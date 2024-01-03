Tampa Bay Buccaneers'ın eski oyuncusu Antonio Brown, takımın akıl sağlığı hizmeti alması için kendisine 200 bin dolar ödemeye çalıştığını söyledi

Bucs'un New York Jets'e karşı oynadığı maçın ortasında formasını ve vatkasını çıkarıp kalabalığa el salladıktan ve sahayı terk ettikten haftalar sonra konuşan Brown, takımın kendisini "tımarhaneye" göndermeye çalıştığını söyledi.

Brown, HBO'nun Salı günü yayınlanan " Real Sports with Bryant Gumbel" programının sezon açılışında yaptığı açıklamada, "Tampa Bay Bucs'taki bu adamlar benimle bir anlaşma yapmaya çalıştılar ve bana tımarhaneye gitmem için 200.000 dolar verdiler, böylece bu adamlar ne hakkında konuştuklarını biliyormuş gibi görünebileceklerdi" dedi.

Brown'ın avukatı Sean Burstyn şöyle açıkladı: "Teklif, Antonio'nun saha kenarında oturması, bir listeye girmesi ve kendisini bir tür yoğun akıl sağlığı tedavisine adamasıydı ve bize genel menajer tarafından iki kez yazılı olarak özellikle söylendi: 'Bunu başka bir şekilde çevirmeyin."

Burstyn ayrıca şunları ekledi: "Antonio'nun spontane bir ruhsal kriz geçirdiği gibi bir yorumdan yola çıkıldığı ölçüde, bu kızgınlık verici, incitici ve ruh sağlığı sorunları yaşayan insanlara karşı bir kötülüktür. Hepimizin zorlukları var."

Gumbel'in Brown'ın akıl sağlığı konusunda yardıma ihtiyacı olduğunu düşünüp düşünmediği sorusuna Brown şu yanıtı verdi "Benim zihinsel zenginliğim var. Pek çok insanın beni anlamayabileceğini, olaylara nasıl baktığımı ya da duygusal şeylere nasıl tepki verdiğimi bilmediğini biliyorum ama beni anlamak onlara düşmez.

"Güzel bir ailem, çocuklarım ve dünyanın dört bir yanında beni örnek alan insanlar var. Ve bu noktada bu pozisyonda olmam için hiçbir neden yok."

Brown daha önce yaptığı bir açıklamada ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle oyundan çıktığını söylemişti. Takımın sakatlığından haberdar olduğunu söyledi ki Bucs bunu reddetti.

Brown ayrıca Gumbel'a baş antrenör Bruce Arians'ın Jets maçı sırasında Brown'ın sakatlanan ayak bileğinden haberdar olmadığını söylerken yalan söylediğini belirtti.

Suçlamalar sorulduğunda takım CNN'e Brown'la ilgili daha önce yapılan ve hiçbirinde akıl sağlığı tedavisi için yapılan ödemeye değinilmeyen açıklamalara atıfta bulundu.

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Brown olaydan kısa bir süre sonra Bucs tarafından serbest bırakıldı.

Olayı takip eden günlerde Arians, Brown'ın topu yeterince gözüne sokmadığı için sinirlenerek sahayı terk ettiğini iddia etti. Ancak Brown bu iddiaları reddetti.

Brown, "Top için endişelenmiyorum," dedi. "Tom Brady benim adamım. Tampa Bay'de olmamın sebebi o, bu yüzden topu alacağımı biliyorum."

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Kaynak: edition.cnn.com