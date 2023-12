Sürdürülebilir gemiler: Dünyanın en eko-bilinçli gemi seyahatleri

Gerçekten de, karbon püskürten gemileri, aşırı atık üretimi (çöp, kanalizasyon ve gri su) ve liman aşırı turizmi ile bilinen bir sektörde sürdürülebilirlik zorlukları çoktur - iyi duyurulmuş cezalarla sonuçlanan çevre ihlallerinden bahsetmeye bile gerek yok.

Ancak, daha sıkı düzenlemeler ve küresel çevre ölçütleri devreye girdikçe ve tüketiciler giderek daha temiz, daha yeşil tatiller talep ettikçe, deniz deneyimlerini önemli ölçüde daha sürdürülebilir hale getirmek için yoğun çaba sarf eden kruvaziyer şirketleri de var.

"Her kruvaziyer şirketi, karbon ayak izini incelemekten emisyonları iyileştirmeye kadar yeşil girişimlere yatırım yapıyor. Bu, her kruvaziyer şirketi için en önemli konu" diyor Cruise Critic adlı kruvaziyer inceleme sitesinin genel yayın yönetmeni Colleen McDaniel.

Günümüzde, plastik pipetlerin yasaklanması ya da çarşafların yeniden kullanılması gibi temel sürdürülebilirlik uygulamaları, çıtayı yükseltmek için yeterli değil. Gerçek yenilikçiler, özellikle daha temiz alternatif yakıtlar ve limanda daha çevreci altyapı konusunda teknolojik atılımlar yoluyla karbonsuzlaştırma hedeflerini en agresif şekilde takip eden hatlardır.

Kruvaziyer endüstrisi 2019 yılında yaklaşık 30 milyon yolcu taşımış ve pandemi öncesi küresel ekonomiye 154 milyar doların üzerinde katkı sağlamıştır; pandeminin getirdiği aksaklıklara rağmen yılsonuna kadar bu rakamları aşma yolunda ilerlemektedir. Kruvaziyer turizmini savunanlar, yerel ekonomileri destekleyerek ve kruvaziyer yolcularının çevresel ve kültürel farkındalık duygularına ilham vererek gemi seyahatinin iyilik için bir güç olabileceğini söylüyor.

Ancak sektörün gemilerinde çevreyi kirleten ağır fuel oil (HFO) kullanması, Birleşmiş Milletler'in 2050 yılı için belirlediği küresel net sıfır emisyon hedefiyle çelişiyor. Halihazırda yolcu gemileri ve diğer deniz araçları her yıl küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık %3 'ünden sorumludur. Yolcu başına karbon emisyonu açısından uçak yolculuğundan daha kötü olduğu düşünülen Pacific Standard tarafından hazırlanan bir rapor, gemi seyahati sırasında bir kişinin ortalama karbon ayak izinin üç katına çıktığını ortaya koymuştur.

Kruvaziyer sektörünün en büyük ticaret birliği olan Cruise Lines International Association'ın (CLIA) okyanusa açılan üye kruvaziyer şirketleri, 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşmayı ve 2030 yılına kadar karbon oranlarını (2008 seviyelerine kıyasla) %40 azaltmayı taahhüt etmişlerdir.

Ancak bu hedeflere ulaşılmaya çalışılırken, sektörün gözlemcileri yeşil badana uygulamalarının yaygınlaştığını söylüyor. Her yıl kruvaziyer gemilerinin "karnesini" çıkaran çevre grubu Friends of the Earth'ün yöneticilerinden Marcie Keever, "Sürdürülebilirlik iddialarının birçoğu sadece yeşil göz boyama ya da kara turizminde yıllardır uygulanan aynı türden 'sürdürülebilirlik' önlemleri" diyor.

Bunun örnekleri, hatların karbon ve sülfür yayan HFO'yu daha temiz, alternatif yakıtlarla değiştirmeye çalışmasıyla görülebilir. Düşük karbonlu sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG), CLIA üyelerinin sipariş ettiği yeni yolcu gemilerinin yarısından fazlasının birincil itici güç olarak LNG'ye sahip olmasıyla birlikte, "sıçrama tahtası" yakıt çözümü olarak yaygın bir şekilde müjdelenmektedir.

Ancak çevreciler ve bilim insanları LNG'nin sınırlı ve çevreyi kirleten bir fosil yakıt olduğu ve uzun vadede çevreye HFO'dan bile daha fazla zarar verebileceği konusunda uyarıyor.

Stanford Üniversitesi'nde atmosfer/enerji programı direktörü ve "No Miracles Needed" kitabının yazarı Dr. Mark Jacobson, "LNG kirli bir yakıttır" diyor: GünümüzTeknolojisi İklimimizi Nasıl Kurtarabilir ve Havamızı Nasıl Temizleyebilir?" kitabının yazarı. LNG'nin "doğrudan hava kirliliği emisyonları ağır akaryakıttan daha az olsa da, yine de önemli olduğunu ve sürdürülebilir olmayan çıkarma uygulamaları (fracking gibi) ve metan yan ürünleri gibi faktörler nedeniyle yukarı akış emisyonlarının ve ayak izinin ağır yakıttan daha büyük olduğunu" söylüyor.

Jacobson gibi uzmanlar, sektörün daha çok yeni ortaya çıkan sıfır emisyonlu enerji teknolojilerine odaklanması gerektiğini söylüyor. "Gemiler için çok daha temiz çözümler batarya elektriği ve yeşil hidrojen yakıt hücresi elektriğidir" diyen Jacobson, "her iki durumda da gemiden kaynaklanan tüm emisyonların - hidrojen yakıt hücreleri söz konusu olduğunda su buharı dışında - ortadan kaldırıldığını" belirtiyor.

CLIA, önümüzdeki beş yıl içinde hizmete girecek yolcu gemilerinin %15'inden fazlasının hidrojen yakıt hücreleri veya elektrikli bataryalarla donatılacağını bildirmektedir.

Sürdürülebilirlikle ilgili bir diğer umut verici gelişme de sektörün sıfır emisyonlu yanaşmaya doğru ilerlemesidir. Günümüzün yeni gemilerinin büyük çoğunluğu, yakıt yakan motorlarını kapatacak ve limandayken yerel şebekeye bağlanacak şekilde tasarlanmaktadır - bu süreçte hava kirliliği ve ilgili sağlık sorunları azaltılmaktadır. Uyarı: CLIA gemileri tarafından ziyaret edilen 1.500 küsur limandan sadece 29'u şu anda uyumlu altyapıya sahip.

Daha gidilecek çok yol olsa da - "gemi seyahati en kirli tatil seçeneklerinden biri olmaya devam ediyor" diye uyarıyor Keever - işte çevreye duyarlı girişimleriyle başı çeken beş kruvaziyer şirketi.

Hurtigruten

Bu 130 yıllık Norveçli macera seyahati şirketinin temelinde sürdürülebilirlik anlayışı yatıyor. Yeşil enerji lideri olan Hurtigruten, on yılı aşkın bir süre önce küçük gemi filosunda HFO'yu bir kenara bırakarak deniz gaz yağı ve biyoyakıt gibi alternatif, daha çevreci yakıtları tercih etti.

2019 yılında dünyanın ilk hibrit bataryalı elektrikle çalışan yolcu gemisini denize indiren (ve sefer filosunun geri kalanını hibrit batarya gücüne dönüştürme sürecinde olan) Hurtigruten, 2030 yılına kadar dünyanın ilk sıfır emisyonlu yolcu gemisine sahip olmayı planlıyor.

Ayrıca, limandayken emisyonları ortadan kaldırmak için filo çapında kıyı gücü bağlantısını etkinleştirdiler ve gemide tek kullanımlık plastikleri aşamalı olarak kaldıran ilk kruvaziyer şirketi oldular.

Ponant

Lüks Fransız hattı Ponant, 2021 yılında 245 yolcu kapasiteli Le Commandant Charcot adlı emisyon azaltıcı hibrit keşif gemisini (LNG ve elektrikli batarya gücüyle çalışan) hizmete sundu ve 2025 yılına kadar "sıfır etkili" bir gemi planlıyor.

Green Marine sertifikasını alan ilk kruvaziyer hattı olan Ponant, emisyonlarının %100'ünü de dengelemektedir.

Ayrıca, tüm Ponant gemileri limanda kıyıdan gemiye güç bağlantıları ile donatılmıştır; hat tek kullanımlık plastik kullanmayı bırakmıştır ve herhangi bir güzergah tasarlanmadan önce çevresel etki çalışmaları yapılmaktadır.

Star Clippers

Bazen sürdürülebilirlik söz konusu olduğunda, eski olan yeniden yenidir.

Monako merkezli yelken şirketi Star Clippers, zamanın %80'ine kadar yalnızca rüzgâr enerjisiyle çalışan (ve aksi takdirde düşük sülfürlü gaz yağı kullanan) 166 ila 227 yolcu kapasiteli üç yelkenli gemi işletiyor.

Gemi boyutunun küçük olması, genel etkinin daha az olması ve daha az turist çeken limanlara erişim anlamına gelmektedir - örneğin Kosta Rika'da Star Clippers, Kosta Rika Turizm Kurulu tarafından eko-kimliklerinin tanınması için onaylanan "Pura Vida Pledge" sertifikasını alan ilk kruvaziyer hattı olmuştur.

Havila Voyages

2022 yılında faaliyete geçmesi planlanan Norveçli kruvaziyer hattı, Norveç kıyılarında seferler düzenleyecek olan dört hibrid gemiden ikisini suya indirdi.

Havila Voyages, denizdeki en büyük yolcu gemisi bataryalarına sahip ve gemilerinin ülkenin UNESCO tarafından korunan fiyortlarında dört saate varan sürelerle sessiz ve emisyonsuz yolculuk yapmasına olanak tanıyor.

Ayrıca, bataryalar limanda yerel şebekeden alınan temiz hidroelektrik enerjisiyle şarj edilebiliyor ve gemilere demirliyken güç sağlayacak kadar güçlü. Gemiler şu anda LNG gücü de kullanıyor olsa da Havila, teknoloji mevcut olduğunda hidrojen gücüne geçecek şekilde tasarlanmış gemilerle nihai olarak emisyonsuz çalışmayı hedefliyor.

Explora Yolculukları

İsviçre merkezli denizcilik şirketi MSC Group'un bu yeni lüks kruvaziyer markası bu yaz hizmete giriyor, ancak 2027'de hidrojen yakıt hücrelerine ve metan kaymasını azaltan teknolojiye sahip dünyanın ilk LNG ile çalışan gemisini piyasaya sürdüğünde gerçekten ses getirecek.

İtalyan gemi yapımcısı Fincantieri'nin ortaklığıyla Explora Journeys 'in öncü gemileri (yeni hat için planlanan iki gemiden ilki) denizdeyken sera gazı emisyonlarını önemli ölçüde azaltacak ve limanda boştayken su buharı ve ısıdan biraz daha fazlasını yayacak.

Markanın öne çıkan diğer özellikleri arasında tek kullanımlık plastik yasağı ve su altı gürültü azaltma sertifikası (denizdeki vahşi yaşamı rahatsız etmemek için) yer alıyor.

Kaynak: edition.cnn.com