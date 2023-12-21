Tarihin zenginlikleri: Bir Rothschild varisinin özel koleksiyonunun içinden

Büyük bir zenginlik içinde doğan günümüz Rothschild'lerinin hikayesi kaçınılmaz olarak farklıdır. Ailenin İngiliz kolunun varisi Lord Jacob Rothschild, koleksiyonculuk alışkanlığının "kayıp" olan nadir şeyleri elde etme arzusundan kaynaklandığını söylüyor.

İngiliz Rothschild'lerin Buckinghamshire kırsalındaki atalarının sarayı Waddesdon Manor, 19. yüzyılın sonlarında "le goût Rothschild" (veya "Rothschild zevki") olarak bilinen Versailles esintili, yaldızlı savurganlık türüyle dolup taşan müstahkem bir kaledir.

İçeride, bir zamanlar dünyanın en zengin ailesi olarak rakipsiz olan ve bugün bilinmeyen bir servetin sahibi olan Jacob Rothschild'in ataları tarafından biriktirilen tüm, eklektik nesne yelpazesi netleşiyor.

Tarihin zenginlikleri: Rothschild koleksiyonunun içinde

Marie Antoinette için yapılmış bir yazı masası, Kraliçe Victoria'nın yüzünü taşıyan altın bir bilezik (Kraliçe'nin hediyesi) ve bir fil av partisini gösteren saatli bir otomat ve 18. yüzyıl elbiseleri giymiş maymunları tasvir eden boyalı bir ekran da dahil olmak üzere 25.000 antika ve sanat eserinden oluşan bir ürün yelpazesi bulunmaktadır.

Bir de malikanenin arazisinde yaşayan bir koleksiyon oluşturan ve aralarında Rothschild'in atalarının isimlerini taşıyan türlerin de bulunduğu nadir Asya ötücü kuşlarından oluşan bir kuşhane var.

Şu anda koleksiyondan sorumlu olan 83 yaşındaki yatırım bankacısı, Waddesdon'un kıpkırmızı sigara içme odasında yaptığı bir röportaj sırasında verdiği çarpıcı ifadelerden biri olan böylesine büyük bir servetin "harika bir fırsat" sunduğunu söylüyor. "Burada, bu büyük sanat eserlerinin bulunduğu bir evde yaşıyorum. Elbette koleksiyonda bazı boşluklar var. Ve bu boşlukları kapatmak benim için büyük bir ilgi ve büyük bir eğlence."

4.000 dönümlük bir arazinin ortasında yer alan Waddesdon, ilk sahibinin ikiz tutkularını barındırmak için bir hafta sonu inzivası olarak inşa edildi: hafta sonu partileri ve değerli eşyalar toplamak. Waddesdon'un iletişim müdürü Jo Fells, bu ikisinin birbiriyle bağlantılı olduğunu belirtiyor. Fells'e göre Viktorya döneminin zenginlerinin, ziyafet ve içkiden sonra tempolu yürüyüşler yapmak, sanat eserlerine göz atmak ve "herkese ne kadar iyi vakit geçirdiklerini anlatmak için" mektup yazmaktan daha çok sevdikleri çok az şey vardır.

Fransız mimar Gabriel-Hippolyte Destailleur tarafından 1870'lerde Baron Ferdinand de Rothschild için tasarlanan Waddesdon, mimari tarzların en iyi hitlerinin bir derlemesidir.

Bir 16. yüzyıl peri masalı şatosunun neo-rönesans tarzında yeniden keşfi olan bina, inşaatın ortasında sanat ve eğlence için bir kanat eklenmek üzere genişletildi: Rothschild, o zamandan beri "Downton Abbey" ve "The Crown" gibi dönem dizilerinde yer alan malikane için "(Baron Ferdinand) Destailleur'e evin Loire'ın en iyi şatolarının en iyi özelliklerini içermesi gerektiği fikrini verdi" diyor.

Evin loş odaları arasında yürürken Rothschild, koleksiyonun kendisi büyürken zaten oluşturulduğunu söylüyor: 18. yüzyıl Fransız mobilyaları, Sevres'deki kraliyet fabrikasından süslü porselenler ve resimli ortaçağ el yazmaları gibi güçlü yönleri olan çeşitli bir koleksiyon.

Yıllar içinde koleksiyonun büyük bir kısmı British Museum'a ya da Jacob'un akrabası James de Rothschild'in 1957'de öldüğünde binayı miras bıraktığı koruma amaçlı bir hayır kurumu olan National Trust'a bağışlandı. Ancak binlerce eşya ailenin kişisel koleksiyonunda kalmıştır.

Rothschild, bir zamanlar Fransız Devrimi sırasında giyotinle idam edilen Fransa'nın son kraliçesi Marie Antoinette'e ait olan masanın "evin en büyük hazinelerinden biri" ve atalarının ne istediğinin "mükemmel bir örneği" olduğunu söylüyor.

"19. yüzyılda bir Rothschild koleksiyonunun hayali... kraliçenin masası olurdu," diyor Rothschild, "dönemin en büyük Fransız dolap yapımcılarından biri" tarafından üretilmiş.

Bilmeyenler için, bu koleksiyondaki "boşlukları" ya da "delikleri", neredeyse hiç duvarı ya da köşesi olmayan odalarda (bu tür 19. yüzyıl malikanelerinde sıklıkla tercih edilen yoğun bir tarz) tespit etmek zor olabilir. Ancak Rothschild, her zaman koleksiyonun benzersiz karakterini geliştirmeye ve tamamlayıcı eserler bulmaya çalıştığını söylüyor.

Rothschild, iskambil kâğıtlarından oluşan bir evi özenle düzenleyen bir çocuğun yağlıboya tablosuna işaret ediyor. Bu, 18. yüzyıl Fransız ressamlarından Jean-Baptiste-Siméon Chardin'in ustalıklı natürmortları ve günlük sahnelerin yumuşak ışıklı portreleriyle ünlü bir tablosu. Rothschild'in atası Henri, bir zamanlar Chardin'in 18 eserine sahipti, ancak hepsi İkinci Dünya Savaşı sırasında bir bombardımanda yok edildi.

Çocuğun resmi Rothschild'e bir sanat simsarı tarafından teklif edilmiş ve görünüşe göre benzer "rastgele fırsatçı örnekler" sık sık aileye sunuluyor.

Rothschild evi gezerken "Bu odaya bakarsanız, 17. yüzyılda yaşamış Hollandalı sanatçı Van Vianen'e ait son derece ilginç bir gümüş fincan göreceksiniz" diyor. "Birdenbire bir satıcı beni aradı... ve dedi ki, 'Gümüş sanatçısının oğlunun fincanı tutarken çekilmiş bir fotoğrafını buldum. Babasının satıcısı gibi davranıyordu. Bunu satın almalısınız' dedi.

"Biz de satın aldık," diyor şimdi Waddesdon'un hazine odasında aynı fincanın resminin yanında duran fincan için.

Diğer objeler Rothschild'e, bazı kültürel eserlerin ülke dışına çıkmasını engelleyen bir komite sayesinde İngiliz hükümeti aracılığıyla geldi. Ulusal hazine olarak kabul edilen sanat eserlerine geçici ihracat yasakları getirildiğinde, İngiltere merkezli bir alıcı bulunabileceği umuduyla, Rothschild'in devreye girdiği bilinmektedir.

Özellikle malikânenin geniş çağdaş sanat koleksiyonunda daha özenle seçilmiş pek çok satın alma da var. Jacob Rothschild, arkadaşları Lucian Freud ve David Hockney'in tablolarını (özellikle kendi portrelerini) koleksiyonuna eklemiştir. Ayrıca Alman tasarımcı Ingo Maurer'e parçalanmış porselenden bir avize ve Portekizli sanatçı Joana Vasconcelos'a Château Lafite Rothschild şarap şişelerinden yapılmış iki dev "şamdan" heykeli yaptırdı.

Etrafta bol miktarda şarap var. Waddesdon'un mahzenleri, bir başka büyük koleksiyonu barındırıyor: Ailenin mülkleri olan Château Lafite Rothschild ve Château Mouton Rothschild'den 15.000 şişe tarihi şarap. Geçmişi 1868'e kadar uzanan bu koleksiyon, dünyanın herhangi bir yerindeki en büyük Rothschild şarapları koleksiyonudur.

Etrafta bu kadar çok Rothschild koleksiyonu olması belki de şaşırtıcı değildir. Bu sadece iki yüzyılı aşkın bir süredir baş döndürücü bir zenginliğe sahip bir aile değil, aynı zamanda hikayesi bir koleksiyoncu ile başlayan bir aile: ailenin finans sektörüne açılmasını sağlayan aile reisi Mayer Amschel Rothschild, diğer şeylerin yanı sıra madeni para, madalya ve mücevher satıcısıydı.

Mütevazı başlangıçlardan itibaren (Rothschild'in deyimiyle "Frankfurt'ta Getto'da bir odada 18 kişi yaşıyorlardı") aile, dünyanın dört bir yanında kamusal ve özel değerli sanat eserlerinden oluşan koleksiyonlar biriktirmek için neredeyse herkesten daha fazlasını yaptı.

Waddesdon'daki 25.000 sanat eserinin arasında Jacob Rothschild, kendisine kalanları tamamlayan ve sayısız yeni eklemeler yapan bir koleksiyon koleksiyoncusu gibi görünüyor.

Eserlerin toplam değerini tahmin bile edemiyor. Peki, koleksiyonda en çok sevdiği bir parça var mı?

"Açıkçası burada sevdiğim belirli sanat eserleri var," diye yanıtlıyor. "Ama tekrar tekrar geri döndüğüm belirli bir nesne olduğunu sanmıyorum.

"Sanırım burada sahip olduğumuz çeşitli sanat eserlerini görebilme, hepsinden keyif alma ve onlardan çok farklı şekillerde bir şeyler öğrenme lüksüne sahibim."

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Kaynak: edition.cnn.com