu 22 yaşındaki Niemeier karşısında bir kez daha kanıtladı; ilk seti kaybettikten sonra toparlanıp ikinci seti aldı ve ardından bir break geriden gelerek üçüncü seti kazandı.

Maria, "Bu biraz da benim hayatım, herkese hala burada olduğumu, bir savaşçı olduğumu, devam ettiğimi ve hayal kurmaya devam ettiğimi göstermek için" dedi. "Çocuklarıma da bunu göstermek istiyorum."

Niemeier karşısında rakibini hem forehand hem de backhand tarafından yaptığı kesik vuruşlarla hüsrana uğrattı.

İkinci rauntta ritmini buldu ve 2-1 ve 5-2'de molalar alarak, Niemeier'in kortun arkasından bacak arası bir vuruş yapmaya zorlanmasının ardından forehand voleybolu galibiyeti ile maçı eşitledi.

İkinci grand slam'inde oynayan ancak dünya 97 numarası olarak Maria'nın altı sıra önünde yer alan Niemeier, üçüncü sette bir break ile maçın kontrolünü ele geçirmiş gibi göründü ancak tutarsızlık onun felaketi oldu.

Hepsi ilk iki sette olmak üzere 11 çift hata ve Maria'nın 34 zorlanmadan hatasına karşılık 49 zorlanmadan hata ile yarışmayı bitirdi. Ancak bu durum eğlenceli ve sürükleyici bir maçın önüne geçemedi ve Maria üçüncü sette iki maç puanından ilkini kazandığında seyirciler onu ayakta alkışladı.

"Üçüncü sette 4-2 gerideyken bile bunu yapabildiğim için mutluyum," dedi. "Devam ettim, savaşmaya devam ettim."

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Maria, çok sayıda spin ve slice içeren alışılmışın dışındaki oyun stilini, geçen yıl antrenörü kocası Charles'ın sadece tek el backhand'e geçmeyi önermesinin ardından değiştirdi - bir oyuncunun kariyerinde bu kadar geç bir zamanda yapması alışılmadık bir değişiklik.

Ancak riske rağmen Maria bunun oyununda "süper önemli" bir vuruş haline geldiğini söylüyor.

"Başlangıçta o kadar kolay değil çünkü güvene ihtiyacınız var, vuruşu oynamanız gerekiyor, vuruşa olan güveninizi kazanmanız gerekiyor" dedi. "Devam ettim ve gittikçe daha iyiye gidiyor."

İster teniste ister hayatta olsun, değişimin Maria'ya uygun olduğu açık. Nisan ayında Bogota, Kolombiya'da ikinci WTA şampiyonluğunu kazandı ve şu anda bir grand slam'de şimdiye kadarki en iyi performansının tadını çıkarıyor.

"Bir yıl önce ikinci kızımı doğurdum ve biri bana bir yıl sonra Wimbledon'da yarı finalde olduğunu söylerse bu çılgınlık olur" dedi.

Yine de Charlotte'u her sabah antrenmana götürmeye devam edecek çünkü kızı da Wimbledon deneyiminden en az annesi kadar keyif alıyor gibi görünüyor.

"Charlotte - kreşte iki gün daha kalabileceği için çok mutlu," diye gülüyor Maria.

"Bunun çok özel bir şey olduğunu fark etti, bu yüzden (maçtan) sonra onu gördüğümde kollarıma koşuyor ve benimle çok gurur duyuyor."

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Kaynak: edition.cnn.com