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Supercharged için heyecan verici bir yıl

Supercharged yoğun geçen 2016'ya geri dönüyor

Nicki Shields en yeni elektrikli teknolojileri keşfediyor

Elektrikli otomobil şampiyonasındaki sürücüler Aralık ayında hak ettikleri bir mola veriyor ve CNN'in Supercharged programı da fren pedalını sıkıyor.

Geçtiğimiz 12 ay boyunca güneşi Buenos Aires, Mexico City ve Long Beach'e kadar takip ettikten sonra Paris, Berlin ve Londra'daki yarışları izlemek üzere Avrupa'ya uçtuk ve burada Renault e.dams pilotu Sebastien Buemi, ABT Schaeffler pilotu Lucas di Grassi'yi dramatik bir final yarışında geride bırakarak 2015-16 Formula E dünya şampiyonu oldu.

Ama bu hikâyenin sadece yarısı.

Supercharged sunucusu Nicki Shields, şehirlerin kentsel ulaşım yaklaşımlarını değiştirmelerine - ve şarj etmelerine - yardımcı olan insanlarla buluşarak elektrikli mobilite dünyasını keşfetti.

Elektrikli otomobil kullanıcılarının kendilerine en yakın şarj noktasını bulmalarına yardımcı olan bir uygulama olan Charge Map gibi yenilikçi araçlardan Buenos Aires ve Mexico City'deki sürdürülebilir ulaşım planlarına kadar.

2017'de de dört gözle beklediğimiz pek çok şey var.

Ocak ayında Tüketici Elektroniği Fuarı için Las Vegas'a gideceğiz ve en son elektrikli teknolojileri inceleyerek eSpor yarışları tarihinin en büyük ödülü olarak lanse edilen 1 milyon dolarlık Vegas eRace 'i kimin kazanacağını öğreneceğiz.

Ardından Şubat ayında Formula E 2016-17 Dünya Şampiyonası'nın üçüncü turu için Buenos Aires'e geri dönüyor - orada görüşmek üzere!

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Kaynak: edition.cnn.com