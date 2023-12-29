Taraji P. Henson Siyah kadınlar arasındaki ücret farkı konusunda haklı

Editörün Notu: Sophia A. Nelson gazeteci ve "Black Woman Redefined" kitabının yazarıdır: Michelle Obama Çağında Mitleri Yıkmak ve Doyumu Keşfetmek" kitabının yazarıdır. Bu yorumda ifade edilen görüşler kendisine aittir. CNN'dedaha fazla görüşokuyun .

Sophia A. Nelson.

Tüm yıldızların yer aldığı kadroda Akademi Ödülü adayı aktris Taraji P. Henson, yılmaz bir ruha sahip, bastırılamaz caz şarkıcısı Shug Avery rolünde. Ancak Gayle King ve filmin oyuncu kadrosuyla kısa süre önce düzenlenen bir etkinlikte Henson, Hollywood'da siyahi bir aktör olarak on yıllar süren kariyeri boyunca aldığı düşük ücretten duyduğu ıstırabı anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Ücret eşitsizliğinin oyunculuğu bırakmayı düşünmesine bile yol açtığını söyledi.

Henson'ın içten feryadı diğer Siyah oyuncularda da yankı buldu ve yıllar içinde başkalarının da yaptığı açıklamaları yansıttı. Hollywood'un en başarılı oyuncularından biri olan ve ender rastlanan EGOT ödülüne sahip Viola Davis, 2018 'de beyaz olmayan oyuncuların sektördeki beyaz oyuncuların aldığı ücretin "belki onda biri kadar" kazandığını söyleyerek manşetlere çıkmıştı.

Onun sözleri, Hollywood'da çalışmayan ancak ırksal ücret uçurumunun çok geniş ve derin bir şekilde devam ettiğini ilk elden bilen Siyah bir kadın olarak beni de etkiledi. Veriler de bunu gösteriyor: Amerikan Üniversiteli Kadınlar Derneği tarafından yakın zamanda yapılan Siyah Kadınlar ve Ücret Uçurumu başlıklı bir araştırmaya göre, Siyah kadınlara 2021 yılında ortalama olarak İspanyol olmayan beyaz erkeklerin kazandığının %64'ü kadar ücret ödeniyor. Çalışmaya göre, Latinler ve yerli kadınlar da ırkçılık ve cinsiyetçiliğin birleşik etkileri nedeniyle önemli ölçüde daha büyük ücret farklarıyla karşı karşıyadır.

Ücret eşitsizliğini sadece araştırmalardan değil, yaşadığım deneyimlerden de biliyorum. Bu nedenle 2008 yılında hukuk mesleğini bıraktım ve bir daha da arkama bakmadım. Bir danışman olarak kendi işimi yapmak zordu, ancak kendi işimin patronu olmak, ofis politikaları ve ırk ve cinsiyetle ilgili mikro saldırganlıklarla uğraşmak yerine işime odaklanmamı sağladı.

İster kamu hizmetinde ister gösterişli bir özel hukuk bürosunda çalışıyor olayım, deneyimim veya referanslarım daha üstün olsa bile ücretim her zaman daha azdı. Ve ne zaman kadınlar ya da azınlıklar ücretlerde şeffaflık için baskı yapsa, bu kurumları yöneten erkekler daha da sert bir şekilde karşı çıkıyorlardı.

Gerçek bir hikaye: Kariyerimin başlarında bir kez iş kaybettim çünkü bir avukat olarak benimle üniversite terk beyaz bir erkek ve sadece lisans derecesine sahip bir başkası arasında büyük ücret eşitsizlikleri olduğunu öğrendim. O zamanki erkek patronumdan işime ve referanslarıma dayanarak zam istediğimde, bir hafta sonra işten çıkarıldım. Eğer çenenizi kapatmayı reddederseniz ve size ne verirlerse minnetle kabul ederseniz "zor" olarak etiketleniyorsunuz.

Bu nedenle Henson'ın bu konudaki ızdırabı çok yerinde - düşük ücret almanın Siyah kadınların duygusal refahına ne yaptığını çok iyi anlatıyor. Bu, benzer şekilde zor ihtimallerle karşı karşıya kalarak eğitim almak gibi zor bir işi yaparken uğradığımız zarara benziyor. Ya da çalışmalarımızla ödüller kazandığımız halde Beyaz meslektaşlarımızla eşit ücret alacak kadar iyi görülmediğimizde.

Peki ilerlemenin yolu nedir? Bence bu, Henson gibi yüksek profilli Siyah kadınların bu eşitsizliği yüksek sesle ve net bir şekilde dile getirmesiyle başlıyor: Henson, SiriusXM'de Gayle King'e verdiği demeçte "Bu kadar çok çalışmaktan, yaptığım işte zarif olmaktan ve maliyetin çok altında bir ücret almaktan yoruldum" dedi. "Kız kardeşlerimin aynı şeyi tekrar tekrar söylemesinden bıktım. İnsan yoruluyor. İnsanların 'Çok çalışıyorsun' dediğini duyuyorum. Çalışmak zorundayım. Matematik matematik değil." ("The Color Purple", CNN gibi Warner Bros Discovery'nin sahibi olduğu Warner Bros. tarafından dağıtıldı).

Bunun ötesinde, daha fazla sayıda yüksek profilli beyaz kadın oyuncu, avukat, şirket yöneticisi ve akademisyenin, finansal ve kariyer başarısı basamaklarını tırmanan siyah ve kahverengi kız kardeşleriyle dayanışma içinde olmasını diliyorum. Buna kesişimsellik ve müttefiklik deniyor.

Bu tür bir güce sahip olan insanlar bunu gerçek bir fark yaratmak için kullanabilirler. "Lean In" adlı dünyanın en çok satan kitabını kaleme alan Sheryl Sandberg, kadınları inisiyatif almaya ve bir adım öne çıkmaya çağırıyor; bu tavsiye, Kurumsal Amerika'da daha büyük engellerle karşılaşan beyaz olmayan kadınlara pek bir şey söylemiyor, ama o sadece bir örnek. Elbette bu eşitsizliği gidermek sadece Beyaz kadınların görevi değil; Beyaz erkekler ve beyaz olmayan erkekler de bunu görmeli ve düzeltmek için çalışmalı.

Beyaz şirket liderleri bizi görmüyor gibi görünüyor. Bunun nedeni de büyük ölçüde bizim orada yeterince temsil edilmememiz - yani bu bir kısır döngü haline geliyor. Şu anda Fortune 500'de CEO'ların sadece %10'u kadın. Sadece iki tanesi siyahi kadın.

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Siyahi kadınlar kurumsal merdivenin en tepesinde yer alan ve yüksek maaşlar kazanan prestijli işlerde çalışmıyor ve ücret uçurumu servet uçurumuna yol açıyor. Urban Institute'a göre, Siyah kadınlar %90'lık bir servet uçurumuyla karşı karşıyadır ve bu uçurumun üçte ikisini kazanç uçurumu oluşturmaktadır. Düşünce kuruluşu, Siyah kadınların bu kazanç uçurumu nedeniyle 40 yıllık bir kariyer boyunca 900.000 dolardan fazla para kaybettiğini söylüyor.

Daha az maaş almak, Siyah kadınların nesillerdir süregelen yoksulluktan kurtulmalarını zorlaştırıyor ve bu da eğitim fırsatlarından yoksun kalmalarına, ev sahibi olma hayallerine ulaşmakta zorlanmalarına ve özsaygılarının düşmesine neden olabiliyor.

Ve tüm bunlar, ister masaya yemek koymaya çalışan mavi yakalı bir anne olun, ister kariyerinin bu noktasında - yıllardır düşük ücret alan birçoğumuz gibi - değerinin ödenmesi gerektiği konusunda kesinlikle haklı olan Taraji Henson gibi bir Hollywood yıldızı olun, umutsuzluk duygusunu besleyebilir.

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Kaynak: edition.cnn.com