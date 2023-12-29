Tampa Bay Rays oyuncusu Wander Franco Dominik Cumhuriyeti'nde mahkeme celbine uymadı

CNN en Español tarafından elde edilen mahkeme belgelerine göre, Dominik vatandaşı olan Franco, mahkemeye çıkmadan saatler önce Díaz Trueba firmasından avukatları temsilcisi olarak azletti ve Yargıç Olga Diná Llaverías'a oyuncuyu yargıç karşısına çıkarmalarının ve soruşturma sürecinde temsil etmelerinin imkansız olduğunu bildirdi.

Dominik başsavcılığı henüz Franco'ya karşı bir suç duyurusunda bulunmadı.

Oyuncunun Perşembe günkü yokluğuna rağmen yargıç, sürecin devam etmesi gerektiğini belirterek, ilerlemek için başka seçenekler olduğunu söyledi, ancak başsavcılık ofisinin dışında basına kısaca hitap ederken ayrıntı vermedi.

CNN Franco'nun menajerine ulaştı ancak Perşembe öğleden sonra itibariyle bir yanıt alamadı.

Franco 13 Ağustos'ta Instagram Live üzerinden yaptığı açıklamada kendisine yönelik suçlamaları reddetmiş ve bunun yerine kendini geliştirmeye odaklandığını söylemişti.

TheRays ve Franco 14 Ağustos'ta karşılıklı olarak All-Star oyun kurucunun Kısıtlılar Listesi'ne alınmasına karar verdiler.

MLB daha sonra, iddiaların Dominik medyasında kamuoyuna açıklanmasının ardından 22 Ağustos'ta Franco 'yu idari izne çıkardı. Ligin offseason döneminin başlangıcı olan 2 Kasım'da Franco kadroya dahil edildi. Sezon bittikten sonra tekrar izne ayrılabilir.

Rays, Perşembe günü CNN tarafından ulaşıldığında yorum yapmayı reddetti.

CNN'den Jill Martin haberciliğe katkıda bulundu.

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Kaynak: edition.cnn.com