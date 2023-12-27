Taraftar grubunun UEFA'yı eleştirmesinin ardından Liverpool patronu Jurgen Klopp Şampiyonlar Ligi finali bilet tahsisini sorguladı

28 Mayıs'ta 75,000 kapasiteli Stade de France, Liverpool ve Real Madrid arasında oynanacak kulüp futbolunun en önemli karşılaşmasına ev sahipliği yapacak ve UEFA her takıma taraftarlarına satılmak üzere 20,000 bilet verileceğini açıkladı.

Geriye kalan 12,000 genel giriş bileti kura ile belirlenecek ve diğer 23,000 bilet UEFA, ulusal federasyonlar, ticari ortaklar ve yayıncıların yanı sıra misafirperverlik koltukları için ayrılacak.

Genel giriş biletleri için başvuru süresi, Liverpool ve Madrid'in yarı final ikinci ayak maçlarını oynamasından neredeyse bir hafta önce, 28 Nisan'da sona erdi.

Stadyumun yarısından biraz fazlasının kulüp tarafından satılan biletlerle doldurulacak olması nedeniyle Klopp kalan biletlerin nereye gittiğini sorguladı.

"Bizim sadece 20.000, onların 20.000 ve içeride 75.000 bilet olması doğru mu? Geriye 35,000 bilet kalıyor. Bu biletler nerede?" dedi Cuma günü gazetecilere konuşan Klopp.

"Bu iş parayla ilgili, bu iş böyle. UEFA futbolun azizleri değil, hiçbir zaman da olmadılar. Şampiyonlar Ligi ile harika bir ürüne sahipler ... ve bana sorsaydınız, bunu asla değiştirmemiz gerekmezdi.

"Ama belli ki şimdi burada biraz para kaybettiler ve orada da biraz para kaybettiler ve bunu geri almanın kolay yolu bilet fiyatlarını arttırmak. Hayat böyle bir şey."

Liverpool Perşembe günü yaptığı açıklamada kulübe final için 19,618 bilet tahsis edildiğini ve UEFA kuralları uyarınca 382 koltuğun oyuncuların yakınları, kulüp personeli ve VIP'ler için ayrıldığını doğruladı.

Fiyatlar 50,32 £'dan başlıyor ve kulübün tahsisatının %23,3'ünü oluşturuyor ve 578,63 £'a kadar yükseliyor. Liverpool taraftarlarına tahsis edilen biletlerin %55,7'sini oluşturan en yüksek bilet fiyatı 125,79 £'dur.

Bilet fiyatlarında çocuklar (16 yaş altı), gençler (17-21) ya da 65 yaş üstü için herhangi bir indirim yapılmayacaktır.

'UEFA fakir değil ama siz daha fazlasını istiyor gibisiniz'

Liverpool taraftar birliği Spirit of Shankly, Cuma günü UEFA'ya gönderdiği açık mektupta taraftarların "kazıklanmaktan bıktığını" belirterek "sadık taraftarlar" için bilet ayrılmasını eleştirdi.

"Binlerce kişi Paris'e gidemeyecek çünkü bilet sıkıntısı yaşanacak. Yine" ifadeleri yer aldı.

"UEFA Başkanı Aleksander Čeferin başarısız Süper Lig'e karşı dururken şunları söyledi: "Taraftarlarınızın protestolarını görüp de nasıl umursamadığınızı anlayamıyorum. Zaten paraya doymuşsunuz, fakir değilsiniz ama daha fazlasını, daha fazlasını istiyorsunuz."

"Bay Čeferin, Liverpool taraftarları protesto ediyor ve siz umursamıyor görünüyorsunuz. UEFA fakir değil ama siz daha fazlasını istiyorsunuz. Ve daha fazlasını.

"Futbol taraftarları kazıklanmaktan bıktı. Takımlarının finale çıkmasını izlemekten ama maça gitmek için bilet bulamamaktan bıktılar. Ve fahiş fiyatlardan bıktılar.

"UEFA'nın taraftarların gücünü ve taraftarların sponsorluklardan daha önemli olduğunu kabul etmesinin zamanı geldi" denildi.

UEFA, Klopp ve Spirit of Shankly tarafından yapılan açıklamalara ilişkin yorumu sorulduğunda CNN'i bilet tahsisine ilişkin web sitesi bilgilerine yönlendirdi.

Bu hafta başında yapılan bir basın açıklamasında UEFA, dört yarı finalistle görüştükten sonra, her kulübe 5.000 ücretsiz bilet sunma planlarını değiştirdiğini, bunun yerine taraftarlar için biletleri sübvanse ettiğini, yani indirimli fiyattan satın alabileceklerini söyledi.

'Fırsat kötü adamları yaratır'

Klopp, Shankly'nin Ruhu'nun tutumunu "%100,000" anladığını söylerken, durumun yakın zamanda değişeceğini düşünmediğini yineledi.

Nisan ayında Paris'te otel rezervasyonu yaptıran ancak kısa bir süre önce oteller tarafından fiyatların üç katına çıktığı için para iadesi yapılacağı konusunda bilgilendirilen arkadaşlarının hikayesini anlatan Alman oyuncu, bunun "içinde yaşadığımız dünya" olduğunu söyledi.

Klopp, "Bunların kötü adamlar olduğunu söyleyemeyiz - fırsatlar kötü adamlar yaratır," dedi. "Bu durumda, UEFA gelmiş geçmiş en büyük maçlardan birine sahip ve biletleri bu şekilde hediye etmeyecekler.

"Spirit of Shankly'nin nereden geldiğini %100,000 anlıyorum. Bu kesinlikle doğru değil ama bu her yerde oluyor.

"Biletlerin sadece %50'sini alıyorsunuz ve geri kalanı muhtemelen binlerce ve binlerce ödeme yapan insanlara gidiyor... tüm para bu şekilde kazanılıyor.

"Hoşuma gidiyor mu? Hayır. Değiştirecek miyim? Bunu göremiyorum."

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Kaynak: edition.cnn.com