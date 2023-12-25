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SporHaberler

Tampa Bay Buccaneers, Almanya'daki ilk normal sezon NFL maçında Seattle Seahawks ile karşılaşacak

Tampa Bay Buccaneers, ülkedeki ilk NFL normal sezon maçında Almanya'nın Münih kentinde Seattle Seahawks ile karşılaşacak.

 and  John Stellmacher
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Almanya'nın Münih kentinde 5 Ağustos 2018 tarihinde oynanan Bayern Münih - Manchester United....aussiedlerbote.de
Almanya'nın Münih kentinde 5 Ağustos 2018 tarihinde oynanan Bayern Münih - Manchester United karşılaşması öncesinde Allianz Arena'nın genel görünümü..aussiedlerbote.de

Tampa Bay Buccaneers, Almanya'daki ilk normal sezon NFL maçında Seattle Seahawks ile karşılaşacak

Eşleşme Çarşamba günü duyuruldu ve maç 13 Kasım'da Alman futbol devi Bayern Münih'in evi Allianz Arena'da oynanacak.

Maç, stadyumda düzenlenen ilk büyük futbol dışı etkinlik olacak.

NFL'in Uluslararası Serisi, Birleşik Krallık ve Meksika'da oynanan maçların ardından üçüncü ülke olarak Almanya'ya genişliyor.

Münih'teki maç, 2022'de Meksika'da bir ve Londra'da üç olmak üzere - ikisi Tottenham Hotspur Stadyumunda oynanacak ve Jacksonville Jaguars'ın Wembley Stadyumundaki iç saha maçıyla birlikte - planlanan beş uluslararası NFL maçından biridir.

NFL Çarşamba günü Londra fikstüründe yer alacak takımları da açıkladı. Minnesota Vikings 2 Ekim'de Tottenham Hotspur Stadyumunda New Orleans Saints ile karşılaşacak, New York Giants ise bir hafta sonra Green Bay Packers ile karşılaşacak.

Jaguars ise 30 Ekim'de Wembley Stadyumu'nda Denver Broncos'u ağırlayacak.

Almanya güçlü bir NFL taraftar kitlesine sahip ve Seahawks, NFL verilerine göre takımın Almanya'daki en popüler ikinci NFL franchise'ı olduğunu duyurdu.

Bucs, üç kez Londra'da oynadıktan sonra dördüncü kez Uluslararası Seriye katılıyor.

Seahawks için bu, beş yıl içinde Avrupa'ya yaptıkları ikinci seyahat. 2018'de baş antrenör Pete Carroll, Londra'ya yaptıkları seyahatin "evlerinde oynadıkları bir maç gibi" olduğunu söylemişti.

Münihliler kendileri için heyecan verici bir karşılaşma izleyeceklerinden eminler.

2020 Super Bowl şampiyonu Buccaneers, yeni baş antrenörü Todd Bowles yönetiminde ve NFL efsanesi Tom Brady'nin oyun kuruculuğunda, geçen sezon Los Angeles Rams'e karşı hayal kırıklığı yaratan playoff yenilgisinin ardından toparlanmaya çalışacak.

Brady, 24 Ekim 2021'de Chicago Bears'a karşı ilk çeyrekte bir pas atıyor.

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Diğer tarafta ise 10 yıl sonra ilk sezonuna sadık oyun kurucu Russell Wilson olmadan girecek olan Seahawks olacak.

Carroll yönetiminde Seahawks sürekli olarak en rekabetçi takımlardan biri oldu ve Wilson'ın Denver Broncos'a gitmesine rağmen 2022 sezonunu da farklı görmeyecek.

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Kaynak: edition.cnn.com

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