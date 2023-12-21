Taraji P. Henson oyunculuğu neden bırakmayı düşündüğünü açıkladı

Henson, başrolünü oynadığı "The Color Purple" müzikalinin film versiyonunun tanıtımı için SiriusXM radyosunda Gayle King ile yaptığı son röportajda kariyeri hakkında konuşurken gözyaşlarına boğuldu.

"The Curious Case of Benjamin Button "daki rolüyle en iyi yardımcı kadın oyuncu Oscar'ına aday gösterilen Henson, insanların kendisine "Çok çalışıyorsun" dediğini söyledi.

"Çalışmak zorundayım," diye açıkladı Henson.

"Matematik matematik değil," dedi. "Ve çok çalışmaya başladığınızda bir ekibiniz oluyor. Büyük faturalar yaptığımız işle birlikte geliyor. Bu işi tek başımıza yapmıyoruz."

"Birinin 'Falanca 10 milyon dolar kazandı' dediğini duyduğunuzda, bu onların hesabına geçmemiştir," diye devam etti.

"En tepeden Sam Amca yüzde 50'sini alıyor. Şimdi (benim) 5 milyon dolarım var" dedi. "Ekibiniz sizin hasılatınızdan yüzde 30 alıyor, Sam Amca'nın aldığından sonra değil. Şimdi hesabını yap."

Tüm bunlar onu duygulandırdı.

Henson, "Ben sadece insanım ve ne zaman bir şey yapsam ve başka bir cam tavanı kırsam, yeniden müzakere zamanı geldiğinde, az önce yaptığımı hiç yapmamışım gibi yine en dipteyim," dedi. "Ve artık yoruldum."

"Bu endüstri, eğer izin verirseniz, ruhunuzu çalar, ama ben bunun olmasına izin vermeyi reddediyorum" diye ekledi.

"The Color Purple" Noel günü sinemalarda gösterime giriyor. Henson filmde şarkıcı Shug Avery rolünde.

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Kaynak: edition.cnn.com