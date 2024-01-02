içeriğe geç
Kayıt olmak Abone Ol
KültürHaberlerstilTasarım

Tarih yapanlar ve risk alanlar: Son yüzyılda çekilmiş en ilgi çekici 15 fotoğraf

Churchill, Warhol ve Bob Dylan'ın portreleri Londra'da her yıl düzenlenen The Photographers sergisinde.

 and  Max Becker
1 dakikada okunur
Bu bir fotoğraf mı yoksa bir resim mi? Ruud van Empel, çizgileri bulanıklaştıran çarpıcı görüntüler....aussiedlerbote.de
Bu bir fotoğraf mı yoksa bir resim mi? Ruud van Empel, çizgileri bulanıklaştıran çarpıcı görüntüler yaratmak için yüzlerce görüntüden parçaları sentezliyor. (Tek bir görüntünün tamamlanması üç ay sürebiliyor.).aussiedlerbote.de

Tarih yapanlar ve risk alanlar: Son yüzyılda çekilmiş en ilgi çekici 15 fotoğraf

İki ticari galeri önümüzdeki ay boyunca Henri Cartier-Bresson ve Richard Avedon gibi isimlerin 150'den fazla baskısını ortak "The Photographers" sergisi için yan yana sergiliyor.

Stroboskop ışığının mucidinin ilk çalışmalarından Edward Steichen'ın ikonik Winston Churchill portresine, David Bailey'nin Swinging Sixties ünlülerinin fotoğraflarından tartışmalı Çinli fotoğrafçı Ren Hang'ın müstehcen nü fotoğraflarına kadar sergi, fotoğrafın hem teknik bir zanaat hem de sanat formu olarak gelişimini gözler önüne seriyor.

Son 100 yılın en ilgi çekici fotoğraflarından bazılarını görmek için yukarıdaki galeride ilerleyin.

"The Photographers 2015" sergisi24 Aralık 2015 tarihine kadar devam edecek.

Hiçbir şey görmüyorsunuz: Hava fotoğrafçısı Alex MacLean tarafından çekilen asit madeni drenajı yukarıdan böyle görünüyor.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com

Yorumlar

İlişkili

En sonuncu

Wander Franco Dominik Cumhuriyeti'nde tutuklandı..aussiedlerbote.de
Spor

MLB oyuncusu Wander Franco Dominik Cumhuriyeti'nde tutuklandı, reşit olmayan biriyle ilişki kurmakla suçlanıyor

Tampa Bay Rays takımının kısa forveti Wander Franco, reşit olmayan biriyle ilişkiye girdiği iddialarıyla ilgili olarak Kamu Bakanlığı'nın suçlamalarını yanıtlamak üzere yetkililerin karşısına çıktıktan sonra Pazartesi günü Dominik Cumhuriyeti'nin kuzeyindeki Puerto Plata'da tutuklandı.

 and  Katherine Bradley
Üyeler Herkese Açık