'Sürdürülebilir lüks' çok moda. Ama gerçekte nasıl işliyor?

Bu gürültünün ortasında üç katlı bir İngiliz sarmaşığı duvarı, bir binanın cephesinde büyüyen küçük bir kentsel zen dilimi. Yoldan geçenler 58. Cadde ve Altıncı Bulvar'ın kuzeydoğu köşesine baktıklarında doğanın burada da gelişebileceğini hatırlıyorlar.

Yaklaşık on yıl önce kavramsallaştırılan 1 Hotels, hem metropol merkezlerinde hem de sahil kenarındaki saklanma yerlerinde bulunan "sürdürülebilir lüks" olarak adlandırılan bir markadır. Düşük etki ile yüksek lüks olacak şekilde tasarlanmışlardır. Şirketin ilk lokasyonu olan 1 Hotel South Beach 2015 yılında açılmış, bunu aynı yıl New York'taki iki otel izlemiştir.

Gezginler sürdürülebilir seyahat seçeneklerine her zamankinden daha fazla ilgi duyuyor ve bunun için bir prim ödemeye hazırlar. Euromonitor' un Ağustos 2023 tarihli Sürdürülebilir Seyahat Endeksi 'ne göre, gezginlerin yaklaşık %80'i sürdürülebilir özellikler için en az %10 daha fazla ödemeye hazır.

Google Arama verileri, "sürdürülebilir oteller" teriminin son beş yılda yükseliş eğiliminde olduğunu gösteriyor. Buna ek olarak, Google artık doğrudan ABD Yeşil Bina Konseyi (LEED - Enerji ve Çevre Tasarımında Liderlik - derecelendirmeleri sağlayan) gibi kuruluşlarla çalışarak, güvenilir bir üçüncü taraf grubundan sertifika alan tesisler için otel arama sonuçlarında bir eko-etiket taşıyor.

1 Hotel Central Park, dünyanın dört bir yanındaki diğer dokuz tesis gibi, mümkün olan her yerde geri kazanılmış ve doğal malzemeler kullanırken dış dünyayı içeri getirerek bu yüksek-alçak felsefesini benimsiyor.

Dış cephedeki yeşilliklerin yanı sıra, New York'taki su depolarından elde edilen sekoya çıtalar ve yerel ahırlardan elde edilen keresteler, otelin inşaat sürecinde konuk odalarında malzeme olarak yeniden kullanıldı. Yatak başlıkları, kenevir karışımlı şilteler ve hassas, hipoalerjenik organik çarşaflarla özel olarak üretildi. Toplam 60 konuk odasında Central Park manzaralı minderli pencere koltukları bulunmaktadır.

Tüm 1 Hotel tesisleri LEED veya BREEAM sertifikalıdır ve tüm ABD lokasyonları karbon-nötrdür. (LEED ve BREEAM uluslararası kabul görmüş çevre sertifikasyon programları olmakla birlikte, BREEAM daha çok Birleşik Krallık'ta ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde standart olarak kullanılmaktadır). SH Hotels & Resorts'un (1 Hotels'in sahibi olan şirket) CEO'su Raul Leal, markanın temel kuruluş ilkesinin, her bir tesisin çevresine bağlı olarak doğal çevreyle bağlantı kurmak olduğunu söylüyor.

"Sürdürülebilirlik her zaman markamızı oluşturan DNA'nın ayrılmaz bir parçası, tüm otellerimizde dokunan bir iplik olmuştur" diyor. "Sürdürülebilirliğe öncelik vermenin ve doğayla birlikte hareket etmenin tasarımdan, işlevsellikten veya lüksten ödün vermek anlamına gelmediğine inanıyoruz."

1 Hotel Hanalei Bay, Hawaii'nin yemyeşil Kauai adasındaki amiral gemisi tesis, karbon ayak izini azaltmak için yeni malzemelerin kullanımını en aza indiren karmaşık, yıllar süren bir yenileme projesiydi. 2022'de açılan geniş kapsamlı lüks tesis, bir önceki yapıdan 144,6 tondan fazla mevcut mobilya, demirbaş ve ekipmanı kurtarmak için bir "yapısöküm" şirketi olan RE-use Hawai'i ile ortaklık kurdu.

Leal, yaptıkları her şeyde çevrenin ön planda olduğunu belirtirken, bunun konuklara kaldıkları süre boyunca "vaaz verme" pahasına olmadığını da ekliyor. "Bir etki yaratmak için günlük fırsatlar buluyoruz... misyonumuz müşteri deneyimi boyunca çeşitli temas noktalarında incelikle ortaya çıkıyor" diye belirtiyor.

Buna, beş dakika sonra su kullanımını azaltmak için nazik bir hatırlatma içeren duş zamanlayıcısı gibi özellikler de dahildir. Tüm 1 Otellerinin konuklarına tamamen elektrikli, lüks Audi ev arabalarına (test sürüşü de yapabiliyorlar) erişim sağlanıyor.

Bu arada, bazı tesisler, görünüşü kusurlu olan ve üreticilerin aksi takdirde atacakları ürünleri içeren bir lobi çiftlik standına sahiptir.

Her 1 Hotel ayrıca, konukların konaklamalarının sonunda nazikçe kullanılmış giysilerini geride bırakabilecekleri bir sürdürülebilirlik ve sosyal etki girişimine katılmaktadır. Bu eşyalar daha sonra HIV, AIDS ve evsizlikle yaşayan ve bunlardan etkilenenlere hizmet sağlayan New York City's Housing Works gibi yerel hayır kurumu ortaklarına bağışlanmaktadır.

Elbette 1 Hotels, sürdürülebilirliği önemli bir marka sütunu olarak gören tek lüks oyuncu değil.

Taylandlı yalınayak lüks oteller ve tatil köyleri zinciriSix Senses'in kendi "Sürdürülebilirlik Fonu" var. Bu, şirketin toplam gelirinin %0,5'inin, ev tipi şişelenmiş su satışlarının %50'sinin ve yumuşak oyuncak satışlarının ve bağışlarının %100'ünün faaliyet gösterdikleri topluluklardaki yaşam alanlarının restorasyonuna ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesine harcanmasını garanti eden bir taahhüttür.

Benzer şekilde, küresel eko-otel ve tatil köyleri serisi olan Banyan Tree de "Greater Good Grant" adında bir program sunmaktadır. Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, şirketin varlık gösterdiği destinasyonları, farklı kültürleri ve ev sahibi toplulukları korumayı amaçlayan bu fona başvurabilir. Banyan Tree ayrıca, şu anda 17. yinelemesinde olan yıllık bir sürdürülebilirlik raporunu da kendisi üretmektedir.

Özel fonlar, sertifikalar ve genel çevre yönetiminin ötesinde, gerçek lüks markalar - Six Senses, Banyan Tree ve 1 Hotels dahil - bireysel düzeyde sürdürülebilirliğe odaklanmalıdır. Sürdürülebilirlik ve lüksü bir araya getiren konaklama şirketleri için "pastanı al ve ye" zihniyetine ihtiyaç vardır.

Bunların hiçbiri ucuza gelmiyor. Balearics'teki ilk BREEAM sertifikalı tesis olan Six Senses Ibiza'nın gecelik başlangıç fiyatı 1.050 $ iken, yukarıda bahsi geçen 1 Hotel Central Park'ın gecelik fiyatı daha mütevazı 432 $'dan başlıyor.

Zeal, "Sağlıklı yaşamın ve kişinin kişisel esenliğine odaklanmanın, doğayla uyum içinde olma fikrinin doğal bir uzantısı olduğuna inanıyoruz" diyor. Bu da sağlıklı yaşam, tüm vücut sağlığı ve ruhsal zindeliği teşvik eden programlar anlamına geliyor. 1 Hotels için bu, çeşitli bütünsel bakımlar, hizmetler ve dersler sunan bir Bamford Wellness Spa'yı da içeriyor.

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Kaynak: edition.cnn.com