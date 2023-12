Tacizci annesinin öldürülmesine yardım etmekten suçlu bulunan Gypsy Rose Blanchard cezaevinden tahliye edildi

Blanchard, erkek arkadaşını annesi Dee Dee Blanchard'ı uyurken bıçaklayarak öldürmeye ikna ettiğini itiraf ettikten sonra 2016 yılında ikinci derece cinayetten suçlu bulundu. Savcılar, avukatların annesinin ellerinde yaşadığı istismarı ortaya çıkarmasının ardından bir savunma anlaşmasıyla onu 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Blanchard, bir bakıcının dikkat çekmek için bir çocuğun hastalığını taklit ettiği, abarttığı veya tetiklediği nadir bir sendrom olan vekaleten Munchausen sendromunun kurbanıydı. Dee Dee'nin doktorlar da dahil olmak üzere çevresindekileri kızının lösemi ve kas distrofisi gibi hastalıklara yakalandığına ikna ettiği tespit edildi - bu konu HBO Max belgeseli "Mommy Dead and Dearest "ta incelenmişti.

Mahkeme kayıtlarına göre Blanchard cinayet sırasında evde olduğunu, erkek arkadaşı Nicholas Godejohn'un Dee Dee'yi bıçaklayacağını bildiğini ve bunu durdurmak için hiçbir şey yapmadığını itiraf etti.

Godejohn cinayetten suçlu bulundu ve 2019 yılında şartlı tahliye imkanı olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme dosyalarına göre Godejohn, Dee Dee'yi bıçakladığını kabul etti ve onu sadece Gypsy istediği için öldürdüğünü söyledi.

Blanchard'ın tahliye koşulları hakkında konuşan Missouri Ceza İnfaz Kurumu sözcüsü Karen Pojmann, "10 yıllık orijinal cezası Haziran 2015'te başladı, bu nedenle şartlı tahliye ihlalleri ve diğer hafifletici koşullar dışında, Haziran 2025'e kadar şartlı tahliye gözetiminde olması ve bir şartlı tahliye memuruna rapor vermesi bekleniyor" dedi.

CNN yorum için Blanchard'ın avukatına ulaştı.

Dee Dee'nin öldürülmesinden sonraki günlerde, karmaşık ve olağandışı bir durumu ortaya çıkaran ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı ve Greene County Şerifi Jim Arnott Haziran 2015'te düzenlediği basın toplantısında "işler her zaman göründüğü gibi değildir" dedi.

Blanchard'ın avukatı Michael Stanfield "Mommy Dead and Mommy Dearest" adlı HBO belgeselinde "Gypsy'nin yaşadıklarına yakın bir şeyle hiç karşılaşmadım" diyor. "Annesi Gypsy'yi çok çocuksu bir rolde tutmak için büyük adımlar atmış gibi görünüyordu, onu gerçek yaşından birkaç yaş daha genç gösteriyordu."

Serbest bırakılmadan kısa bir süre önce People dergisine verdiği röportajda, şu anda 32 yaşında olan Blanchard, cinayetteki rolünden "her gün" pişmanlık duyduğunu söyledi.

"O hasta bir kadındı ve ne yazık ki bunu görecek kadar eğitimli değildim" dedi. "Benim olduğum yerde olmayı, suç işlediği için hapiste yatmayı hak ediyordu."

Yakında çıkacak bir kitap, "Serbest Bırakıldı: Özgürlük Arifesinde Sohbetler" adlı kitapta Blanchard'ın hikayesi, yazarlar Melissa Moore ve Michele Matrisciani'nin yardımıyla kendi bakış açısından anlatılıyor. Kitabın 9 Ocak 2024 tarihinde yayınlanması planlanıyor.

Blanchard ile hapishanede yapılan röportajları içeren altı saatlik Lifetime özel programı "The Prison Confessions of Gypsy Rose Blanchard" 5 Ocak 2024'te yayınlanacak. Dava ayrıca Patricia Arquette'in Dee Dee Blanchard'ı canlandırdığı 2019 Hulu mini dizisi "The Act"e de konu oldu.

