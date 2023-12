Sydney Sweeney ve Glen Powell 'Anyone But You'da basit bir güneş ve eğlence romantik komedisini ısıtıyor

Sweeney ve Powell'ın Bea'si ve Ben'i başlangıçta çok sevimli bir şekilde tanışır, Ben kaçıp gitmeden önce baş döndürücü bir gece geçirirler, Bea Ben'i şaşkın ve kızgın bırakır ve kısa süre sonra Ben'in onu arkadaşına kabadayılık taslayarak reddettiğini duyar.

Kısa bir süre sonra arkadaşı ("Tick, Tick... Boom!" yıldızı Alexandra Shipp) kız kardeşiyle (Hadley Robinson) Avustralya'da bir düğünde evlenecektir ve bu da ikiliyi, aralarındaki ince karışıklığın yarattığı düşmanlığa rağmen birlikte vakit geçirmeye zorlar. Dahası, düğün partisinde Ben'in eski sevgilisi (Charlee Fraser) de yer alırken, Bea'nın işgüzar ebeveynleri (Dermot Mulroney ve Rachel Griffiths) umutsuzca eski erkek arkadaşıyla (Darren Barnet) arasını düzeltmesini istiyor ve ikisini dışarıdaki tüm gürültüyü uzak tutmaya çalışmak için bir tür huzursuz ittifaka zorluyor.

Senaryoyu Ilana Wolpert ile paylaşan Will Gluck'ın (daha önce "Friends With Benefits" ile bu türe bir giriş yapmıştı) yönettiği filmde bunların hiçbiri inandırıcı değil, ama olması da gerekmiyor. Sweeney ve Powell arasındaki kimya işe yarıyor, kesinlikle çekici bir reklam panosu oluşturuyorlar ve birkaç geniş kahkaha var, tek büyük olanı özellikle çirkin ve müdahaleci bir Avustralya örümceğini içeriyor.

Çoğunlukla, "Anyone But You" kariyer yönetiminin ilgi çekici bir örneğini temsil ediyor; çıplak sahnelerle ilgili tartışmalardan ailesinin politikalarına kadar magazinel ilgiden duyduğu hayal kırıklığını dile getiren Sweeney, "Euphoria", "The White Lotus" ve yedek film "Reality "de HBO'nun "It" kızı olarak hizmet verdikten sonra romantik komediye dalıyor. Powell ise "Hidden Figures", "Top Gun " ve "Adanmışlık" filmlerindeki dik duruşunun ardından daha yumuşak bir yönünü sergiliyor: Maverick" ve "Devotion."

Eğlenceli bir kapanış sekansının da açıkça ortaya koyduğu gibi, bu film esasen tatil karşı programı olarak hizmet veren türden bir film - R derecesiyle biraz daha yetişkin bir kalabalığı hedefliyor - alıştırmanın doğasını güzel bir şekilde özetleyen belki de modası geçmiş bir fikir.

Bir noktada, Ben sevgiyle "muhteşem bir aptal" olarak tanımlanıyor ki bu da "Anyone But You" gibi bir şeyi makul kılmak için gerekli olan şeydir ve daha sonra Bea tarafından kendisine söylendiği gibi, "Bu konular söz konusu olduğunda hepimiz yedinci sınıftayız" - filmin birkaç unutulmaz repliğinden biri.

Öte yandan, muhteşem aptalların da sevgiye ihtiyacı vardır. Sadece bunu bulmak için biraz yardıma ihtiyaç duyduklarına inanmak zorundasınız.

"Anyone But You" 22 Aralık'ta ABD sinemalarında gösterime giriyor. R olarak derecelendirilmiştir.

Kaynak: edition.cnn.com