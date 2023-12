Suudi Arabistan LGBTQ ziyaretçilerini memnuniyetle karşıladığını açıkladı

Suudi Turizm Otoritesi'nin (STA) web sitesinin soru-cevap bölümü, eşcinsel ziyaretçilerin Suudi Arabistan'da hoş karşılandığını belirtecek şekilde güncellenmiş görünüyor.

Web sitesinin SSS sayfasındaki soruya verdiği yanıtta "Herkes Suudi Arabistan'ı ziyaret edebilir ve ziyaretçilerden bu tür kişisel bilgileri ifşa etmeleri istenmez" deniyor: "LGBT ziyaretçiler Suudi Arabistan'ı ziyaret edebilir mi?"

Web sitesinin tam olarak ne zaman güncellendiği bilinmiyor. STA sözcüsü, politikanın daha önce de yürürlükte olduğunu, ancak web sitesinin 14 Mart 2023 ve öncesine ait arşivlenmiş bir versiyonunda soru ve cevabın yer almadığını söyledi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre Suudi Arabistan'da aynı cinsiyetten kişilerle cinsel ilişkiye girmek suçtur.

Dünya çapında LGBT bireylerin hakları için kampanya yürüten Human Dignity Trust'a göre, trans bireyler de Suudi Arabistan'da kovuşturmaya uğrayabilir, "yasanın uygulandığına dair önemli kanıtlar" ve LGBTQ bireylere yönelik "tutarlı ayrımcılık ve şiddet raporları" bulunmaktadır.

Toplum için lüks bir seyahat planlama hizmeti olan Out Of Office'in ve dünyanın en büyük LGBTQ+ seyahat platformu olan Travel Gay'in CEO'su Darren Burn'e göre LGBTQ+ gezginler kazançlı bir pazar.

"CNN'e konuşan Burn, "Araştırmalar, bir destinasyonda heteroseksüel çiftlerden daha fazla para harcadıklarını ve yılda daha fazla kez seyahat etme eğiliminde olduklarını gösteriyor.

"Bu çok ilginç ve kazançlı bir demografi ve ülkeler bu demografiyi [cezbetmek] için büyük gelirler elde ediyor."

Ancak LGBTQ gezginlerin Suudi Arabistan'a seyahat ederken kendilerini rahat hissedip hissetmeyecekleri ayrı bir konu. Burn, eşcinselliğin suç olduğu Maldivler ve Dubai gibi destinasyonların popüler olduğunu, ancak yetkililerden daha fazla güvence alınmazsa Suudi Arabistan'ın daha zor bir satış olabileceğini söyledi.

"Oldukça muğlak ve müşterilerimizi güvenli bir şekilde destinasyona gönderebilmemi sağlayacak güvenceleri sunmuyor, ancak web sitesinde LGBT gezginlerle ilgili herhangi bir şey iyi bir başlangıç noktası" dedi.

"Dünya Kupası öncesi Katar hariç, onlardan bahseden başka bir Orta Doğulu turizm kurulu düşünemiyorum ve o bile belirsizdi, herkesin hoş karşılandığını söylüyordu.

"Ancak benim endişem, destinasyondaki gerçekliğin nasıl olduğudur. Eşcinsel bir çiftin herhangi bir sorun yaşamadan bir otele giriş yapabileceğini ve çift kişilik bir yatak alabileceğini mi söylüyorlar? Benim önsezim bunun gerçek olmadığı yönünde."

'Arkadaşım yeni bir telefon almamı önerdi'

Ekim 2022'de - web sitesi güncellenmeden önce - bir iş gezisi için Suudi Arabistan'ı ziyaret eden bir eşcinsel gezgin CNN'e yaptığı açıklamada, kaldığı süre boyunca kendisini "dolapta" hissettiğini söyledi.

Adını vermek istemeyen İngiliz gezgin, Suudi Arabistan'ın turizm odaklı destinasyonlarından biri olan AlUla'da vakit geçirmiş.

"Bir hafta kadar iyiydi ama ondan sonra aniden dolapta bir hayat yaşamaya geri döndüğümü ve gerçek benliğim olmadığımı fark ettim. Olan belirli bir şeyden ziyade, olabileceklerden -bilinmeyenden- korktuğum için" dedi.

"Bana [çalıştığım şirket tarafından] ne yapmam gerektiğine dair bir e-posta gönderildi. Temel olarak telefonumdan LGBTQI ile uzaktan yakından ilgili her şeyi silmemi söylediler - tüm fotoğraflar, uygulamalar, gazeteler ve dergiler. Mısırlı arkadaşım yeni ve temiz bir telefon almamı önerdi.

"Yakın iş arkadaşlarıma söyledim ama eşcinsel olduğumdan ya da geçmiş deneyimlerimden [genellikle] bahsetmiyordum. Bunu kendime sakladım ve birden normalde konuşacağım şeyler hakkında konuşamayacağımı fark ettim ve bu şekilde yaşamak istemiyorum. Uygulamada herkes çok rahattı ama kanun kanundur."

Bununla birlikte, gezisinden edindiği bir "vahiy "in "Suudi halkının ne kadar dostane ve misafirperver olduğu" olduğunu da sözlerine ekledi.

"Değişen tutumlara gerçekten açıklar, ancak yaşamları boyunca Batı dünyasıyla gerçekten [temas kurmamışlar]. Diğer kültürlerden] insanlarla tanışmadığınız ve farklılıklar hakkında konuşmadığınız sürece onlardan bir şey öğrenmeniz mümkün değil.

"Yasaların ve yetkililerin söylediklerinin yerel halkın sizinle nasıl etkileşime girdiğinden çok farklı olduğunu gördüm.

"Oraya gidip açık bir şekilde eşcinsel olsaydınız oldukça endişelenirdim - oraya bir partnerle gitmek konusunda kendimi rahat hissetmezdim - ama burası çok hızlı değişen bir ülke."

Dubai ve Katar'ın ardından

Suudi Arabistan turizm sektörünü genişletmeye odaklanarak, neredeyse 2.000 yıldır el değmemiş kalıntıların bulunduğu AlUla gibi yerlerde arkeoloji meraklılarına hitap ediyor ve ziyaretçilerin ilgisini çekecek yepyeni şehirler yaratıyor.

Eylül 2022'de ülkeyi ziyaret eden CNN'den Richard Quest şunları yazdı: "Daha önce de ülkelerin değiştiğini gördüm ama Suudi Arabistan'da yaşanan değişime benzer bir şey gördüğümü sanmıyorum. Suudi Arabistan'ın değişimi kasıtlı, derin kapsamlı ve dramatik." Ancak "çelişkilere" de dikkat çekti: ziyaretinin ardından bir günde 81 kişi idam edildi.

İnsan hakları araştırmacısı Nora Noralla CNN'e yaptığı açıklamada, krallığın LGBTQ+ gezginleri çekmek için Katar ve Dubai'yi takip ettiğini söyledi. Ancak bunun gezginlerin şartlarına uygun olmayabileceği konusunda uyardı.

"Dubai'de çok sayıda gey influencer var ve bulunduğunuz bölgenin bağlamını anladığınız, geleneksel kültüre saygı duyduğunuz ve eşcinselliğinizi hiçbir şekilde göstermediğiniz sürece sorun yok," dedi.

"Bu sizin cis-passing olmanızı gerektiriyor. Eğer non-binary ya da makyajlı bir erkekseniz ya da açıkça transsanız ve bölgeye gelirseniz girişinize izin verilmeyecektir. LGBT bireylerin hoş karşılandığını söyleyemem - eşcinsel çiftlerin hoş karşılandığını söylüyorlar ve bu tamamen farklı bir şey."

Ayrıca "zengin turistler" için geçerli olanın diğerleri için geçerli olmadığı konusunda da uyardı. "Queer sakinler hangi çizgileri aşabileceklerini biliyorlar ve bu tamamen ekonomik ve sosyal geçmişinize bağlı" dedi. "Bu tür faaliyetlerin risklerinin farkındalar ve bunu ihtiyatlı bir şekilde nasıl yapacaklarını biliyorlar. Bu [yeni hareket] temelde Batılı turistler için.

"Dubai modelini kopyalamaya çalışıyorlar ki paralarının bir kısmını alabilsinler. Para için] çok fazla rekabet var. Eğer cis, gey bir Batılıysanız hoş geldiniz. Trans ve cis-passing iseniz, hoş karşılanırsınız. Ama eşcinselliğinizi uzaktan gösteren hiçbir şey hoş karşılanmıyor. Ve bence eğer biri çizgiyi aşarsa, kesinlikle hızlı bir şekilde hareket edeceklerdir."

Şüpheciliğine rağmen Darren Burn, Suudi Arabistan'ın potansiyel olarak eşcinsel dostu bir yer olabileceğini düşünüyor.

"LGBTQ+ gezginlerin gerçekten güvenli bir şekilde seyahat edebilmelerinin bir yolunu bulmak, LGBT topluluklarına tanıtım yapmak için para harcadıklarını görmek ve Suudi Arabistan'ı cazip otantik bir destinasyon haline getirmek için yerel olarak LGBT haklarında değişiklikler yapmak için turizm kurulu ve hükümetle bir görüşmeyi memnuniyetle karşılarız.

"Destinasyonların şu anda turistleri ağırlamasının nedeninin gelecekteki gelir kaynaklarının bu olduğunu düşünmeleri olduğunu hepimiz biliyoruz, ancak bu iyi bir şey çünkü iş için iyiyse eşitlik yasasında değişikliklere yol açabilir."

Seyahatin her iki tarafta da zihinleri genişletebileceğini de sözlerine ekledi.

"Seyahat ve turistler destinasyonlara gelmeden, zihniyetler asla değişmez - bunu güvenli bir şekilde yapabildikleri sürece, LGBTQ+ gezginler engelleri yıkabilir" dedi.

"Destinasyonlar değişiyor - ancak güvende olacaklarına, hoş karşılanacaklarına ve check-in yapabileceklerine dair güvence alana kadar yakın zamanda müşteri göndereceğimizi sanmıyorum."

Bir STA sözcüsü yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Dünyanın herhangi bir ülkesini ziyaret ettiğinizde olduğu gibi kültürümüze, geleneklerimize ve yasalarımıza uymak ve saygı göstermek koşuluyla herkes Suudi Arabistan'ı ziyaret edebilir.

"Diğer hükümetler gibi biz de ziyaretçilere kişisel sorular sormuyoruz ve mahremiyet hakkına saygı duyuyoruz."

