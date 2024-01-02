Tarih yapanlar ve risk alanlar: Son yüzyılda çekilmiş en ilgi çekici 15 fotoğraf

İki ticari galeri önümüzdeki ay boyunca Henri Cartier-Bresson ve Richard Avedon gibi isimlerin 150'den fazla baskısını ortak "The Photographers" sergisi için yan yana sergiliyor.

Stroboskop ışığının mucidinin ilk çalışmalarından Edward Steichen'ın ikonik Winston Churchill portresine, David Bailey'nin Swinging Sixties ünlülerinin fotoğraflarından tartışmalı Çinli fotoğrafçı Ren Hang'ın müstehcen nü fotoğraflarına kadar sergi, fotoğrafın hem teknik bir zanaat hem de sanat formu olarak gelişimini gözler önüne seriyor.

Son 100 yılın en ilgi çekici fotoğraflarından bazılarını görmek için yukarıdaki galeride ilerleyin.

"The Photographers 2015" sergisi24 Aralık 2015 tarihine kadar devam edecek.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com