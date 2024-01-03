Şüpheli ilk duruşmaya çıkarken Colorado Yüksek Mahkemesi binasında meydana gelen silahlı saldırı hakkında bildiklerimiz

Denver'dan yapılan açıklamaya göre, silahlı saldırı Salı sabahı saat 1'den sonra iki arabanın karıştığı bir kaza mahallinden kaçan bir adamın Ralph L. Carr Colorado Yargı Merkezi 'nin penceresinden ateş ederek içeri girmesiyle gerçekleşti.

Polis, adamın silahsız bir güvenlik görevlisinden zorla anahtarları aldığını, binada ateş açtığını ve merdiven boşluğunda yangın çıkardığını söyledi.

Binaya zorla girilmesi, eyalet yüksek mahkemesinin eski Başkan Donald Trump'ın seçilme yeterliliğine karşı verdiği son kararın ardından gerçekleşti, ancak yapılan soruşturma olayın yargıçlara yönelik son tehditlerle bağlantılı olmadığını "yüksek bir olasılıkla doğruladı".

İşte silahlı saldırı hakkında bildiklerimiz:

Bir adam tutuklandı

Denver polisi, araç kazasından yaklaşık iki saat sonra olay yerinde teslim olan 44 yaşındaki Brandon Olsen'i gözaltında tutuyor. Savcılar kendisini resmi olarak suçlamadı ve başlangıçta kefaletsiz olarak tutuluyordu. Olsen'in bir avukatı olup olmadığı belli değil.

Online hapishane kayıtlarına göre ilk duruşması Çarşamba günü saat 10:30'da yapılacak. Olsen'e yöneltilen suçlamalar birinci derece kundaklama, ağırlaştırılmış soygun ve ikinci derece hırsızlık. Hepsi de ağır suçlar.

Polis Trump'ın mahkeme kararıyla bir bağlantısı olduğunu düşünmüyor

Olsen, olası neden beyanına göre görüşmelerde işbirliği yaptı, ancak mahkeme belgesindeki tüm ifadeleri redakte edildi. Eğer Olsen bir cinayet sebebi açıkladıysa da yetkililer bunu kamuoyuna açıklamadı.

Haneye tecavüz, mahkemenin Trump 'ın 14. Değişikliğin "isyancı yasağı" uyarınca göreve uygun olmadığına hükmederek 2024 oy pusulasından çıkarılmasına 4-3 karar vermesinden iki hafta sonra gerçekleşti.

Ancak yetkililer Salı günü yaptıkları açıklamada karar ile hırsızlık olayının bağlantılı olduğuna inanmadıklarını söyledi.

Bina neredeyse boştu

Yetkililer, eyaletin Yüksek Mahkemesi, Colorado Temyiz Mahkemesi ve diğer yargı kurumlarına ev sahipliği yapan şehir merkezindeki binada, adam gece saatlerinde içeri girdiğinde sadece iki kişinin bulunduğunu söyledi.

Yeminli ifadeye göre, güvenlik görevlisi bir gürültüyü araştırmadan önce danışma masasında tek başına oturuyordu. Mahkeme belgesine göre, güvenlik görevlisi daha sonra tabancalı adama kapıyı açmak için anahtar kullanmaya çalışırken şüpheli tarafından silah zoruyla tutuldu.

Yeminli ifadede adı geçen binadaki diğer kişi ise ofiste çalışan bir kadın. Dedektiflere yangın alarmını duyunca binayı terk ettiğini ve ateş edildiğine ya da yangına tanık olmadığını söyledi.

Polis, olay sırasında kimsenin yaralanmadığını, ancak "binada önemli ve büyük hasar olduğunu" söyledi.

CNN'den Joe Sutton, Andi Babineau, Dakin Andone, Chris Boyette ve Rachel Webb bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com