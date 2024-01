Öne çıkan hikayeler

Tasarımın en ünlü çifti Charles ve Ray Eames'in dünyasının içinden

Londra'daki Barbican Sanat Galerisi'nde açılan yeni bir sergi Charles ve Ray Eames'in mirasını kutluyor

Eamses 20. yüzyılın en etkili tasarımcılarından ikisiydi

Tasarımları günümüze kadar kopyalanmıştır ve orijinalleri oldukça değerlidir

Onların hikayesi The World of Charles and Ray Eames(Thames & Hudson) kitabında da anlatılmaktadır.

Eames'ler yirminci yüzyılın en etkili tasarımcıları arasındaydı ve İkinci Dünya Savaşı sırasında kurdukları Los Angeles ofisinde geliştirdikleri ürün ve mobilyaların pek çok örneği bugün hala üretimde. Charles 1978'de, Ray ise on yıl sonra öldü, ancak çok sayıda tasarım disiplini üzerindeki etkileri devam etti ve Barbican ekibine geniş arşivine erişim sağlayan Eames Ofisi'nin çalışmalarıyla desteklendi.

Charles ve Ray Eames'in Dünyası, 1999'dan bu yana çifte adanmış ilk İngiliz sergisi ve otellerde, restoranlarda ve havaalanı terminallerinde her yerde bulunmalarının bir sonucu olarak çoğumuzun aşina olduğu mobilya tasarımlarının ötesine bakmayı amaçlıyor.

Thames & Hudson ile birlikte son derece bilgilendirici bir katalog hazırlayan küratör Catherine Ince, "Çoğu insan onların çalışmalarını mobilyalar üzerinden anlıyor, ancak yaptıkları filmler ve grafik tasarımları gibi ofisin geri kalan ürünleri yalnızca bu özel ilgi alanlarına sahip kişiler tarafından biliniyor" diyor.

"Çalışmalarının daha az bilinen yönleri hakkında söylenecek çok şey olduğunu hissettik, bu nedenle belki de geçici veya gerçekleşmemiş ve sadece belgelerle hayatta kalan projeleri gün ışığına çıkarmaya odaklanmaya çalıştık. Bu yaklaşım, üstlendikleri işlerin çeşitliliğini ve derinliğini ve onları meşgul eden şeyleri göstermeye yardımcı oluyor."

Sanatçıların mimarlık, mobilya tasarımı ve görsel iletişim alanlarına yaptıkları katkılara derinlemesine bir bakış sunan sergide, basit bir kartvizitten deneysel bir askeri uçağın devasa kalıplanmış kontrplak burun konisine kadar değişen ölçeklerde 380'den fazla eser yer alıyor.

Mobilya hayranları hayal kırıklığına uğramayacak - erken dönem kalıplanmış plastik sandalyelerin tam ölçekli modelleri ve kontrplak, cam elyafı ve metalden yapılmış bir dizi oturma prototipi öne çıkıyor - ancak Eames Ofisi'nin kırk yıl boyunca ürettiği çeşitli ürünleri tasvir etmek için çaba sarf edildi.

Gerçekten de serginin küratörlüğünde baskın bir tema varsa, o da ofisin çok çeşitli teknik ve medya kullanarak fikirleri iletme becerisine odaklanılmasıdır. Kurumsal ve resmi müşteriler için geliştirilen çeşitli fotoğraf ve film projeleri bu öncü multimedya yaklaşımını ortaya koyuyor. Bunlar arasında, IBM tarafından 1964-65 New York Dünya Fuarı'nda sunulan ve yakın zamanda Washington D.C.'deki Kongre Kütüphanesi tarafından restore edilerek dijital ortama aktarılan çok ekranlı filmin yeniden yaratılması da yer alıyor.

Çiftin mimari çalışmaları, 1940'larda tasarlanan iki Örnek Ev 'in özel olarak yaptırılan 1:50 ölçekli modeli de dahil olmak üzere çizimler ve modellerle temsil edilmektedir. Evler, prefabrik bileşenlerden oluşan yenilikçi bir sistem kullanılarak inşa edilmiş ve Eames'ler 1949'da tamamlanmasından hayatlarının sonuna kadar bunlardan birinde yaşamışlardır.

Eames Evi'nin dağınık ve ilginç iç mekanı fotoğraflarla tasvir edilmiş ve teneke oyuncak ve Meksika maskeleri koleksiyonlarının sergilendiği raflarla birlikte, çiftin eklektik zevkleri ve geniş kapsamlı ilham kaynakları hakkında bir fikir vermeye yardımcı oluyor.

Eksik olan bir şey varsa, o da Eames'lerin kişilikleri ve ofis dışındaki yaşamlarına dair daha samimi bir his. Ince, eser aracılığıyla onların hikayesini anlatmanın daha önemli olduğunu düşündüğünü söylüyor ve haklı olarak "karakterlerinin yaptıkları her şeyde mevcut olduğuna" dikkat çekiyor. Birbirlerine gönderdikleri mektuplar, notlar ve hediyelerden bazı örnekler ilişkilerine dair bir fikir verse de, sergiyi gezen kişi, siğillerle dolu bir biyografik filmden ziyade sağlam bir belgesel izlemiş hissine kapılıyor.

Sergiyi ziyaret eden Eames hayranları, ikilinin multidisipliner üretiminin yeni yönlerini keşfetmekten ve daha önce görülmemiş materyal zenginliğini özümsemekten keyif alırken, çalışmalarına yeni başlayanlar ise serginin hırsından ve süregelen geçerliliğinden etkileneceklerdir.

Bu satırları yazarken, bu ileri görüşlü ve temelde hümanist tasarımcıların kalıcı mirasını temsil eden, 1958 yılında yarattıkları bir sandalyede rahatça oturuyorum.

Charles ve Ray Eames'in Dünyası 21 Ekim 2015 - 14 Şubat 2016 tarihleri arasında Barbican Sanat Galerisi 'nde görülebilir.Thames & Hudson tarafından hazırlanankatalogşimdi çıktı.

Kaynak: edition.cnn.com