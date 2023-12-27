Süperstar müzisyen Ed Sheeran çocukluk kulübü Ipswich Town'a sponsor oluyor

Halihazırda ödüllü bir müzisyen ve rekorlar kıran bir sanatçı olan Ed Sheeran, şimdi de çocukluğunun futbol kulübü Ipswich Town'a sponsor oluyor.

Kulübün bulunduğu Suffolk, İngiltere'de büyüyen ve halen burada yaşayan şarkıcı, 'Tractor Boys' erkek ve kadın birinci takımlarının formalarına sponsor olmak için bir yıllık anlaşma imzaladı.

Formaların ön yüzünde yer alacak logoda "tour" kelimesiyle birlikte matematiksel semboller bulunuyor.

Gizemli logonun ne anlama geldiği sorulduğunda Sheeran şunları söyledi: "Her şey zamanla ortaya çıkacak."

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Sheeran, "Futbol Kulübü yerel toplumun büyük bir parçası ve bu benim desteğimi gösterme şeklim" dedi.

"Portman Road'a yaptığım ziyaretlerden her zaman keyif aldım ve taraftarların stadyumlara tekrar girmesine izin verilir verilmez oraya geri dönmeyi dört gözle bekliyorum.

"ABD'den gelen yeni sahiplerle birlikte, ben de dahil olmak üzere Ipswich taraftarlarını heyecan verici günler bekliyor."

Sheeran Divide turnesini memleketi Ipswich'te, Ağustos 2019'da Chantry Park'ta dört gece boyunca 160.000 kişinin önünde tamamladı.

Town'ın satış direktörü Rosie Richardson ise şunları ekledi: "Ed'in önümüzdeki sezon forma sponsorumuz olmayı kabul etmesinden büyük heyecan duyuyoruz."

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"Ed ve yönetim ekibiyle yıllar boyunca çeşitli girişimlerde birlikte çalıştım ve Ed ile misafirlerini birçok maçta Portman Road'da ağırladım. Memleketine olan desteğini pek çok şekilde gösterdi ve bu da bunun bir başka örneği.

"Ed'i ve diğer tüm taraftarları önümüzdeki sezon tekrar Portman Road'da görmek için sabırsızlanıyoruz."

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Kaynak: edition.cnn.com