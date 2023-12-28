içeriğe geç
Kayıt olmak Abone Ol
PolitikaHaberlerBiz

Tacizci annesinin öldürülmesine yardım etmekten suçlu bulunan Gypsy Rose Blanchard cezaevinden tahliye edildi

Bir ceza infaz kurumu yetkilisinin CNN'e verdiği bilgiye göre, ulusal çapta yankı uyandıran bir davada erkek arkadaşının tacizci annesini öldürmesine yardım ettiğini itiraf eden Gypsy Rose Blanchard, Perşembe günü şartlı tahliye ile cezaevinden çıktı.

 and  Katherine Bradley
3 dakikada okunur
Gypsy Rose Blanchard, Kasım 2018'de eski erkek arkadaşı Nicholas Godejohn'un duruşması sırasında....aussiedlerbote.de
Gypsy Rose Blanchard, Kasım 2018'de eski erkek arkadaşı Nicholas Godejohn'un duruşması sırasında kürsüye çıktı..aussiedlerbote.de

Tacizci annesinin öldürülmesine yardım etmekten suçlu bulunan Gypsy Rose Blanchard cezaevinden tahliye edildi

Blanchard, erkek arkadaşını annesi Dee Dee Blanchard'ı uyurken bıçaklayarak öldürmeye ikna ettiğini itiraf ettikten sonra 2016 yılında ikinci derece cinayetten suçlu bulundu. Savcılar, avukatların annesinin ellerinde yaşadığı istismarı ortaya çıkarmasının ardından bir savunma anlaşmasıyla onu 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Blanchard, bir bakıcının dikkat çekmek için bir çocuğun hastalığını taklit ettiği, abarttığı veya tetiklediği nadir bir sendrom olan vekaleten Munchausen sendromunun kurbanıydı. Dee Dee'nin doktorlar da dahil olmak üzere çevresindekileri kızının lösemi ve kas distrofisi gibi hastalıklara yakalandığına ikna ettiği tespit edildi - bu konu HBO Max belgeseli "Mommy Dead and Dearest "ta incelenmişti.

Dee Dee Blanchard ve kızı Gypsy Rose Blanchard, Dee Dee'nin çevresindekileri Gypsy Rose'un çok sayıda rahatsızlığı olduğuna ikna etmesi sonucunda bir Habitat for Humanity evi, Disney World gezileri ve başka yardımlar aldı.

Mahkeme kayıtlarına göre Blanchard cinayet sırasında evde olduğunu, erkek arkadaşı Nicholas Godejohn'un Dee Dee'yi bıçaklayacağını bildiğini ve bunu durdurmak için hiçbir şey yapmadığını itiraf etti.

Godejohn cinayetten suçlu bulundu ve 2019 yılında şartlı tahliye imkanı olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme dosyalarına göre Godejohn, Dee Dee'yi bıçakladığını kabul etti ve onu sadece Gypsy istediği için öldürdüğünü söyledi.

Blanchard'ın tahliye koşulları hakkında konuşan Missouri Ceza İnfaz Kurumu sözcüsü Karen Pojmann, "10 yıllık orijinal cezası Haziran 2015'te başladı, bu nedenle şartlı tahliye ihlalleri ve diğer hafifletici koşullar dışında, Haziran 2025'e kadar şartlı tahliye gözetiminde olması ve bir şartlı tahliye memuruna rapor vermesi bekleniyor" dedi.

CNN yorum için Blanchard'ın avukatına ulaştı.

Springfield, Missouri yakınlarındaki Blanchard evi 15 Haziran 2015 tarihinde görülüyor.

Dee Dee'nin öldürülmesinden sonraki günlerde, karmaşık ve olağandışı bir durumu ortaya çıkaran ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı ve Greene County Şerifi Jim Arnott Haziran 2015'te düzenlediği basın toplantısında "işler her zaman göründüğü gibi değildir" dedi.

Blanchard'ın avukatı Michael Stanfield "Mommy Dead and Mommy Dearest" adlı HBO belgeselinde "Gypsy'nin yaşadıklarına yakın bir şeyle hiç karşılaşmadım" diyor. "Annesi Gypsy'yi çok çocuksu bir rolde tutmak için büyük adımlar atmış gibi görünüyordu, onu gerçek yaşından birkaç yaş daha genç gösteriyordu."

Serbest bırakılmadan kısa bir süre önce People dergisine verdiği röportajda, şu anda 32 yaşında olan Blanchard, cinayetteki rolünden "her gün" pişmanlık duyduğunu söyledi.

"O hasta bir kadındı ve ne yazık ki bunu görecek kadar eğitimli değildim" dedi. "Benim olduğum yerde olmayı, suç işlediği için hapiste yatmayı hak ediyordu."

Yakında çıkacak bir kitap, "Serbest Bırakıldı: Özgürlük Arifesinde Sohbetler" adlı kitapta Blanchard'ın hikayesi, yazarlar Melissa Moore ve Michele Matrisciani'nin yardımıyla kendi bakış açısından anlatılıyor. Kitabın 9 Ocak 2024 tarihinde yayınlanması planlanıyor.

Blanchard ile hapishanede yapılan röportajları içeren altı saatlik Lifetime özel programı "The Prison Confessions of Gypsy Rose Blanchard" 5 Ocak 2024'te yayınlanacak. Dava ayrıca Patricia Arquette'in Dee Dee Blanchard'ı canlandırdığı 2019 Hulu mini dizisi "The Act"e de konu oldu.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com

Yorumlar

İlişkili

Başkan Yardımcısı Mike Pence, 7 Ocak 2021'de Washington DC'deki Kongre Binası'nda gece boyunca....aussiedlerbote.de
Politika

Özel haber: Kayıtlar ve e-postalar, Trump ekibinin 2020 seçimlerini iptal ettirmek için son bir hamleyle sahte seçmen oy pusulalarını başkente nasıl getirdiğini gösteriyor

Trump kampanyasının, 6 Ocak'taki ayaklanmadan iki gün önce, seçilmiş Başkan Joe Biden'ın göreve başlamasını engellemek için sahte seçmenleri kullanma planı potansiyel olarak sakatlayıcı bir engelle karşılaştı: İki kritik savaş bölgesi eyaletinden gelen sahte seçmen belgeleri postada takıldı.

 and  Max Becker
Üyeler Herkese Açık

En sonuncu

Başkan Yardımcısı Mike Pence, 7 Ocak 2021'de Washington DC'deki Kongre Binası'nda gece boyunca....aussiedlerbote.de
Politika

Özel haber: Kayıtlar ve e-postalar, Trump ekibinin 2020 seçimlerini iptal ettirmek için son bir hamleyle sahte seçmen oy pusulalarını başkente nasıl getirdiğini gösteriyor

Trump kampanyasının, 6 Ocak'taki ayaklanmadan iki gün önce, seçilmiş Başkan Joe Biden'ın göreve başlamasını engellemek için sahte seçmenleri kullanma planı potansiyel olarak sakatlayıcı bir engelle karşılaştı: İki kritik savaş bölgesi eyaletinden gelen sahte seçmen belgeleri postada takıldı.

 and  Max Becker
Üyeler Herkese Açık