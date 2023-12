Süper zenginler için milyon dolarlık sanat anlaşmaları yapan insanlar

Çoğunlukla sipariş üzerine çalışıyor.

Otuz yaşına kadar bir sanat akademisyeni olan Schiff'in ilk tutkusu bir sanat profesörü olmaktı. Ama sonra, kendi deyimiyle, ailesi onunla ilişkisini kesmiş ve o da hayatını kazanmak zorunda kalmış.

Schiff 2002'den beri profesyonel sanat danışmanlığı yapıyor ve şimdi New York'ta bulunan SFA Advisory adlı kendi şirketini yönetiyor.

"Bütün gün, her gün yapmayı sevdiğim şey bu," diyor. "Sanat tarihinin bir parçası olmak istiyorsunuz."

New York'tan ararken, Pace Gallery'nin Chelsea'deki devasa yeni amiral gemisi mekânında önceki gece yapılan açılışın heyecanı hâlâ üzerindeydi. "Ve 'The Who' çaldı!" diye haykırıyor Schiff.

Daha sonra, dünyanın en güçlü ve bilgili sanat tüccarlarından biri olan Pace'in CEO'su Marc Glimcher'a şaka yollu bir mesaj atarak sanat danışmanı olmayı teklif etti.

Peki bir sanat danışmanı tam olarak ne yapar? Basit bir ifadeyle, bir koleksiyoncuya ne satın alacağı ve nerede bulacağı konusunda tavsiyelerde bulunurlar. Pazarlıklara yardımcı olurlar ve müzayedelerde müşterileri adına teklif verirler. Ama aynı zamanda koleksiyonları, kredileri, sergileri ve mirasları yönetmeye yardımcı olur, koleksiyoncuları galerilerle ve sanatçılarla tanıştırırlar.

2004'ten beri Londra'da sanat danışmanlığı yapan Susannah Pollen, sanat dünyasını -hatta uluslararası olanı bile- hala nispeten küçük görüyor. Ancak Arts Economics'ten Clare McAndrew'un yıllık raporuna göre, 2018'de 67,4 milyar dolara ulaşan küresel sanat satışları ile bu büyük bir iş haline geldi.

Amerikalı işadamı ve şimdi danışman olan Steven Murphy'nin de belirttiği gibi: Sanata erişim "müzik gibi her yerde bulunur hale geldi; internet oyunu değiştirdi." Son 20 yılda büyük sanat fuarları çoğaldı. Mega satıcılar olarak adlandırılan Gagosian, David Zwirner, Hauser & Wirth ve Pace'in artık dünyanın dört bir yanına yayılmış galerileri var. Sonuç olarak, "yeni tür" sanat danışmanları çoğaldı. Bir sanat danışmanı, sadece Londra'da 100 kadar olabileceğini öne sürdü.

Schiff, işe başladığında neredeyse hiç sanat danışmanı olmadığını söylüyor. Şimdi ise her gün yenileriyle tanışıyor. Ve ilginç bir şekilde, Profesyonel Sanat Danışmanları Derneği 'nin dizininin yaklaşık %80'i de dahil olmak üzere, çoğu kadın gibi görünüyor.

Sanat tarihi diplomasına, müzayede evi deneyimine ve belki de en önemlisi, eserlerin nerede bulunabileceği bilgisine (örneğin Picasso'nun ya da Francis Bacon triptiğinin kime ait olduğu gibi) sahip olmanın giderek artan bir değere sahip olduğu açık.

2016'da sektör için bir dönüm noktası yaşandı: Sotheby's, New York'ta küçük bir özel danışmanlık firması olan Art Agency, Partners'ı satın aldı. Ajans sadece iki yıl önce, her ikisi de bilgi birikimleri ve iş anlayışlarıyla takdir edilen Amy Cappellazzo ve Allan Schwartzmann tarafından kurulmuştu. Sotheby's, 50 milyon dolar artı 35 milyon dolara kadar performans teşvikleri olmak üzere şaşırtıcı bir fiyat ödedi. Art Agency, Partners'ın uğruna ölünecek bir müşteri listesi vardı.

Schiff o sabah uyandığında haberi duyduğunu hatırlıyor. "F*** ben! Amy Cappellazzo olmak istiyorum!

"Ne güzel bir hamle," diye seviniyor. "Demek sanat danışmanları değerliymiş. Ne büyük bir ciro - 85 milyon dolar!" Hemen Cappellazzo'yu arayarak onu tebrik etti.

2010-2015 yılları arasında Christie's'in İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapan ve şu anda kendi sanat danışmanlığı şirketi Murphy & Partners'ın başında bulunan Murphy, sanat danışmanı seçerken "kişisel bankacınızı, avukatınızı, doktorunuzu ya da psikanalistinizi" seçtiğiniz kadar özen göstermeniz gerektiğini söylüyor. Müşterilerinden biri ajansından "sanat psikiyatristi" olarak bahsediyor.

"Sanat dünyası patladı ve diğer tüm uğraşlarda olduğu gibi, neden size yardımcı olacak güvenilir bir rehberiniz olmasın?" diyor Murphy, bir metafor kurarak. "Botswana'da at sırtında safariye çıkarken yanınızda sadece o yoldan daha önce geçmiş değil, aynı zamanda o yolu seven biri olmadan çıkar mıydınız?"

"Yani orası bir orman mı?" Ben öneriyorum. Gülümseyerek başını sallıyor.

Murphy para hakkında konuşmaya yanaşmıyor. En azından çok fazla değil. Hizmet "gerçekten ısmarlama" ve "ücretler muazzam bir çeşitlilik gösteriyor." Müşterilerinin üçte biri Amerikalı, üçte biri Avrupalı ve üçte biri Asyalı. Açık olan şu ki, bazılarının harcayacak on milyonlarca doları var. "Evet," diyor Murphy, "bazı müşterilerimiz başyapıtları topladığı için şanslıyız."

Kendisini sıkıştırdığımda, 25 milyon dolarlık bir Monet peyzajının Asyalı bir koleksiyoncuya özel satışı için pazarlık yaptığından bahsediyor. Ve küçük bir Francis Bacon portresinin 4 milyon dolara başka bir alıcıya hızlı bir şekilde satılmasından. Bacon söz konusu olduğunda, müşteri "kişisel nedenlerle çok hızlı" satış yapmak istemişti.

Anlaşma iki hafta içinde tamamlandı.

Gerçek şu ki, sanat piyasasının iç işleyişine nadiren göz atabiliyoruz. Çoğu kişiden daha uzun süredir sanat danışmanlığı yapan Pollen, bunun "son derece düzensiz bir sektör" olduğunu söylüyor. Daha fazla şeffaflığa ve etik kurallara inanıyor.

Pollen, Londra'nın Notting Hill semtindeki evinde, çoğunlukla yıllık sözleşmelerle serbest olarak çalışıyor. Şu anki müşterilerinin 20'den az olduğunu söylüyor ve isim vermeyi reddediyor. "Gizlilik %100 çok önemli" diye ekliyor. Ancak Pollen yine de kovalamacanın heyecanını aktarmayı başarıyor - sanat eserlerinin izini sürmek ve onları iyi bir fiyata almak.

Pollen, az sayıdaki uzun süreli müşterisinin "emrinde ve çağrısında"; "bir diyalog olmalı; sanatı sevmeliler." Ve onun için kritik olan, "gerçek bir bağlılıkları var. Tepki veriyorlar!" diye vurguluyor. İşin önemli bir kısmının da müşterilerin çok fazla ödeme yapmasını engellemek ve onlara "neyi almamaları gerektiğini" tavsiye etmek olduğunu söylüyor.

Sotheby's'de yaklaşık 22 yıl geçiren Pollen, Sotheby's Avrupa'nın kıdemli direktörlüğüne ve 20. yüzyıl İngiliz Sanatı başkanlığına kadar yükseldi. 1990 yılında Stanley Spencer'ın "The Crucifixion" adlı eserinin 1,3 milyon sterline (1,6 milyon dolar) satılması kariyerinin en önemli olaylarından biriydi - o zamanlar modern bir İngiliz sanatçı için bir rekordu (Lucian Freud, Francis Bacon ve diğerleri tarafından uzun süre gölgede bırakılmış olsa da).

Bir sanat danışmanı olarak Pollen, bir müşterisi için açık artırmada bir Peter Doig tablosu için 5 milyon £ (6,1 milyon $) teklif etmiş, ancak çok az bir farkla teklifi geçmiştir. Tablonun adını vermiyor ama muhtemelen şu anda 25 milyon sterlin (31 milyon dolar) değerinde olduğunu üzülerek söylüyor.

Pollen yeni bir projeden heyecan duyuyor. İngiliz ressam Ben Nicholson, heykeltıraş Barbara Hepworth ve diğerlerinin eserleri de dahil olmak üzere 1930'lardan 50'lere kadar uzanan ve bazıları 80 yıldır görülmemiş olağanüstü bir özel İngiliz sanat koleksiyonuna ilk kez erişim izni almış. Değerinin 20 milyon sterlin (25 milyon dolar) olduğunu tahmin eden Baring, müşteriye en iyi nasıl satılacağı konusunda tavsiyede bulunacak - özel olarak, bir müzayede evi aracılığıyla ya da vergi indirimi karşılığında bazı eserleri devlete vererek.

Eski bir Christie's yöneticisi olan Jo Baring de Notting Hill'deki evinde çalışıyor. Kendisi 2013'ten beri serbest danışmanlık yapıyor ve "bir avuç uzun vadeli müşterisi" var.

"Onlar 'evet' diyen adam istemezler, sizin fikrinizi isterler," diyor ve İngilizlere özgü bir hafiflikle ekliyor: "Ciddi koleksiyonerler oldukça talepkâr olabiliyor."

Bir sanat danışmanı için alışılmadık bir şekilde Baring, Pollen'den devraldığı müşterilerinden biri hakkında konuşmaya hazır.

Modern İngiliz ve çağdaş sanatın önde gelen koleksiyonerlerinden Chris Ingram'ı kurnaz bir işadamı ve tutkulu, saplantılı bir koleksiyoner olarak tanımlıyor. "Başlangıçta eğlenceli olduğunu düşünmüştü," diyor. "Köpekbalıklarıyla yüzdüğünün farkında değildi."

Ingram, Baring'e müzayedede teklif verirken kendini kaptırdığını itiraf etmiş. Elizabeth Frink'in bronz şaheseri "Yürüyen Madonna "nın peşinde "tutkulu bir kovalamaca" yaşanmış. İlk olarak 2002 yılında Christie's'de bir tanesine (üç heykelden oluşan baskıdan) teklif vermiş ama alamamış; heykel 182.000 £'a gitmiş. İkinci kez, 2006'da daha şanslıydı ama beklediğinden çok daha fazla, 377.000 £ ödedi. O zamandan beri teklif verme işini sanat danışmanlarına bıraktı.

Baring müzayedelerde her zaman gizlice teklif verir. "Bunu asla odada şahsen yapmam. Odadayım ama telefonumla konuşuyorum, böylece kimse teklif verdiğimi göremiyor" diyor. Bu şekilde, "orada başka kimlerin olduğunu, kimlerin teklif verdiğini görebiliyor, odanın ve satışın tadını çıkarabiliyor." Ayrıca müşterisini koruyabiliyor ve "dedikodulardan bir adım uzakta" kalabiliyor.

Baring ev ödevinizi yapmanız gerektiğini vurguluyor. "Satıcıların sizin ciddi olduğunuzu bilmeleri gerekir - oyalanmadığınızı bilmeleri gerekir" diyor. Ve genel bir kural olarak, çağdaş pazarda "kimseye güvenmemeniz" gerektiğine inanıyor. Bazen satıcılar "sizi devre dışı bırakmaya" ve doğrudan koleksiyoncuya gitmeye çalışır. Ingram, onları her zaman kendisine yönlendirdiğini söylüyor.

Hem Pollen hem de Baring, kadın sanat danışmanlarının bazen nasıl algılandığı konusunda endişeli: Louboutin'li ve büyük çantalı, sanat fuarlarının koridorlarında hevesle dolaşan genç sanat mezunları.

Pollen, pek çok insanın sanat danışmanlığının "kolay, havalı bir meslek" olduğunu düşündüğünü söylüyor.

"Ama (danışmanınız) hangi eğitime ya da derin bilgiye sahip?" diye soruyor. "Artnet (fiyat veri tabanı) aboneliğine ve bir cep telefonuna sahip olmak yeterli değil."

Londra'da yaşayan bir başka sanat danışmanı Beth Greenacre, 2016'daki ölümüne kadar 16 yıl boyunca David Bowie ile çalışmış. "Çok şey öğrendim," diyor. "David inanılmazdı, her konuda tutkuluydu. Hiç uyuduğunu sanmıyorum, sürekli bilgi toplardı."

Bowie, Peter Lanyon, Alan Davie ve David Bomberg'in eserleri de dahil olmak üzere savaş sonrası İngiliz modern sanatını topladı. Müzayedelerde bizzat teklif verirdi. Greenacre, Bowie'nin aralarında Eduardo Paolozzi ve John Bellany'nin de bulunduğu İngiliz sanatçıları stüdyolarında ziyaret ettiğini ve Damien Hirst ile arkadaş olduğunu söylüyor.

Bowie'nin New York'taki evinde büyük bir sanat kütüphanesi vardı ve kitapları yutarcasına tüketirdi. "Baktıkça bakardı," diyor Greenacre, onun adına düzenli olarak müzayedelerde isimsiz olarak teklif verirdi.

Bowie'nin ölümünden sonra, sanat koleksiyonunun bir kısmının Londra'daki Sotheby's'de satışa hazırlanmasına yardımcı oldu.

En çok satılan eserlerden biri olan Frank Auerbach'ın 1965 tarihli "Gerda Boehm'in Başı" adlı tablosu yaklaşık 3,8 milyon sterline (4,7 milyon dolar) alıcı buldu. Greenacre, Londra Mayfair'de kadınlara özel bir kulüpte nane çayı içerken Bowie'nin resimle ilgili unutulmaz sözlerini anlatıyor: "Bu görünüş gibi ses çıkarmak istiyorum."

Greenacre, 20 yıl önce işe başladığından bu yana sanat piyasasında dramatik değişikliklere tanık olduğunu söylüyor. O zamanlar "inanılmaz derecede farklıydı - Cork Street'ten (Londra'nın Piccadilly yakınlarındaki bir sanat galerisi merkezi) işleri yürüten orta yaşlı beyaz adamlar". İşler değişiyor. Bazı sanatçılar galeri sahibi olmaktan vazgeçiyor. İş modeli değişiyor ve bu da mega galeriler tarafından sıkıştırılan küçük ve orta ölçekli bayilerin daha az ziyaretçi çekmesine neden oluyor.

"Neden bu kadar çok kadın sanat danışmanı olarak çalışıyor?" Greenacre'a soruyorum. Bir an duraksıyor ve sonra cevap veriyor: "Dinleriz. İnsanlarla iyi anlaşırız. İşbirliği yaparız. Derinlere ineriz. Israrcıyız." Sonra yüksek sesle gülüyor.

Sanat dünyasında büyük ilgi uyandıran bir hamleyle, mega satıcı Larry Gagosian New York'ta yeni ve ayrı bir danışmanlık kolu kurdu. Bu birim eski Christie's yöneticisi Laura Paulson tarafından yönetiliyor. Eşi Andrew Fabricant ise Gagosian'ın 17 sergi alanını yönetiyor.

Peki Gagosian Art Advisory tam olarak nasıl çalışacak? Elinde hiç hisse senedi bulundurmaması gereken bağımsız bir sanat danışmanı ile genellikle çok sayıda hisse senedi bulunduran bir sanat simsarı ya da galericinin rolleri arasındaki çizgiler bulanıklaşıyor mu? Sanat piyasası bunun nasıl işleyeceğini merak ediyor.

Schiff sanat piyasasını "çok kırılgan bir eko-sistem olarak görüyor - iyisi, kötüsü ve çirkini - müzayede evleri, galeriler, müzeler, sanatçılar. Sihrin gerçekleşmesi için herkesin bir araya gelmesi gerekiyor." Ancak "perde arkasındaki bazı entrikalar o kadar iğrenç ki" diyor detay vermeden. Müşterilerini korumaya, "onları biraz tamponlamaya" çalışıyor, onlara "çirkin tarafı", yani ayak oyunlarını göstermiyor.

Schiff rolünü aktif olarak "müşterilerimin kafasına girmek, sevdikleri şeyin en iyisini bulmalarına yardımcı olmak" olarak görüyor.

Bugüne kadarki en ünlü müşterisi Leonardo DiCaprio'ydu. Artık onunla çalışmıyor. "O biraz farklıydı. Bir koleksiyonla geldi," diyor. Ama yine de övgü dolu sözler sarf ediyor. "Harika bir gözü var. O her zaman odadaki en iyi sanatçıydı. Sadece performans sergilerdi. Harika bir hikaye anlatıcısıydı. Bana ortaklığı öğretti."

New York'tan gelen Schiff'in sesi neredeyse yıldız çarpmış gibi çıkıyor. "Leo ile çalışmayı çok severdim. Leo'yu özlüyorum," diyor ağlamaklı bir sesle.

Eğer bunu okuyorsanız, Bay DiCaprio, neden tekrar iletişime geçmiyorsunuz?

