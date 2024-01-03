Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısı neden bir sonraki büyük lüks turizm destinasyonu olabilir?

Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyıları, Akabe Körfezi'nde Ürdün ile olan kuzey sınırından güneyde Yemen'e kadar bin milden fazla uzanmaktadır.

Cidde gibi büyük şehirlerin dışında kalan bu kıyı şeridinin büyük bir kısmı turkuaz renkli sular, açık deniz adaları, el değmemiş plajlar ve mercan resiflerinden oluşan gelişmemiş kıyı şerididir.

Şimdi, Suudi Arabistan'ın ekonomiyi çeşitlendirme, petrol gelirine bağımlılığını azaltma ve sosyal reform uygulama planı Vizyon 2030'un bir parçası olarak, devlet tarafından finanse edilen geliştiriciler tarafından eko-bilincin zirvesi olarak lanse edilen bir dizi ultra lüks proje Kızıldeniz kıyılarında devam ediyor.

Profesyonel Dalış Eğitmenleri Birliği PADI'nin Orta Doğu Bölge Müdürü Firas Jundi, "Buranın dünyaya açıldığını görmek gerçekten heyecan verici," diyor.

"Suudi Arabistan'da büyüdüm ve dalışa 1989'da orada başladım, o zamanlar kuzeye sadece dört tekerlekli araçlarla ulaşılabiliyordu.

"Kıyıya vardığınızda buranın el değmemiş, berrak bir görüşe sahip, balıklarla dolu devasa bir yüzme havuzu gibi olduğunu görüyorsunuz.

"Burası bir dalış noktası olmadığından mercanların ne kadar korunaklı olduğunu tahmin edebilirsiniz."

Mavinin birçok tonu

Cidde'nin yaklaşık 300 mil kuzeyinde 28.000 kilometrekarelik kıyı şeridini ve 90 açık deniz adasını kapsayan Kızıldeniz bölgesi ve daha kuzeyde Prens Muhammed bin Salman Doğal Koruma Alanı'nda yer alan AMAALA, Suudi Arabistan'ın giga olarak adlandırılan projelerinin bir parçası.

Geliştiriciler, deniz, çöl, kumullar ve dağlar etrafında sanat, kültür ve eğitim de dahil olmak üzere zengin su sporları ve diğer aktiviteler sunan butik tatil köylerine sahip olacaklarını söylüyor.

Her ikisine de 2023 yılında iç hat uçuşlarına açılması planlanan Kızıldeniz Uluslararası Havaalanı hizmet verecek.

Suudi hükümetinin kontrolündeki Kamu Yatırım Fonu'na (PIF) ait projelerin çatı geliştirme şirketi Red Sea Global'in destinasyon geliştirme direktörü Rosanna Chopra, "Buraya ilk geldiğimde ve adalara çıkıp mavinin yaklaşık yedi tonunu gördüğümde, 'denizde mavinin kaç tonunu bulabilirsin' diye düşündüm" diyor.

"Şu anda bile 'Bu muhteşem yer de neyin nesi ve neden bu kadar uzun süre sır olarak kaldı?" diye düşünüyorum.

"Adalar, deniz yaşamı ve yunuslar, sanki bir tür fantastik dünya gibi. Burayı korumaya çalışmanın sorumluluğu sizi gerçekten bunaltıyor çünkü buranın bu kadar çarpıcı, bu kadar değerli ve bu kadar güzel olmasının bir nedeni var.

"Bunu aceleye getiremeyiz, sorumlu bir şekilde yapmalıyız, iyi yapmalıyız."

Jundi, Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısında bir aşağı bir yukarı dalmış ve turizm potansiyelinin çok büyük olduğuna inanıyor.

"Covid sırasında hayat durduğunda [başka yerlerdeki] mercanlar bir mola verdi ve şimdi tekrar dalmaya başladığımda çok daha fazla deniz yaşamı, daha büyük deniz hayvanları görüyorum" dedi.

"Bu da size herhangi bir faaliyete açılmamış bir yerin neye benzeyebileceği konusunda bir fikir veriyor.

"Heyecan verici olan şey acele etmek istememeleri. Mısır gibi bir başka yoğun destinasyon olmak istemiyorlar.

"Sadece dalış değil, Suudi Arabistan'da tarihi yerler ve çöllerle dolu başka pek çok güzel şey var. Dalışın Suudi Arabistan'ın tanıtmaya çalıştığı buzdağının sadece bir ucu olduğunu düşünüyorum."

Hiper lüks

Umluj ve Al-Wajh şehirleri arasında yer alan Kızıldeniz projesi, 90 adanın 22'sini geliştirecek ve %100 yenilenebilir enerjiyle çalışacak. 2030 yılına kadar 50 otel, 8.000 oda ve 1.000 kadar konuttan oluşması bekleniyor.

Chopra'ya göre, sorumlu bir şekilde seyahat etmeyi, yerel toplumu ve çevreyi koruyup geliştirmeyi ve ziyaretçilere dönüştürücü deneyimler sunmayı amaçlayan projelerle birlikte "yenileyici" turizm moda sözcük haline geldi.

Chopra, "Bence lüks seyahat yeniden tanımlanıyor" diyor.

Ummahat Adaları'nın kumlu şeritleri, 2023'ün sonlarında açılacak olan Kızıldeniz gelişmelerinin ilkine ev sahipliği yapacak. Regis Red Sea Resort, Japon mimar Kengo Kuma tarafından tasarlanan, karada ve su üzerinde villalarda konaklama imkanı sunan bir su sporları merkezi olacak.

Ummahat'ta bir Ritz-Carlton Rezervi olanNujuma'da bir dalış merkezi bulunacak.

Shura Adası, 1,2 kilometrelik bir köprüyle bağlanan havaalanından arabayla 30 dakika uzaklıkta olacak ve sahile vurmuş mercan gibi görünecek şekilde tasarlanmış 11 alçak katlı tatil köyü içeren bir merkez ada görevi görecektir.

Bir golf sahası, marina, alışveriş ve yemek mekanları da bulunacak.

İki iç tatil köyü, Desert Rock ve Southern. Dunes, sahilin doğal manzarasından en iyi şekilde yararlanacak.

Anakaradan tekneyle 45 dakika uzaklıktakiSheybarah, geliştiriciler tarafından, mimarlık firması Killa Design 'ın bir dalgıcın baloncuklarını yansıttığını söylediği bir dizi su üstü kapsülüne sahip hiper lüks, kendi kendini idame ettiren bir tesis olarak lanse ediliyor.

Chopra, "Suya bakıp da 'içine, altına, üstüne nasıl girebilirim' sorusunu sormayan kimseye meydan okuyorum - bunun bir parçası olmak isteyeceklerdir" diyor.

AMAALA'daki gelişim, bir sağlıklı yaşam "merkezi" ve su sporları ve diğer aktiviteler için bir merkez olan Triple Bay ile başlayacak.

Bir marina uluslararası yatçılık setine hitap edecek ve bir Deniz Yaşamı Enstitüsü hem bilimsel bir araştırma merkezi hem de artırılmış gerçeklik deneyimlerinden su altı yürüyüş yollarına, dalgıçlara ve gece dalışına kadar değişen 10 bölgeli bir turizm merkezi olacak.

'İnsanlar hayretler içinde kalacak'

Triple Bay'in 2024 yılında açılması ve daha sonra bir açık deniz adası ve kıyı gelişiminin gerçekleşmesi beklenmektedir. Tamamlandığında AMAALA, 25 otelde 3.000'den fazla otel odası ve yaklaşık 900 villa ve apartman dairesi sunacak ve bunların tümü, geliştiricilerin %100 yenilenebilir enerjiyle çalıştığını ve sıfır karbon ayak iziyle faaliyet gösterdiğini söylediği enerjiyle çalışacak.

Hem The Red Sea hem de AMAALA için deniz uçakları, tekneler ve elektrikli araçlar konukları yeni havalimanından tesislerine transfer edecek ve bagajları varış noktalarına kadar kontrol edilecek.

Chopra, "Bizim işimiz bunu akıllıca açmak," diyor. "Bu sadece yelken, uçurtma sörfü ya da folyo yapmayı öğrenmek değil, denize saygı duymaktır. Doğa Ana hepimizden daha büyüktür ve ona ne kadar saygı duyarsanız, su olan oyun alanından o kadar keyif alırsınız.

"Bizden ayrılırken sadece mercan resiflerimizin ve gezegenimizin yenilenmesine katkıda bulunduğunuzu değil, aynı zamanda bir insan olarak da yenilendiğinizi hissetmenizi istiyoruz ve bu, başka bir destinasyonda üretilmesi veya yeniden uyarlanması çok zor bir şeydir. Bu bölgeyi doğal güç altında keşfedebilmek insanlar için gerçekten muazzam bir deneyim olacak."

Geliştiriciler Kızıldeniz'e yılda bir milyon, Amaala'ya ise 500.000 ziyaretçi sınırı koydular ancak asıl soru bu sınırın gerekli olup olmayacağı. Suudi Arabistan'ın insan hakları sicili göz önüne alındığında, turistler gelecek mi?

Suriye'de doğan ancak BAE'de yaşayan Jundi, "Kesinlikle turistlerin geleceğine inanıyorum," diyor.

"Yılda üç kez Suudi Arabistan'a gidiyorum ve bu yeni vizyonla birlikte ortaya çıkan çeşitliliği hissetmeye başlayacaksınız."

Chopra sözlerine şöyle devam etti: "Diğer ülkeler için sıkıntılı ve kafa karıştırıcı dönemler geçirmiş pek çok ülke gibi, hepimiz insanların evrim geçirebileceği bir dünyada yaşamalıyız ve krallığın gençliğini ne kadar desteklesem azdır.

"İnsanlar geldiklerinde çok şaşıracaklar. Suudilerin misafirperverliği onları şaşkına çevirecek."

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Kaynak: edition.cnn.com