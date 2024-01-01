Tatilden sonra Covid ve grip vakalarında bir artış bekleyin. İşte nasıl hazırlanacağınız

Covid-19'un başlangıcından bu yana her yıl Noel, Yılbaşı ve diğer kış tatillerinden sonra koronavirüs aktivitesinde bir artış olmuştur.

Bu yıl tatillerden önce bile, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, grip ve solunum sinsityal virüsü (RSV olarak da bilinir) için hastaneye yatışlarla birlikte Covid ile ilişkili hastaneye yatışların arttığı konusunda uyarıda bulunmuştu.

Birçok kişi tatil toplantıları öncesinde ve sırasında bu virüslere yakalanma riskini azaltmak için adımlar atarken, diğerleri daha yüksek riskli maruziyetle büyük buluşmalara katıldı. Virüsün savunmasız aile üyelerine bulaşmasını azaltmak için şimdi ne yapabilirler? Belirtiler ortaya çıkarsa, ne yapacaklarına karar verirken neleri göz önünde bulundurmalılar - örneğin, ne zaman test yaptırmalı, tıbbi yardım almalı ve işten veya okuldan uzak kalmalılar?

Bu sorularda bize yardımcı olması için sağlık uzmanı Dr. Leana Wen ile görüştüm. Wen bir acil servis doktoru ve George Washington Üniversitesi Milken Enstitüsü Halk Sağlığı Okulu'nda sağlık politikası ve yönetimi profesörüdür. Daha önce Baltimore'un sağlık komiseri olarak görev yaptı.

CNN:Tatillerde büyük toplantılara katılan insanlar, Covid-19 ve diğer virüslerin savunmasız aile ve arkadaşlara bulaşmasını azaltmak için şimdi hangi adımları atmalı?

Dr. Leana Wen: Şu anda etrafımızda bu kadar çok virüs aktivitesi varken, büyük toplantılara katılan ve asgari önlemlerle kapalı kalabalık alanlardaki etkinliklere katılan insanlar, koronavirüs, grip, RSV veya dolaşan herhangi bir sayıda virüsü almış olabileceklerinin farkında olmalıdır. Kendileri hastalanmaktan endişe etmeseler bile, bu virüsleri yakın temas halinde oldukları savunmasız bireylere bulaştırma olasılığını azaltmaya çalışmalıdırlar.

Örneğin, huzurevinde kalan veya organ nakli yapılmış ve bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar kullanan bir yakınınızı ziyaret etmeyi ertelemeyi düşünün. Ziyaret zaten planlanmışsa, dışarıda yapmayı planlayın. İçeride olması gerekiyorsa, her ikiniz de iyi oturan, yüksek kaliteli maskeler takmalısınız. Kapalı alanda yemek yemekten kaçının.

CNN: Bu, semptomları olmayan insanlar için de geçerli mi?

Wen: Evet. Enfekte ve asemptomatik olabilirsiniz. Ayrıca pre-semptomatik de olabilirsiniz, yani bulaşıcı olabilir ve önümüzdeki günlerde semptomlar geliştirebilirsiniz. Başka birini hasta etme riskini almayın. En iyisi, yüksek düzeyde maruz kaldığınız olaylardan sonraki bir hafta içinde savunmasız kişilerle yakın temastan kaçınmaktır.

CNN: Sevdiklerinizi görmeden önce test yaptırmaya ne dersiniz?

Wen: Covid-19'u tarayacak hızlı bir ev antijen testi yaptırabilirsiniz. Bu test koronavirüs vakalarının %100'ünü bulmayacaktır, ancak yüksek viral yüke sahip kişilerin belirlenmesine yardımcı olabilir. Ancak sorun şu ki, diğer virüsler için evde test yapılmamaktadır, bu nedenle negatif bir koronavirüs testi grip, RSV veya diğer bulaşıcı patojenleri de taşımadığınız anlamına gelmez. Bu nedenle, solunum yolu virüslerinden kaynaklanan ciddi hastalıklara karşı özellikle savunmasız olan biriyle etkileşimde bulunurken, ihtiyatlı olmak adına yukarıdaki adımları atmak mantıklıdır.

CNN: Eğer bir kişide semptomlar ortaya çıkarsa, hemen test yaptırmalı mı? Ve eğer öyleyse, ne için?

Wen: Büyük etkinliklere katılan bazı kişilerde daha sonra öksürük, hapşırma, ateş ve benzeri belirtilerin ortaya çıkması şaşırtıcı değildir. Semptomları olan herkesin test yaptırması gerekmez. Test yaptırmak için en önemli neden, Covid-19 ve grip için antiviral ilaçlar almak isteyip istemedikleridir. Tedavi için uygunlarsa, bu iki testi yaptırmalı ve bu antivirallere nasıl erişebileceklerini öğrenmek için sağlık hizmeti sağlayıcılarını aramalıdırlar.

Test yaptırmak için bir başka neden de, pozitif çıkmaları halinde antivirallere kendileri erişmek isteyecek savunmasız bireylerin etrafında bulunmuş olmalarıdır. Bu şekilde, eğer pozitif çıkarsanız, yakın zamanda maruz kaldığınız diğer kişileri bilgilendirebilirsiniz. Yaptırılması gereken en önemli iki test Covid-19 ve influenza içindir, çünkü bunlar spesifik antiviral tedavilerin olduğu virüslerdir.

CNN: İnsanlar ne zaman tıbbi yardım almalıdır?

Wen: Viral semptomların çoğu kendi kendine çözülür, yani kendiliğinden geçer. İnsanlar dinlenme, sıvı ve ateş düşürücü ilaçlar gibi destekleyici tedaviler kullanabilirler.

Yukarıda Covid-19 ve grip için spesifik antiviral tedaviden faydalanabilecek bireyler olduğundan bahsetmiştim. Bu kişiler sağlık hizmeti sağlayıcılarıyla iletişime geçmekte gecikmemelidir çünkü antivirallere hastalıklarının erken dönemlerinde başlamak çok önemlidir. Buna, bu virüslere yakalanmaları halinde ciddi şekilde hastalanma olasılığı daha yüksek olan yaşlı bireyler ve altta yatan kronik hastalıkları olanlar da dahildir.

Solunum yolu hastalıklarının olumsuz sonuçlarına özellikle yatkın olan diğer bireyler de proaktif izleme yapıldığından emin olmak için erken dönemde doktorlarıyla iletişime geçmelidir. Bu tür hastalar arasında yeni doğan bebekler, ciddi kalp ve akciğer rahatsızlıkları ile bağışıklık sistemi baskılanmış bireyler yer almaktadır.

Diğer herkes için tıbbi bakım arayışına yol açması gereken belirtiler arasında nefes almada güçlük, göğüs ağrısı, sürekli ateş ve sıvı tutamama yer almaktadır.

CNN: Semptomları olan kişiler işten veya okuldan uzak durmalı mı? Eğer öyleyse, ne kadar süreyle?

Wen: Genellikle en iyi uygulama, semptomatik olmaya başladığınızda başkalarından uzak durmaktır. Semptomların ilk ortaya çıktığı bu dönem, genellikle virüsleri yayma olasılığınızın en yüksek olduğu zamandır. Bir virüs için negatif test yapmanız yeterli değildir, çünkü bulaşıcı olan başka virüsleriniz de olabilir.

İşe ve okula dönüş konusunda, iş yerinizdeki veya okulunuzdaki yönergeleri izleyin. Örneğin, birçok okul çocukların en az 24 saat ateşsiz kalmadan ve ateş düşürücü ilaçlar almadan geri dönmemelerini isteyecektir. Çoğu yerde muhtemelen insanların semptomlardan tamamen arınmış olması gerekmeyecektir. Sonuçta, hafif bir soğuk algınlığından sonra bile, insanlar genellikle semptomların başlamasından sonra haftalarca sürebilecek kalıcı bir öksürüğe sahip olurlar.

CNN: İnsanlar henüz Covid ve grip aşılarını yaptırmadıysa, şimdi çok mu geç?

Wen: Hayır. Bu virüsler hala dolaşımda. CDC hastaları bu aşıları yaptırmaya çağırıyor. Ayrıca 60 yaş ve üzeri kişiler için de RSV aşısı mevcuttur. Aşılama, virüslere yakalanma olasılığını azaltır ve daha da önemlisi, ciddi şekilde hastalanma olasılığını azaltır.

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Kaynak: edition.cnn.com