Suns'ın ilk beş oyuncusu Mavericks karşısında parladı; Heat Joel Embiid'siz Sixers karşısında galibiyet aldı

Dallas'ın yıldızı Luka Doncic'in 45 sayı, 12 ribaund ve sekiz asistlik olağanüstü oyunu, Mavs'in altı oyuncunun çift haneli sayılara ulaştığı uyumlu Suns takımını yenmesi için yeterli olmadı.

Mavericks koçu Jason Kidd ESPN'e verdiği demeçte "Partiye katılacak birini bulmamız gerekiyor" dedi.

Doncic, sadece 39 sayı üretebilen Mavs'in diğer ilk beş oyuncularından daha fazla sayı attı. Doncic'in bireysel performansına rağmen Phoenix baştan sona önde götürdüğü maçı kazanarak serinin favorisi olduğunu gösterdi.

Deandre Ayton 25 sayı attı ve Devin Booker sakatlığı nedeniyle üç maç kenara geldikten sonra 23 sayı, dokuz ribaund ve sekiz asistle takıma dönüşünü kutladı.

Suns maça hızlı bir başlangıç yaparak ilk çeyreğin ortalarında 18-6 öne geçerken Doncic ve 19 sayı atan forvet Maxi Kleber'in çabaları Mavs'i devre arasına dört sayı geride girmesini sağladı.

"Bence bugün maçı bize kaybettiren savunmamız oldu," dedi Doncic. "Savunmadaki başlangıcımız berbattı ve bunu değiştirmek zorundayız. Çok daha iyi savunma yapabileceğimizi biliyorum."

Phoenix moladan sonra yeni bir vites buldu ve dördüncü çeyreğin başlarında farkı 21 sayıya kadar çıkardı, Mavs'in son anlardaki atağı skoru daha saygın hale getirdi.

Suns'ın oyun kurucusu Chris Paul - 19 sayı ve beş ribauntluk katkı yaptı - "Galibiyeti alacağız," dedi. "Her zaman güzel olacak diye bir şey yok. Maçın büyük bölümünde iyi oynadık. Yarın filme bakacağız ve 2. Maç için neleri farklı yapmamız gerektiğini göreceğiz."

Heat Sixers karşısında 1. Maçı aldı

Doğu Konferansı'nda ise Heat, Philly'nin Toronto Raptors'a karşı kazandığı 6. maçın son dakikalarında geçirdiği beyin sarsıntısı ve göz çukuru kırığının ardından iyileşme sürecine giren yetenekli oyuncusu Joel Embiid'den yoksun Sixers karşısında zor da olsa kazandı.

Embiid'in yokluğunda Sixers takım arkadaşları zorlandı. 2018 MVP'si James Harden sadece 16 sayıda kaldı - 13 saha içi isabet denemesinin 12'sine itiraz edildi ve ayrıca dokuz kez ikili sıkıştırmaya maruz kaldı. 76ers'ın geri kalanı da çok daha iyi değildi; üç sayı çizgisinin gerisinden 6'da 34 isabetle oynadılar ve Heat'e 22 sayı kazandıran 15 top kaybı yaptılar.

Harden ESPN'e verdiği demeçte "Açıkçası şutları kaçırmaya çalışmıyoruz ama kontrol edebileceğimiz şeyler ribaunt almak ve top kaybı yapmamak," dedi. "Bunlar kontrol edebileceğimiz şeyler ve bir sonraki maçta bunları yaptığımızda kazanma şansımız daha yüksek olacak."

Başlangıçta iki takım da oyunu kontrol edemedi. Heat ilk çeyrekte 12 sayıya ulaşan bir fark yarattı, 76ers geri dönerek devre arasına 51-50 önde girdi ve Miami devrenin son altı dakikasında sahadan 1'e 9 isabetle ayrıldı.

NBA'e göre Sixers koçu Doc Rivers "Geri dönüşümüzü beğendim," dedi. "Üçüncü çeyreğin başında ortaya çıkışımızı beğendim... ve o noktadan sonra maçın geri kalanını beğenmedim."

Benchten gelerek 25 sayı atan ve 6'da 4 saha içi isabetiyle oynayan Tyler Herro ve maçı 24 sayı ve 12 ribauntla tamamlayan Bam Adebayo'nun önderliğinde Heat maçın sonlarına doğru toparlandı. Üçüncü çeyrekteki 10-0'lık serinin ardından dördüncü çeyrekteki 13-2'lik seri galibiyet için yeterli oldu.

Miami koçu Erik Spoelstra maçtan sonra gazetecilere "Embiid olmadan da çok iyi bir takımlar" dedi. "İkinci yarıda organize olmayı başardık. Bunu biraz daha düşünerek ve disiplinli bir şekilde yaptık ve bu ekstra çaba takımdaki herkesi ateşledi."

Her iki serinin 2. maçı Çarşamba günü oynanacak.

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Kaynak: edition.cnn.com