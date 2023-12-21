Tacoma'da gözaltında ölen bir siyahı öldürmekle suçlanan 3 polis memurunun yargılandığı davada jüri kararını verdi

Mahkeme kayıtlarına göre Burbank ve Collins ikinci derece cinayet ve birinci derece kasıtsız adam öldürme ile suçlanırken, Rankine birinci derece kasıtsız adam öldürme ile suçlanıyor. Her üçü de suçsuz olduklarını savundu.

Polis memurları, Mart 2020'de "dolu araçların kapılarını açmaya çalıştığı" iddiasıyla Ellis'i tutuklamaya çalışırken yasadışı bir şekilde ölümcül güç kullanmakla suçlanıyor. Tutuklamanın bir kısmı, duruşma sırasında ifade veren bir tanık tarafından videoya kaydedildi. Ellis'in "Nefes alamıyorum" diye ağladığı da polis merkezindeki ses kayıtlarından duyulabiliyor.

Suçlu bulunmaları halinde her bir polis memuru müebbete kadar hapis cezasıyla karşı karşıya. Washington Eyaleti Başsavcılık Ofisi'ne göre, daha önce sabıkası olmayan ikinci derece cinayet için standart ceza aralığı 10 ila 18 yıl hapis iken, daha önce sabıkası olmayan birinci derece adam öldürme için standart ceza aralığı 6,5 ila 8,5 yıl hapis.

Kararın saat 18:00 sularında mahkemede okunması bekleniyor.

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Kaynak: edition.cnn.com