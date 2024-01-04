Suudi yatırım fonu başkanı Musk'ın 'finansman sağlandı' tweetiyle ilgili davada mahkemeye çağrıldı

Tesla (TSLA)hissedarları 2018'de Musk'a dava açarak, o yıl attığı bir tweet 'te söylediği gibi şirketi hisse başına 420 dolardan özelleştirmek için "finansman sağlamadığını" iddia etti; bu rakam görünüşte esrar meraklılarının resmi olmayan bayramına atıfta bulunuyordu. Bu tweet, Tesla (TSLA)hisselerinde yatırımcıların portföylerine zarar verdiğini iddia ettikleri sert dalgalanmalara neden oldu. Musk sonunda tweetler nedeniyle ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile uzlaşarak Tesla ( TSLA) başkanlığından istifa etti ve sosyal medya kullanımının denetlenmesini kabul etti, ancak anlaşmayı birkaç kez ihlal ettiği görüldü.

Musk, tweet'i attığı sırada Tesla'yı özel sektöre almayı düşündüğünü uzun süredir savunuyor. "Finansman sağlandı" yorumunun Suudi Arabistan'ın devasa varlık fonuyla yaptığı görüşmelere dayandığını söyleyen Musk, bu fonun kendisini şirketi özelleştirme konusunda teşvik ettiğini ve Tesla'daki yatırımını arttırmayı teklif ettiğini söyledi. Suudi Arabistan'ın Kamu Yatırım Fonu, ülkenin ekonomik büyümesi için önemli olan kuruluşlara yatırım yapıyor ve 2022'nin başlarında yönetim altında 620 milyar dolarlık varlığı olduğunu söylüyor.

Musk'ın ekibi, Aralık ayında tebliğ edilen ve Salı günü dosyaya konulan bir mahkeme celbine göre, fonun başkanı Yasir al-Rumayyan'ın davanın bir parçası olarak ifade vermesini istiyor. Musk'ın ekibi ayrıca Suudi Kamu Yatırım Fonu'nun diğer üç üyesini de mahkemeye çağırdı. Fon, mahkeme celpleriyle ilgili olarak CNN'e yorum yapmayı reddetti.

Davanın duruşması bu ayın sonunda başlayacak.

Musk ile El-Rumeyyan arasında 2018 yılında geçen ve Haziran ayında mahkemeye sunulan bir dizi mesaj, Musk'ın Tesla'sı ile halihazırda otomobil üreticisinde küçük bir yatırımı bulunan devlet varlık fonu arasındaki finansman görüşmelerine dair bazı bilgiler sunuyor.

"Finansman sağlandı" tweet'ine gelen tepkilerin ardından iki adam arasında gerçekleşen mesajlaşmada Musk, el-Rumayyan'ın "Tesla'yı kesinlikle özelleştirmekle ilgilendiğini ve 2016'dan beri bunu yapmak istediğini" söylediği Tesla'da yaptıkları bir konuşmayı ima etti. Musk aynı kısa mesajda şunları ekledi: "Ayrıca karar merciinin siz olduğunuzu, dahası bunu ulusal düzeyde stratejik olarak önemli gören Veliaht Prens tarafından güçlü bir şekilde desteklendiğinizi açıkça belirttiniz."

Musk, el-Rumeyyan'ı Suudi varlık fonunun Tesla'nın özelleştirilmesine yardım etmek istediğini doğrulayan bir açıklama yapmaya çağırdı. "Özelleştirme işlemiyle ilgili olarak benimle görüşmelerde bulunduğunuzu teyit etmeniz son derece önemli. Daha fazla bir şey söylenmesine gerek yok. Eğer bu söylenmezse, bir daha asla konuşmayacağız. Tesla CEO'su ayrıca, Suudi fonunun özelleştirme anlaşmasını finanse etmeye ilgi göstermediğini öne süren isimsiz kaynaklara atıfta bulunan birkaç haberle ilgili hayal kırıklığını da dile getirdi.

Ancak al-Rumayyan geri adım attı.

Musk'a verdiği yanıtta "Hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığımız bir şeyi onaylayamayız" dedi. "Finansal bilgileri ve ileriye dönük yolu göndereceğiniz konusunda anlaştık ve o zamandan beri hiçbir şey olmadı ... Ben sizin arkadaşınızım. Bu yüzden lütfen bana bir düşman gibi davranmayın."

El-Rumayyan'ın ek bilgi taleplerini yinelemesinin ardından Musk farklı yatırımcılarla özelleştirme anlaşması yapmayı planladığını söyledi. Haftalar sonra bu fikrinden vazgeçti.

Hissedar davasının duruşması Tesla ve Musk için zor bir döneme denk geliyor; Musk aynı zamanda otomobil üreticisinin hissedarlarının, kontrolü altındaki en yeni şirket olan Twitter'a daha az zaman ayırması yönündeki baskısıyla da karşı karşıya. Salı günü Tesla hisseleri, şirketin beklenenden daha zayıf küresel satışlar bildirmesinin ardından son iki yılın en kötü gününü yaşadı.

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Kaynak: edition.cnn.com