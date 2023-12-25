'Tanrı gelip bunu açıklamalı': Futbol dünyası Real Madrid'in olağanüstü Şampiyonlar Ligi yarı final zaferine nasıl tepki verdi?

İki takım en son 2018 yılında Kiev'de karşı karşıya gelmiş ve Salah, Sergio Ramos'un müdahalesi sonucu sakatlanarak sahayı gözyaşları içinde terk etmişti. Real Madrid maçı 3-1 kazanmış ve 13. Avrupa Kupasını kaldırmıştı.

Şimdi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından finalin St Petersburg'a alınmasının ardından Kırmızılar ve Los Blancos Paris'te yeniden karşılaşacak.

Tüm akşam boyunca kaleye tek bir şut bile çekemeyen Real Madrid, Çarşamba günü 90 dakikaya girilirken toplamda 5-3 gerideydi.

Ardından, yedek oyuncu Rodrygo'nun biri 90. dakikada diğeri de uzatmalarda olmak üzere attığı iki gol skoru eşitledi ve maçı uzatmalara taşıdı.

Bernabeu'da yükselen coşkulu atmosferin de etkisiyle Real'in saldırısı devam etti ve 95. dakikada bir penaltı kazandı. Karim Benzema sahneye çıktı, penaltıyı gole çevirdi ve takımını Şampiyonlar Ligi finaline taşıdı.

Stadyumdaki taraftarlar gibi İspanyol gazetelerindeki tepkiler de çılgıncaydı. İspanyol MARCA gazetesi, "Tanrı'nın gelip bunu açıklaması gerekiyor," dedi.

AS gazetesinin ön sayfasında"Real Madrid başka bir gezegenden geliyor" yazıyordu.

Geleneksel olarak Real'in ezeli rakibi Barça ile özdeşleşen Barcelona merkezli Mundo Deportivo gazetesi, Los Merengues'in Şampiyonlar Ligi'nin eleme aşamalarında Bernabeu'da yaşadığı olağanüstü geri dönüş serisine atıfta bulunarak "Groundhog Day" manşetini attı.

Çeyrek finalde, Benzema'nın ikinci yarıda yaptığı hat-trick Paris Saint-Germain'i devirdi ve toplamda 2-0'lık bir farkı ortadan kaldırdı. Yarı finalde Chelsea karşısında Rodrygo'nun geç gelen golü beraberliği uzatmalara götürdü ve Benzema 96. dakikada skoru belirleyen golü attı.

BBC'ye göre Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, "Bu tür bir hayatı yaşamaya alıştığımızı söyleyemem ama bu gece olanlar Chelsea'ye ve Paris'e karşı da oldu" dedi.

"Nedenini söylemeniz gerekirse, yok olmuş gibi göründüğümüzde devam etmemize yardımcı olan bu kulübün tarihidir.

"Maç bitmek üzereydi ve sahip olduğumuz son enerjiyi bulmayı başardık. Güçlü bir rakibe karşı iyi bir oyun oynadık. Eşitliği sağladığımızda, uzatmalarda psikolojik bir avantaj elde ettik."

BBC'ye göre Real'in orta saha oyuncusu Federico Valverde "yine çılgın bir geceydi" dedi.

"City gol attığında, her şey dağılıyormuş gibi hissettim - tüm o çaba ve her turdaki mücadele, kaybedilmiş gibi geldi.

"Ama taraftarlar sonuna kadar savaşmaya devam etmemiz için bize çok yardımcı oldu. Goller geldiğinde, 'bugün kazanacağız' diye düşünüyorsunuz" dedi.

Ve Real taraftarlarının Bernabeu'da koro halinde söylediği "hasta el final, vamos Real" ("Sonuna kadar, haydi Real") ve "sí, se puede" ("evet, yapabiliriz") tezahüratlarına sadık kalan Madrid ekibi, çağlar boyunca mucizevi bir sonuç daha elde etti.

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Kaynak: edition.cnn.com